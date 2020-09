Conforme a los criterios de Saber más

Este martes 22 de setiembre del 2020, el empresario y ex presidente de la Confiep, Roque Benavides, confirmó a El Comercio que se inscribió como militante del Partido Aprista. A propósito de ello, revivimos una entrevista que concedió a este Diario el 19 de septiembre del 2013 — cuando era presidente ejecutivo de la Compañía de Minas Buenaventura— sobre su posible incursión en la política.

Usted es uno de los empresarios más confrontacionales y francos. ¿Cree que hace falta más de esa actitud al sector minero?

Yo tengo que transcurrir entre que me acusen de figuretti y que doy la cara. Nunca he rehuido en dar mi opinión. Parte de la crítica a la minería es que no comunicamos, tenemos que hacer precisamente lo opuesto, dar nuestra versión.

Hace poco, cuando brindaba declaraciones a la prensa, decía que cualquier cosa que diga lo van a escuchar en Cajamarca. ¿Declara pensando en esa ciudad?

No. Es precisamente lo opuesto. Mucha gente no lo sabe, pero yo estoy pensando siempre en Huancavelica, porque Buenaventura se fundó ahí. Eso no quiere decir nada malo en contra de Cajamarca, lo que sucede es que hoy en Cajamarca se ha formado un conflicto emblemático que se llama Conga y por supuesto tiene que ver en la confrontación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, pero no necesariamente con la empresa.

¿Se ha reunido con el presidente de Cajamarca, Gregorio Santos?

Nunca he tenido el gusto. Lo he visto dos veces en mi vida, una vez en Conga cuando fueron los ministros del Ambiente, Agricultura y el de Energía y Minas. Yo estaba al costado del ministro de Agricultura, él (Santos) le dio la mano al ministro y cuando yo le iba a dar la mano se dio media vuelta y se fue. Y la segunda vez fue en el despacho del ministro de Energía y Minas, yo estaba haciendo antesala, él salió, yo me paré por supuesto para saludarlo, pero salió raudo y tampoco me contestó el saludo. No he tenido la suerte de conversar con él.

Usted es visto como un empresario político, declara a todo lo que pregunten.

¡Pero yo soy peruano! ¡He nacido en el Perú y tengo derecho a dar mi opinión! Todos somos políticos, que no haga política partidaria o esté inscrito en un partido político no quiere decir que no pueda opinar sobre mi país y su futuro. La política no debe ser una cosa que nos avergüence. Todo lo contrario, es un aspecto del cual no solamente tenemos el derecho sino el deber de opinar.

Proyecto minero Conga está ubicado en Cajamarca.

¿Nunca le han pedido que ingrese a la política?

¡Pero, claro! Estoy muy cerca de tomar una decisión en ese sentido, pero lo cierto es que también tengo que tomar en consideración y balancear mi vida personal, familiar y la empresarial. Tengo que pensar a quiénes afecto con esta decisión, porque la verdad las persecuciones que se ven en el Perú ahuyentan a cualquiera de la política. Yo digo, ¿acaso tengo el derecho de afectar a la gente de mi entorno?

¿El país no lo vale?

El país lo vale definitivamente, pero eso no quiere decir que uno tenga que entrar a la política partidaria o a la política activa. Usted me critica que me soslayo y participo mucho dando mi opinión, pero eso ya es hacer política y política de la buena, política de servir. Yo no gano nada haciendo declaraciones. Es dar mi opinión que a veces es discrepante con otras personas por las cuales tengo un gran respeto.

¿Cree que las autoridades han descuidado el sector minero?

Yo creo que lo que ha habido aquí es una sobrerreacción al no entender a un sector tan gravitante como lo es la minería. De repente también ha sido nuestra responsabilidad de no comunicar adecuadamente, no decirle a la población y a las autoridades que estamos contribuyendo enormemente al desarrollo.

¿Y usted cree que comunica adecuadamente?

No me corresponde a mí decirlo, sería una pretensión de mi parte. Lo que puedo decir es que doy la cara. A mi nadie me podrá criticar por no dar la cara o no poner el pecho. Hace algunos días en un homenaje que le hicieron a Julio Favre, yo rescataba de él que siempre dio la cara, no digo que esté a su nivel, lo que digo es que siempre hay que tomar su ejemplo.

¿Eso no lo desgasta a usted, a la empresa y al propio sector minero?

Yo defiendo intereses absolutamente lícitos como permitir el desarrollo de la minería en el Perú y permitir que una empresa de 60 años de fundación como lo es Compañía de Minas Buenaventura pueda seguir desarrollando sus actividades.

¿Cuando escucha la frase “Conga no va”, qué le viene a la mente?

Yo quisiera preguntar a todos esos que utilizan la frase “Conga no va” si alguna vez han estado en Conga. Es muy fácil hablar desde Lima, pero muy difícil ver la realidad y lo que significa el área rural con altura, frío, lluvia, y riquezas que hay en las entrañas de sus territorios que pueden dar oportunidades de salud y educación a mucha gente humilde. A mí me genera una reacción que me hace por supuesto dar mi opinión porque creo que tengo una responsabilidad. A mí, mi padre y mi madre me han educado para ser una persona responsable. La responsabilidad no solo pasa por buscar el beneficio personal sino por buscar el beneficio de gente más humilde y luchar contra la pobreza, a nadie creo que le va a gustar ver pobreza en su país.