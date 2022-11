Esa reforma, además, está atada al cambio que se busca en el sistema tributario del país del sur, como lo ha mencionado en recientes entrevistas el ministro chileno de Hacienda, Mario Marcel. “La reforma tributaria se necesita. En el caso de las pensiones, cerca de un tercio de la recaudación a raíz de la reforma tributaria irá a financiar el aumento de la pensión garantizada”, dijo.

Así, la sostenibilidad del nuevo sistema es uno de los puntos que generan mayores dudas. En opinión de David Tuesta, exministro de Economía, la sostenibilidad de esta propuesta de reforma no parte solo de cómo conseguir los recursos, sino también de si resulta posible mantener el sistema en el tiempo.

“Merece analizarse dentro de la carga del sistema tributario chileno. En principio, no es baja. No obstante, agregarle cargas adicionales genera efectos contrarios para la sostenibilidad de un país”

Además, si se considera que la carga para el empleador se incrementaría gradualmente hasta el 6%, el costo de las planillas formales sufriría un incremento. Para Jorge Guillén, profesor de Finanzas de ESÁN, ese planteamiento resulta inviable para Chile e incluso para el Perú.

“Incrementaría los sobrecostos laborales y generaría mucha más informalidad. Aun cuando la informalidad de Chile es más baja que la peruana”, afirmó.

Es la informalidad uno de los principales factores que marcan la distancia entre las pretensiones de Chile y el Perú. Mientras que el país del sur maneja una informalidad baja, en el caso peruano esta supera el 70%.

Para Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, otro punto importante en la comparativa es la situación de la gestión pública. Ello, teniendo en cuenta que Chile plantea una administración a cargo de un sistema público.

“En el caso peruano, el Estado es uno de los principales deudores en el sistema privado. Son S/15.000 millones. Hablamos de un Estado que no solamente retiene y no paga las contribuciones de los trabajadores, sino que no hace un esfuerzo por devolverla de forma ordenada”

Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP