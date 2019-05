Perú: ¿Cuánto ha cambiado la remuneración mínima vital?

​En el Perú, los cambios de la Remuneración Mínima Vital (RMV) han sido una constante en la última década, el último aumento (de S/80) se dio en el gobierno de Pedro Pablo kuczynski. Este 7 de mayo se vence el plazo para que el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) presente su propuesta técnica para el cálculo del salario.

La titular del Ministerio de Trabajo (MTPE), Sylvia Cáceres, afirmó a El Comercio que de no haber consenso en la propuesta aprobada por parte del CNT, el gobierno tomará una posición. Asimismo, la ministra señaló que la propuesta en revisión de la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos no gira en torno a la fórmula, sino a las condiciones que determinen la periodicidad del incremento del sueldo.

Respecto a esta propuesta del incremento del salario, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano Economía (IPE), explica. "Cualquier estudio serio sobre el efecto de la RMV en el Perú, da consistentemente los mismo resultados. El incremento del salario beneficia a un porcentaje muy reducido de la PEA formal, que está justo en el rango del salario mínimo. Sin embargo, el efecto más grande se da en la afectación al acceso del empleo formal a cerca del 75% de trabajadores informales que existen en la actualidad", dijo.

En la última sesión del CNT, el Gobierno insistió en que se llegué a un consenso de los criterios técnicos para el cálculo final de la RMV, con un plazo máximo de cuatro meses. Ya que lo que se busca, según Cáceres, es incrementar una vez al año o una vez cada dos años e identificar las fuentes que van a determinar ese incremento.

EFECTOS NEGATIVOS DE AUMENTOS EN LA RMV

​En esta línea, estudios para el caso peruano, muestran que el efecto de un incremento en la RMV en la economía nacional es negativo. El reporte de inflación del Banco central de Reseva (BCR) muestra que el salario mínimo debe asociarse al ingreso del trabajador de baja productividad, ya que si se le relaciona con el ingreso promedio de los trabajadores en general, se estaría fijando una remuneración compatible con niveles de productividad promedio y no mínimas.

En este sentido, una RMV elevada traería como consecuencia que las firmas o actividades con niveles bajos de productividad no sean viables en el tiempo y no puedan contratar a sus colaboradores de manera formal. Esto nos lleva a la conclusión, de que una RMV creará menores distorsiones en la medida de que no se fije en torno al ingreso medio.

El siguiente gráfico muestra la distribución acumulada del ingreso mensual en los sectores comercio y servicios (sin telecomunicaciones ni servicios financieros), que son los que mayor participación tienen en la PEA ocupada urbana.

La RMV de S/ 930 que tiene el país al día de hoy, representa cerca del 62% del ingreso medio en el Perú, según información de la ENAHO 2016 y la OECD. El nivel reportado, es considerablemente mayor

al observado en Colombia, Chile, México y otros países de la OECD

EFECTOS EN LA INFORMALIDAD

El reporte muestra que la elasticidad de la informalidad ante cambios en la RMV es de es 0,19, es decir, al aumentar en 10% el salario mínimo, la informalidad podría aumentar en 1,9%.

Este efecto es heterogéneo según rangos de ingresos, y además, toma un valor mayor entre los trabajadores que tienen ingresos menores a 1,2 veces una RMV, es decir, se afecta más aquellos cerca del rango por debajo de la RMV.

El argumento que sugiere Del Valle (2009), es que al aumentar la RMV, se reducen los incentivos de las compañías a formalizar a sus trabajadores, dado que ello implica aumentar sus salarios,

o del otro lado, de los trabajadores independientes a formalizarse, dado que sus costos laborales aumentan y se reducen sus ingresos netos.

INCREMENTOS DEL SALARIO

​El último cambio en la (RMV) se dio en el 2018, un aumento de S/80 fue decretado por el gobierno de Pedro Pablo kuczynski. En el 2007, el salario mínimo era de S/530— un 57% menor al actual—, este fue ascendiendo progresivamente en los siguientes cinco años entre S/20 y S/50, pasando a S/600 en el 2011.

Aunque el salario mínimo aumentó, en términos totales no fue más de S/70 en cinco años, el gran cambio llegó en el gobierno de Ollanta Humala (entre 2011 y 2016), quien incrementó el sueldo a S/850, pasando por ajustes de S/675 y S/750 previamente.

Por último, el gran salto se dio en dos partes, 1° de abril del 2018, donde el sueldo mínimo alcanzó S/930 tanto para grandes y medianas empresas, y el 1° de mayo, Día del Trabajo, donde el mismo aumento empezó a regir también para la pequeña empresa.