Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia causada por el COVID-19 y las restricciones para evitar su propagación han cambiado la dinámica de las celebraciones. Este 31 de octubre, cuando se festeje el Día de la Canción Criolla y Halloween, no será la excepción.

De acuerdo con las recomendaciones del Ejecutivo, este sábado los niños disfrazados de superhéroes o villanos no deberían ir casa por casa pidiendo dulces porque podrían contraer el coronavirus.

“Nuestros niños pueden celebrar en la casa, compartir con los niños de la casa, pueden hacer reuniones a través de los medios digitales, pueden intercambiar a la distancia tarjetas, pueden disfrazarse dentro de la casa. Nuestros niños deben permanecer en casa; eso no implica que no podamos disfrutar”, indicó Pilar Mazzeti, ministra de Salud.

En efecto, no todos los niños parecen estar dispuestos a sacrificar la ilusión de estar disfrazados. En el jirón Huallaga (Lima), Marita Pillaca, dueña de Ary Disfraces, vende sobre todo trajes para niños y por delivery. “En la página de Facebook ya ni puedo responder, tenemos muchos pedidos para enviar a casas”, afirma.

Pese a ello, estima que sus ventas esta semana serán menores en 30% respecto al mismo período del 2019.

La situación es un poco más complicada para Disfraces Perú (Miraflores, Lima), donde la ventas serían menores en un 50%, según Luis Alberto Sánchez, dueño de la tienda. “No hay fiestas, no hay reuniones. Eso ha menguado las ventas”, indica.

PISCO Y CERVEZA

La imposibilidad de que restaurantes, bares y hoteles realicen fiestas o espectáculos ha afectado a los productores y comercializadores de pisco en el Perú. Martín Santa María, presidente de la Academia Peruana de Pisco, estima que las ventas podrían estar muy por debajo del 50% respecto a lo registrado el año pasado en el Día de la Canción Criolla.

“Los principales canales de consumo de pisco en una fecha como el 31 de octubre son los bares y los restaurantes, que están ahora cerrados o impedidos de hacer espectáculos”, dijo Santa María.

Por su parte, Backus señala que la celebración de Halloween o del Día de la Canción Criolla no es una fecha que represente un pico de ventas para sus categorías. No obstante, menciona que la coyuntura sigue afectando a sus principales clientes, por lo que la demanda sigue por debajo de las expectativas y de mercados comparables.

“La parte positiva es que la categoría de cervezas está mostrando ser una de las categorías más resilientes y el consumidor cada vez descubre más ocasiones donde una cerveza acompaña idealmente el momento, por lo que el consumo moderado acompañando comidas, en casa y entre semana, viene creciendo, lo cual moldeará una base más amplia de consumidores, ocasiones y oportunidades”, indica la empresa a El Comercio.

"El consumo per cápita de pisco está por debajo de los 100 mililitros al año. Eso es muy poco. No digo que deberíamos consumir más alcohol, sino que deberíamos cambiar nuestras preferencias, dándole un espacio mayor al pisco sobre otro destilados. Más aún, en el Día de la Canción Criolla", señala Martín Santa María, presidente de la Academia Peruana de Pisco.

FIESTAS

Si la pandemia ha golpeado a quienes vendían productos para las fiestas de Halloween o el Día de la Canción Criolla, el impacto ha sido mayor para los organizadores de eventos.

Ken Berrospi, productor y director general de Dream Planet Entertainment, este año realizará el musical “Halloween Festival” de manera virtual.

“Lo que vendamos por Teleticket nos permitirá recuperar apenas la inversión de la producción. Con las ventas del show a las empresas ganamos un poco más, pero no es una ganancia similar a la de los shows presenciales”, señala Berrospi.

Gianfranco Liza, gerente general de Atomic Producciones, tenía pensado realizar este año la décima edición del “Sexy Halloween”, encuentro que solía reunir hasta 15.000 personas y demandaba una inversión de hasta US$500.000.

Otra fiesta que se frustró es “Day of the Dead”. Patter Soriano, uno de los organizadores, señala que este evento suele recibir a alrededor de 2.000 personas y requiere una inversión de unos S/95.000.

Además de la fuerte inversión que no se ejecutará este año en eventos, otro impacto es que “Sexy Halloween” y “Day of the Dead” daban empleo de manera directa a 450 y 60 personas, respectivamente. Eso sin considerar a los trabajadores de los proveedores.

Entre los que forman parte de una fiesta, están los DJ. Para Luigi Cabanillas, conocido como DJ Luigi, el 31 de octubre era una fecha clave porque tenía muchos eventos. La pandemia lo llevó a reinventarse y ahora ofrece sus shows de manera virtual a las empresas.

Para el Día de la Canción Criolla, tiene tres eventos corporativos. Pese a ello, considera que sus ingresos serán menores en 30% respecto a otros años.

"Las empresas me están pidiendo que la temática del evento virtual esté enfocada más en el Día de la Canción Criolla que en Halloween", cuenta DJ Luigi. (Foto: Thinkstock)

Por su lado, la cantante Eva Ayllón dará un concierto virtual desde el escenario del teatro Peruano-Japonés. Doris Espinoza, productora general de DEA promotora, indica que para este show esperan vender entre 4.000 y 5.000 entradas. “Eso sería todo un logro sabiendo que hay una ganancia menor en la mayoría de los eventos por streaming”, afirma.

Además de que son pocos los peruanos que están apostando por los conciertos virtuales, Espinoza señala que hay otras dificultades. Una de ellas es que los precios de las entradas son muy bajos respecto a los shows presenciales. La otra dificultad es que el Ministerio de Cultura no reconoce como eventos culturales a aquellos que se emiten en diferido.

“Cuando un espectáculo es declarado cultural, esa calificación nos sirve para la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV). Por ejemplo, en el streaming que estamos haciendo tenemos que pagar el IGV, el 5% de los derechos de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, el 12% a las ticketeras, el 3% del uso de tarjeta de créditos. Sacando la cuenta del total vendido y de los costos, a veces solo se recupera lo que se invierte”, indica Espinoza.

Los eventos virtuales, según los empresarios consultados, aún no son un negocio rentable, pero es importante explorarlo, ya que podrían serlo en el futuro.