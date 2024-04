El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se pronunció este lunes sobre el eventual arbitraje internacional al que llevaría al Estado peruano la empresa Cosco Shipping, para hallar una solución a la controversia surgida por la exclusividad de servicios en el puerto de Chancay.

Dicha firma notificó al Gobierno sobre un plazo de seis meses para negociar y resolver la problemática de la exclusividad de servicios en dicho proyecto.

“Ha llegado la carta (de Cosco Shipping), no se ha respondido. Nuestra idea es que salga ya la segunda votación en el Congreso y con eso se tranquilicen los ánimos. Como país, siempre tratamos de vender la idea de que este es un país legalmente seguro, a nadie se le estafa y todo el mundo que no esté de acuerdo con las normas puede ir a un tribunal internacional”, dijo Arista en entrevista con RPP Noticias.

“Tratamos de que eso no suceda, estoy seguro que, en este caso, esto no va a suceder, vamos a llegar a un acuerdo antes, y si no se llega a un acuerdo, respetaremos los derechos del inversionista”, añadió.

Nota en desarrollo.