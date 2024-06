Lo cierto es que, ante la necesidad de emparejar el resultado ante los canadienses, Jorge Fossati apostó por los ingresos de Cueva y Carrillo para revertir la historia. Antes ya había entrado Guerrero. Tres jugadores que en su momento fueron pilar de la Bicolor y hoy parecen despedirse de la Blanquirroja.

Paolo Guerrero es habitual en la selección peruana en el último año, primero porque aprovechó que ausencia de Lapadula -al inicio de las Eliminatorias-, y luego porque ningún otro ‘9′ pudo darle el alcance pese a su poca actividad goleadora en la Universidad César Vallejo.

Alex Valera no está en la Copa América por cuestiones de salud mental, Matías Succar no quedó en la lista final y si uno ve la liga local, los goleadores son extranjeros, con Martín Cauteruccio (Uruguay - Cristal), Jarlin Quintero (Colombia - UTC), Bernardo Cuesta (Nacionalizado peruano pero aún no es elegible - Melgar), Carlos Garcés (Ecuador - Cienciano) y en quinto lugar recién un peruano, Janio Pósito de ADT.

No hay goleadores asentados en el fútbol peruano y vemos recién como Sebastián Pineau inicia su camino en el Austin Texas de Estados Unidos y a Juan Pablo Goicochea en Talleres de Argentina. Mientras, Luis Iberico desapareció del mapa con su viaje al fútbol de Líbano.

Quizás esa sea una explicación que, pese a la poca actividad y registros -3 goles en 9 partidos-, Guerrero aún tiene la confianza de Fossati a pesar de sus 40 años cumplidos en enero. Es el líder del equipo, pero su aporte en el ataque requiere algo más que cabeza, se necesita más músculos.

Cuestión de talento

“Se notó su jerarquía”, asegura Fossati sobre la actuación de Christian Cueva en los últimos 10 minutos del duelo ante Canadá. Y es que el volante tuvo muestras de ese pícaro juego que tiene en sus chimpunes. Claro, se le vio falto de fútbol, propios de los ocho meses de inactividad, pero en el poco tiempo que estuvo en el campo logró un remate al arco, igual que Quispe en 60 minutos de juego.

Tuvo muchas pérdidas de balón (9) debido al intento de ser más vertical. Además, consciente de que necesitaba un socio, por momentos se pegó al también ingresado Carrillo para generar juego, aunque la ‘Culebra’ no está en el nivel esperado.

Cueva con 32 años -cumple 33 en noviembre-, André ya con 33 y Guerrero con 40 son claramente los rostros visibles del Perú que llegó al Mundial Rusia 2018 y disputó el repechaje hacia Qatar 2022. Nadie les discute eso y es lo que los mantiene en la Bicolor, porque su presente está lejos como para ser considerados.

Larga ausencia

Además, que no han jugado juntos los tres desde hace mucho. La última vez que jugaron juntos fue el 2 de setiembre del 2021 en el 1-1 ante Uruguay en el Nacional, el día que se abrió el estadio para la hinchada tras la pandemia. Fueron titulares los tres. Tres días después, Cueva y Carrillo fueron titulares ante Venezuela y Guerrero ingresó en la segunda parte, mientras el ‘10′ salía del campo. Han pasado casi tres años desde ese partido.

Y han pasado 34 partidos sin que ninguno de los tres jugadores en los que Fossati confió la remontada ante Canadá hayan jugado siquiera juntos hasta el duelo ante los norteamericanos. Una serie de partidos en la que pasaron tres técnicos: Gareca, Reynoso y ahora el uruguayo, en las que se cerró una Eliminatoria, se perdió un repechaje y se inició otras Eliminatorias. El tiempo en el fútbol a veces no es lo mejor.

Partido En el campo Ausente CON GARECA Perú 1-1 Uruguay

2/9/21

Eliminatorias Cueva - titular

Carrillo - titular

Guerrero - titular Perú 1-0 Venezuela

5/9/21

Eliminatorias Cueva - titular

Carrillo - titular

Guerrero - ingresó 74′ (Cueva salió en ese minuto) Brasil 2-0 Perú

9/9/21

Eliminatorias Carrillo - titular

Cueva - titular Guerrero - suspendido Perú 2-0 Chile

7/10/21

Eliminatorias Carrillo - titular

Guerrero - titular Carrillo - no convocado Bolivia 1-0 Perú

10/10/21

Eliminatorias Cueva - titular Guerrero - lesionado (empieza su larga ausencia)

