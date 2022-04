Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, apuntará al exceso de ganancias de las empresas mineras en medio de altos precios de los metales, dijo a Reuters el ministro de Economía, después de que el Congreso y la industria rechazaron al Gobierno sus planes de una reforma tributaria más amplia en el sector.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, dijo el viernes que estaba evaluando realizar un “ajuste” al impuesto a las sobreganancias que gozan los mineros con precios récord. El precio del cobre se negocia a niveles de alrededor de US$ 10.000 por tonelada tras la invasión rusa de Ucrania.

“El punto es en el tema de la sobreganancias, que es donde podría haber un ajuste adicional”, afirmó en una entrevista.

Graham dijo que la evaluación se hará desde una perspectiva amplia que no solo priorizará una mayor recaudación de tributos, sino que considerará no perder la competitividad en el sector para no desincentivar la inversión en proyectos mineros.

“Los márgenes (del ajuste) se están evaluando, eso es parte del enfoque integral que queremos hacer”, afirmó el ministro sin mas detalles, en la sede del ministerio en el centro de Lima.

El Congreso peruano rechazó a fines del año pasado a la gestión del presidente izquierdista Pedro Castillo darle poderes legislativos para una reforma tributaria en el sector minero.

Pero el Gobierno dijo después que iba a proponer un nuevo plan al Legislativo, porque no iba a renunciar a ese objetivo que fue uno de los ejes de campaña de Castillo durante las elecciones presidenciales del año pasado.

El Fondo Monetario Internacional dijo recientemente en un informe que el régimen fiscal vigente para la minería en Perú es competitivo, y recomendó considerar solo un ajuste moderado.

Graham manifestó que las protestas mineras están debilitando las perspectivas de los inversionistas en el sector y que los conflictos se deben solucionar teniendo el cuenta el desarrollo productivo de las comunidades donde operan los yacimientos.

Las protestas en demanda de beneficios sociales y económicos de comunidades pobres han paralizado por tiempo prolongado grandes operaciones como la mina de cobre Las Bambas de la china MMG Ltd y la mina Cuajone de Southern Copper.

“Tenemos también que ver el tema del uso eficiente de los recursos que provee la minería, sino vamos a tener conflictos recurrentes en el país” Oscar Graham, ministro de Economía y Finanzas

Guerra e inflación

Graham afirmó que aunque Perú tiene una de las inflaciones más bajas de América Latina, uno de los mayores riesgos para la economía local es “la prolongación” del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que está acelerando los precios internos.

Perú registró en marzo una inflación de 1,48%, reportó el viernes el Gobierno, la tasa mensual más alta en 26 años, por el repunte de precios de los combustibles y alimentos.

“Somos importadores netos de petróleo, maíz, que forma la cadena de insumos que mas afectan a la canasta familiar”, dijo.

El funcionario señaló que el Gobierno está evaluando duplicar el presupuesto de programas sociales para mitigar la inflación en los más vulnerables que son los pobres.

“Ya hemos subsidiado algunos precios de los combustibles y ahora las medidas para enfrentar la inflación van a ser focalizadas y temporales”, refirió el funcionario.

Graham dijo que se mantiene la proyección de crecimiento económico para este año de entre 3,5% y 4,0%, pero que no descarta un ajuste en un contexto de crisis global.

Para recuperar la confianza de los inversionistas en medio de la conflictividad social y política local, el ministro dijo que en dos semanas presentará al Congreso un nuevo plan de reglas fiscales, con metas anuales de déficit fiscal y el objetivo de reducir el déficit al 1% del producto en el 2026.

El déficit fiscal se redujo a 2,6% del PBI el año pasado, desde un 8,9% en el 2020, debido a mayores ingresos tributarios por la recuperación económica tras los efectos de la pandemia.

“Esto es importantísimo para dar certidumbre, sobre todo a las calificadoras internacionales y los inversionistas”, dijo.

A mediados de marzo Standard & Poor’s Global Ratings bajó su calificación de Perú, aunque dentro del grado de inversión, y la perspectiva pasó a negativa desde estable, citando la incertidumbre política en que se vive en el país andino.

Esta semana, el presidente Castillo sobrevivió en el Congreso a un segundo intento de destitución en un juicio político promovido por partidos de oposición.