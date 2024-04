La experiencia de Angie Boza -también de 18 años- no fue muy diferente. “Al momento de abrir la carta, me quedé en shock. Recuerdo que lo primero que me salía fueron lágrimas, pero todos en mi familia estábamos felices. El Camp Cometa había terminado y ahora comenzaba lo divertido”, relata. Angie, en agosto, viajará al estado americano de Rhode Island, para empezar sus primeros cursos en la Universidad de Brown.

Ambos jóvenes formaron parte del programa Cometa, que otorga becas completas a jóvenes peruanos para que puedan acceder a una educación de calidad en destacadas universidades de Estados Unidos. La iniciativa, que forma parte del programa social educativo de Intercorp, convoca a estudiantes que estén en últimos grados de colegios privados y públicos en todo el país.

Rodrigo y Angie, estudiantes que obtuvieron la beca Cometa. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Los requisitos

Los jóvenes deben tener ciertos requisitos: excelencia académica, inglés avanzado y que el ingreso total de su familia no supere S/8.000 al mes. Jorge Yzusqui, cofundador de Cometa y Director Plataforma Educación Intercorp, comenta que normalmente las postulaciones al programa llegan a las 2.500. “De dicho grupo, el primer filtro es el de inglés. Pedimos un puntaje mínimo del TOEFL, porque el año siguiente entran a un ‘camp’ y tienen clases intensivas de inglés. También tienen pruebas de conocimiento y, con el equipo de Cometa, empezamos a darles soporte para que puedan entrar dentro del grupo de los 100″, afirma.

Los 100 estudiantes entran a un proceso de preparación por un año con expertos peruanos y extranjeros para que puedan aplicar a las universidades en Estados Unidos. Conforme pasa dicho proceso, el equipo de Cometa elige 50 estudiantes que aplican a las universidades americanas.

“La beca incluye este proceso de acompañamiento y la postulación. El hecho de postular e ingresar a una universidad no te asegura la beca, porque el programa Cometa entrega 20 becas anuales. Este año hemos tenido 33 becas porque quedaron becas del año anterior”, cuenta Yzusqui. En el 2021, ingresaron dos estudiantes.

Jorge Yzusqui, cofundador y director de Cometa. (Foto: Alessandro Currarino)

¿Qué incluye la beca? Los costos de la postulación, del ‘camp’, la pensión de la universidad, alojamiento, alimentación, compra de los libros, un bono mensual y un pasaje al año a Lima para visitar a su familia. Si algún alumno no tiene pasaporte, el programa también cubre los gastos. La inversión total en las becas para los 33 estudiantes durante los 4 años de estudios asciende a más de S/ 40 millones, cubriendo integralmente la totalidad de los gastos requeridos.

En cifras Los 33 estudiantes becados de Cometa 9 de ellos son primera generación. Ningún miembro de su familia ha ingresado a la universidad. 17 son mujeres 16 son hombres 22 viven en Lima 10 viven en regiones 1 ha ingresado al MIT, siendo la primera peruana en hacerlo en los últimos 5 años 4 han ingresado a la Universidad de Brown 5 han ingresado a la Universidad de Dartmouth, siendo mayor a los ingresantes que logró Brasil a esa misma universidad

Acompañamiento

“Todos los estudiantes del ‘camp’ tienen oportunidad de agendar sesiones con Dani si lo ven necesario, porque el proceso a veces así lo amerita”, cuenta Rodrigo. “Dani es mi amiga más cercana y siempre nos ha acompañado todo el tiempo”, agrega Angie. El camp de Cometa tiene un acompañamiento transversal a los estudiantes a cargo de Daniela Sotomayor, Student Counselor de Cometa.

Los “TTD” o “Talk To Dani” son espacios de consejería y orientación emocional que tienen estos jóvenes a lo largo del programa. Algo que tampoco se descuida tratándose de jóvenes que se enfrentan a un proceso, para algunos, inédito.

Estudiantes del camp Cometa. (Foto: Difusión)

“Les damos ‘webinars’ sobre inteligencia emocional. Nos enfocamos mucho en cómo darles herramientas para que reconozcan sus propias emociones, expresarlas y sepan pedir apoyo. Los espacios TTD tenemos sesiones uno a uno con ellos y abordamos los distintos temas que a ellos les preocupan”, cuenta Daniela Sotomayor.

Para la especialista, este acompañamiento resulta importante para todo estudiante más si se trata de una edad donde se enfrentan a la preparación post escuela. “El ‘¿ahora qué hago?’ saliendo del colegio siempre despierta incertidumbre en todo estudiante. Necesitan confiar en su meta y en el proceso. Otra cosa clave es la ansiedad, hoy por hoy una de cada tres personas tiene un tema de ansiedad elevado. Por ello es importante acompañarlos en esto”, agrega.

El largo plazo

Yzusqui visibiliza que el programa Cometa generará un grupo de líderes que tendrán un gran impacto en el país. “En el largo plazo, con las posteriores promociones de Cometa, estoy seguro que veremos a los futuros líderes en el país. Es parte del plan de desarrollo sostenible que tenemos en el grupo”, aseveró.

Rodrigo y Angie también piensan con una visión de largo plazo.

“Una meta que me he puesto desde que decidí que quiero estudiar psicología es fundar una ONG y dedicarme a temas de salud mental. No sé si tendré la economía para hacerlo, pero sé que puedo irlo planificando. El objetivo es que sea a nivel nacional. También me gustaría hacer algo en Cometa” Angie Boza, becaria del programa Cometa

“Yo siempre he tenido claro que quiero trabajar con personas más que con cosas. No quiero ser ingeniero, sino cambiar vidas. Ese sería mi meta. Quizás algo que pueda generar propuestas para en general hacer mejor la vida de los peruanos. La experiencia de Cometa me ha abierto la visión. Yo pensaba que la única forma de hacer cambios era a través del sector público, pero también se puede hacer del sector privado. Quiero ir a conocer y leer bastante. Estoy seguro que descubriré algo” Rodrigo Sevillano, becario del programa Cometa.

Datos