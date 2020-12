Conforme a los criterios de Saber más

Hoy jueves 24 de diciembre, a vísperas de Navidad, debió sesionar la Comisión de Economía del Congreso de la República para concretar la votación sobre el predictamen de la nueva y esperaD ley agraria, que ya ha sido consensuado en dicho grupo de trabajo, con el objetivo de que el proyecto de ley pudiera pasar al pleno a más tardar mañana.

Pero la sesión nunca pudo empezar: por falta de quórum, cerca de las 3:30 p. m., el presidente de la comisión, Anthony Novoa (Acción Popular), anunció la cancelación de la sesión virtual en la plataforma de Teams.

“Siendo ya las tres y media de la tarde, vamos a reprogramar la sesión (nunca inició por falta de quórum) lo más pronto posible”, detalló Novoa.

El congresista Ricardo Burga (Acción Popular), también presente, detalló a continuación que la convocatoria debía ser para el sábado 26 de diciembre, “la fecha más cercana”. Con ello en mente, algunos congresistas presentes se dieron un saludo de Navidad y se retiraron de la sesión.

“Este tema se ha politizado tanto que si no tomamos una decisión estando todos desde el inicio, desde las discusiones, preguntas, o intercambio de opiniones, creo que mañana [25 de diciembre] en lugar de desarrollar el problema [podríamos] agravarlo. La fecha no es la mejor, muchos están en carretera, algunos están regresando a sus lugares de origen, y creo que eso ha imposibilitado que esté en quórum respectivo”, dijo Burga durante la reunión que no pudo iniciar de forma formal.

Añadió, a su vez, que de ver el tema en Navidad, se podía considerar que se estaba sacando una norma a favor o en contra de cierto sector de la población.

Hasta ahora y tras casi 20 días de haber sido derogada la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, el país continúa sin un marco legal para el sector agrario, lo cual ha llevado a que se reactiven las protestas al norte y sur del país, que se mantienen, y a la paralización de actividades de las empresas agroexportadoras.

“Es inaceptable que la sesión virtual de la Comisión de Economía se haya suspendido por falta de quórum y se siga postergando el debate del predictamen de ley agraria. Manifiesto mi preocupación y apelo a la responsabilidad de sus integrantes para cumplir con esta demanda urgente”, expresó Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso, desde su cuenta oficial de Twitter.

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, también lamentó que no se pudiera llevar a cabo la sesión que debía concretar el camino hacia una nueva ley agraria.

LOS QUE ESTUVIERON Y LOS QUE NO SE CONECTARON

En el grupo de trabajo de la Comisión de Economía que debió iniciar a las 3:00 p. m. estuvieron presentes los congresistas Gino Costa (Partido Morado), José Núñez (Partido Morado), Anthony Novoa (AP, presidente de la comisión), Ricardo Burga (AP), César Combina (Alianza Para el Progreso), Jesús Núñez (Frepap), José Miguel Vivanco (Fuerza Popular) y Martires Lizana (FP).

Antes de que terminara la reunión en Teams, el congresista Marco Verde (APP) precisó que él si había estado conectado pero por problemas de señal su asistencia no pudo ser registrada. Aún así, Novoa dijo que no había el quórum necesario.

No asistieron los congresistas Juan Carlos Oyola (AP), Fernando Meléndez (APP), José Luna (Podemos), Iván Quispe (Frente Amplio), César Gonzáles (Descentralización Democrática), Juan Huamán (Frepap) y Beto Barrionuevo (Nueva Constitución).

A través de un mensaje enviado por el grupo de WhatsApp de la Comisión de Economía, la Secretaría técnica citó a los congresistas a participar en la octava sesión extraordinaria del grupo de trabajo el 26 de diciembre a las nueve de la mañana con la premisa de, al fin, debatir la propuesta de Ley de Promoción Agraria. La sesión ya ha sido registrada también en la agenda del Congreso de este sábado 26.

Novoa, por su parte, lamentó que el resto de parlamentarios no tuviera el “compromiso” para conectarse a la sesión, dada la situación de expectativa y conflicto que se vive en La Libertad e Ica principalmente. Se sumó a las críticas el congresista Daniel Olivares, de la bancada del Partido Morado.

EL PREDICTAMEN QUE SE DEBIÓ VOTAR DE LA LEY AGRARIA

A pesar de que no se llevó a cabo la sesión convocada para hoy, el predictamen de la ley agraria ya estaba listo para ser debatido y votado. En él se recoge la propuesta del Ejecutivo para que se otorgue a los trabajadores del sector agroexportador una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) del 20% de la remuneración mínima vital (RMV), con carácter no remunerativo.

Ello implicaría que el jornal diario de los trabajadores pase de S/39 a S/45.

Además, se apunta que los trabajadores del sector agrario participan del 5% de las utilidades de sus respectivas empresas, “sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones específicas del Régimen General de la actividad privada”.

“Los trabajadores tienen el derecho a recibir utilidades desde el primer día que laboran en la empresa”, precisa el predictamen.

También se prohíbe a los empleadores comprendidos en la normativa recurrir a mecanismos de intermediación laboral y tercerización de servicios, que impliquen una simple cesión de personal. Se detalla que las empresas deben contratar directamente a dicho personal, quedando exceptuados los supuestos de ocasionalidad.

Si el trabajador es contratado bajo la modalidad de contratos intermitentes, de temporada o similares, por un mismo empleador, dos veces consecutivas o no consecutivas, el predictamen plantea que este tenga preferencia a ser contratado por el empleador en las siguientes temporadas.

Asimismo, se fomenta el derecho colectivo a la negociación colectiva, “en particular, en ámbitos superiores a la empresa al afrontar los trabajadores agrarios y de la agroexportación dificultades para ejercer este derecho de manera efectiva, por la discontinuidad y estacionalidad de las actividades”.