El titular del Ministerio de Economía, Alex Contreras, ha ratificado que no existe espacio presupuestal para poder otorgar un nuevo apoyo financiero a la empresa estatal Petroperú.

“No hay espacio para financiar temas adicionales que no estén relacionados ni a la reactivación ni a la emergencia. Estamos enfocados en esos segmentos. En ese sentido, como MEF, ratificamos que no hay espacio para capitalizar a Petroperú, tal como lo ha señalado el premier”, aclaró.

Contreras recordó que la empresa petrolera ya ha recibido en el pasado una inyección de capital de US$1.000 millones, que se produjo dado el espacio de recursos presupuestales que existieron en el 2022. Dicho presupuesto, según recalca, ahora se está orientando a medidas de prevención.

Como se recuerda, aquella vez a Petroperú también se le otorgó una garantía del Banco de la Nación por US$500 millones y un préstamo del MEF por US$750 millones. Todo ello como parte de una acción de salvataje financiero a la empresa. En el 2017, la empresa también recibió un aporte de capital por US$315 millones. Con lo cual, en los últimos 6 años, la empresa ha recibido un total de US$2.565 millones en apoyo financiero del Estado.

Alineado con ello, Contreras se pronunció sobre la posibilidad de que Petroperú entre a operar -sin socio- los lotes de Talara. Si bien se respetará el análisis que tome Perupetro, Contreras considera que debe primar el mayor beneficio para el Estado tanto en recursos generados como posibilidades de inversión. Para esto último, según sostiene el ministro del MEF, Petroperú no tiene hoy capacidad.

“En el caso de los lotes, la posición del MEF ha sido clara: vamos a respetar el análisis que haga Perupetro. Pero en el caso particular de Petroperú, lo hemos dicho: está en capacidad de operar algunos lotes y otros no. La decisión final que se tome, que depende de Perupetro, debe considerar el mayor beneficio para el Estado. ¿Qué significa eso? los ingresos que genere el estado, pero también que se garantice una capacidad de inversión. En este momento, Petroperú no tiene esa capacidad”, aseveró y dijo que se reunirá durante la semana para coordinar las decisiones que se tomen en torno a los lotes petroleros.

En tanto, el ministro negó que esta intención de darle los lotes de Talara a Petroperú directamente implique un cambio en la concepción del gobierno sobre la participación del Estado en la actividad privada.

“El Estado empresario ha reducido significativamente su participación en los últimos años. No queremos impulsar un Estado empresario, sino que las empresas que existen funcionen de la manera más eficientemente posible. Por eso Petroperú tiene un plan de estructuración en marcha”, acotó.