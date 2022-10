Factores

El alza de ayer respondió a factores externos y, principalmente, asociados a sucesos provenientes desde China. Así lo comentó Dario Valdizán, director ejecutivo de Buy Side Research de Credicorp Capital. “En Latinoamérica, [incidió] la mayor sensibilidad al crecimiento de China y los temores de una desaceleración más pronunciada, ahora con una mayor concentración del poder político alrededor de Xi Jinping”, dijo.

El dato El XX Congreso del Partido Comunista de China El último domingo, se ratificó a Xi Jinping como secretario general del partido, por lo que conducirá al gigante asiático durante un tercer periodo consecutivo de cinco años, algo que no sucedía desde la época del fundador de la China comunista, Mao Zedong. Tanto en la inauguración como en el cierre del XX Congreso, Xi advirtió que el camino para el futuro de China está plagado de “vientos fuertes, aguas agitadas o incluso tormentas peligrosas”. CNN destaca que en su informe al Congreso, Xi hizo referencia a “intentos externos de chantajear, contener, bloquear y ejercer la máxima presión” sobre China que amenazan con “escalar en cualquier momento”.

Luis Fernando Alegría, especialista macroeconómico de Seminario SAB, explicó que si bien China ha revelado datos de crecimiento positivos para el tercer trimestre, estos se han publicado después de una semana.

“El Gobierno, por alguna razón, lo suspendió y ahora los datos macro del tercer trimestre han sido sorprendentemente buenos. Se ha generado un temor de que en China haya más intervencionismo”, aseveró.

Omar Azañedo, CEO de Noncash, reitera que el tipo de cambio se mantuvo al alza por factores externos. “Si bien seguimos viviendo momentos de mucha zozobra en el país, el alza del dólar es a nivel global y por los diversos factores de la economía internacional que venimos indicando. Este escenario está llevando la moneda a niveles del 2021 y las expectativas de un menor crecimiento de nuestra economía, de poca inversión y de no poder lidiar de mejor manera ante esta crisis internacional empiezan hacer mella en las proyecciones de los distintos agentes económicos”, indicó.

Escenario local

Victor Fuentes, economista jefe del IPE, explicó que en lo que va del segundo semestre del año, el 80% de la subida del tipo de cambio responde a factores externos, mientras que solo el 20% se debe a factores internos. “Parece estar sobreentendido para los agentes que invertir en el Perú implica volatilidad. Lo cual no necesariamente es bueno”, agregó.

Descartó, de ese modo, que el movimiento de la divisa este lunes responda a la reciente destitución del ministro de Salud, Jorge López, tras revelarse depósitos a su exconviviente. “Es muy difícil pensar que esta variación del tipo de cambio tenga relación con el caso del ministro de Salud. Por el contrario, sorprendió su rápida destitución”, acotó.

Inversiones

Washington López, gerente general de Washington Capital, explicó que con la volatilidad que hoy existe en el mercado existe atractivo sobre el rendimiento de algunos activos. No obstante, la lógica de inversión ha cambiado.

“Mi recomendación no es usar la filosofía antigua de comprar y mantener tres o cuatro años. El tiempo no está jugando a favor, no hay que enamorarse de un activo. En la Bolsa de Valores de Lima, los sectores más atractivos son activos de minería y consumo. No nos sentimos muy cómodas con las financieras, ya que si hay una recesión en EEUU profunda arrastrará al sector bancario. No obstante, sectores ligados a commodities y construcción somos positivos”, dijo.

Tendencia de la divisa

Consultamos con expertos y analistas si es que la divisa se mantendría al alza en lo que resta del año:

"Estructuralmente, sí creería que por ahora hay presiones a que el tipo de cambio se mantenga arriba de S/4. Considerando los factores externos y los temas locales, tiene muy pocos argumentos para pensar que va a bajar el tipo de cambio" Luis Fernando Alegría, especialista macroeconómico de Seminario SAB

"Creemos que el tipo de cambio volverá hacia la zona de los S/4,15. No veo un escenario un escenario donde el sol se fortalezca en el corto plazo, menos con la corrección del oro y el valor de los commodities actuales" Washington López, gerente general de Washington Capital