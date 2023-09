El sector agrícola enfrentará el peor escenario de los últimos 26 años debido a los daños ocasionados a los cultivos como consecuencia de los eventos climatológicos. Así lo dio a conocer el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, durante su presentación en la comisión de Presupuesto del Congreso de la República.

Ante la presencia de los congresistas de la comisión, Velarde comentó que la caída del sector agropecuario en el primer semestre (-3,4%) es la más fuerte desde el 97.

“Lo que estamos viendo es que la temperatura mayor está haciendo que los rendimientos [de los cultivos] sean menores. Ciertamente es un año muy malo para la agricultura. El peor de los últimos 26 años y puede ser incluso peor”, remarcó Velarde.

Con la caída del agro en julio, el sector lleva seis de los siete meses transcurridos en el 2023 en terreno negativo. Solo en julio se registró la caída de la producción de productos como el arroz cáscara (-21,97%), que disminuyó en 76 mil toneladas en comparación con similar mes de 2022, por menores áreas cosechadas y desfavorables condiciones climáticas por influencia del fenómeno “El Niño Costero”. Según detalla el INEI, se afectó el cultivo en la fase de maduración.

El espárrago, producto bandera de la agroexportación, también sufrió una caída en su producción de -22,9%. Según detalla el INEI, se alcanzó 31 mil toneladas: menor en 9 mil toneladas a lo alcanzado en julio 2022. Las regiones que mostraron menor producción fueron Ica, Lambayeque y Áncash.

En tanto, la producción de cebolla disminuyó en 13,78%; también por menor área de superficie cosechada e influenciada por desfavorables condiciones climatológicas. Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque y Tacna vieron retrocesos en su cosecha.

“El fenómeno de El Niño, en cuanto a temperaturas altas, está afectando cultivos de la costa. Que es la más rica en agricultura y además hemos tenido sequías en el sur. Obviamente eso está golpeando. Incluso cultivos de agroexportación: arándanos, mangos, uvas, espárragos”, aseveró Velarde

Más allá de la costa, en la región andina se presentó descensos significativos en la temperatura mínima con ocurrencias de heladas meteorológicas; mientras que en la Amazonia hubo el séptimo friaje del año.

“Son factores que hubiera golpeado independientemente de quien esté en el Gobierno. Es cierto que se pudo reaccionar mejor, pero es un problema de gestión pública que nos falla por todas partes a lo largo de los años”, recalcó el presidente del BCR.

Salidas

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), advierte que lo dicho por el presidente del BCR ya se siente entre las empresas del sector agrícola. “Se han perdido miles de hectáreas. La productividad ha bajado de manera dramática en algunos cultivos en el norte y está afectando a los cultivos del mercado local de exportación. Se está observando el incremento de los costos, los sobrecostos y frente a ello la regulación también es asfixiante”, dijo.

Aseveró que dada la actual legislación agraria incluye sobrecostos no basados en la productividad y un enfoque de regulación que no es adecuada al sector agrario. “Hoy en día tenemos que no existe inversiones en el sector agrario que se han traducido en menores áreas de cultivo. Se han reducido los márgenes y las muestra vulnerables frente a un fenómeno climatológico complicado como el Niño global”, aseveró.

Amaro comentó a El Comercio que sostuvo este martes una reunión con la ministra de Agricultura, Jennifer Contreras, quien ya tomó conocimiento de las demandas del sector y de las medidas que deben tomarse de manera inmediata para enfrentar el escenario del sector.