Carrillo - no convocado Argentina 1-0 Perú

14/10/21

Eliminatorias Cueva - titular Carrillo - no convocado

Guerrero - lesionado Perú 3-0 Bolivia

11/11/21

Eliminatorias Cueva - titular Carrillo - no convocado

Guerrero - lesionado Venezuela 1-2 Perú

16/11/21

Eliminatorias Cueva - titular

Carrillo - titular Guerrero - lesionado Perú 1-1 Panamá

16/01/22

Amistoso Ninguno presente Guerreno - no convocado, lesionado Perú 3-0 Jamaica

20/01/22

Amistoso Ninguno presente Guerreno - no convocado, lesionado Colombia 0-1 Perú

28/01/22

Eliminatorias Carrillo - titular

Cueva - titular Guerrero - no convocado, lesionado Perú 1-1 Ecuador

01/02/22

Eliminatorias Carrillo - titular Cueva - no convocado

Guerrero - no convocado, lesionado Uruguay 1-0 Perú

01/02/22

Eliminatorias Carrillo - titular

Cueva - titular Guerrero - no convocado, lesionado Perú 2-0 Paraguay

29/03/22

Eliminatorias Cueva - titular Carrillo - lesionado

Guerrero - no convocado, lesionado Perú 1-0 Nueva Zelanda

05/06/22

Amistoso Carrillo - titular

Cueva - titular Guerrero - no convocado, lesionado Perú 0-0 Australia (4-5)

13/06/22

Repechaje Carrillo - titular

Cueva - titular Guerrero - no convocado, lesionado CON REYNOSO Perú 1-0 México

24/09/22

Amistoso Carrillo - titular

Cueva - titular Guerrero - no convocado Perú 4-1 El Salvador

27/09/22

Amistoso Cueva - entra Carrillo - no convocado

Guerrero - no convocado Perú 1-0 Paraguay

16/11/22

Amistoso Cueva - entró Carrillo - no convocado

Guerrero - lesionado Perú 1-0 Bolivia

19/11/22

Amistoso Cueva - titular Carrillo - no convocado

Guerrero - lesionado Perú 0-2 Alemania

25/03/23

Amistoso Carrillo - titular Cueva - no convocado

Guerrero - lesionado Perú 0-0 Marruecos

28/03/23

Amistoso Carrillo - titular Cueva - no convocado

Guerrero - lesionado Perú 1-0 Corea

16/06/23

Amistoso Guerrero - titular (reaparece tras 20 meses)

Cueva - entró Carrillo - no convocado Perú 1-4 Japón

20/06/23

Amistoso Cueva - titular

Guerrero - titular Carrillo - no convocado Paraguay 0-0 Perú

07/09/23

Eliminatorias Carrillo - titular

Guerrero - titular Cueva - lesionado (empieza su larga ausencia) Perú 0-1 Brasil

12/09/23

Eliminatorias Carrillo - titular

Guerrero - titular Cueva - no convocado Chile 2-0 Perú

12/10/23

Eliminatorias Guerrero - titular

Carrillo - entró Cueva - no convocado Perú 0-2 Argentina

17/10/23

Eliminatorias Carrillo - suplente

Guerrero - titular Cueva - lesionado Bolivia 2-0 Perú

16/11/23

Eliminatorias Guerrero - entró

Carrillo - suplente Cueva - lesionado Perú 1-1 Venezuela

21/11/23

Eliminatorias Guerrero - entró

Carrillo - entró Cueva - lesionado CON FOSSATI Perú 2-0 Nicaragua

22/03/24

Amistoso Guerrero - titular Carrillo - no convocado

Cueva - lesionado Perú 4-1 Rep. Dominicana

26/03/24 Guerrero - entró Carrillo - no convocado

Cueva - lesionado Perú 0-0 Paraguay

07/06/24

Amistoso Guerrero - entró

Carrillo - entró

Cueva volvió a ser convocado (no salió en lista) Perú 1-0 El Salvador

14/06/24

Amistoso Guerrero - entró

Carrillo - entró

Cueva - no salió en lista Perú 0-0 Chile

21/06/24

Copa América Guerrero - entró

Cueva - en el banco

Carrillo - en el banco Perú 0-1 Canadá

25/06/24

Copa América Guerrero - entró

Cueva - entró

Carrillo - entró Fuente: Transfermarkt