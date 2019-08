Surf: ¿Cuánto ha sido el presupuesto de esta federación para los Panamericanos 2019?

El último domingo, el Perú rompió su récord Panamericano tras alcanzar las 23 medallas. El surf se encargó de agregar seis nuevas preseas al medallero, con lo que se ubica como el deporte peruano de mejor desempeño en Lima 2019, a pesar de no haber contado con unos de los mayores presupuestos.

Cabe recordar que, anteriormente, el mejor desempeño nacional se había dado en Toronto 2015, donde se obtuvo trece medallas (cuatro de oro, tres de plata y seis de bronce).

Pero el último fin de semana, el surf nacional se encargó de conseguir tres preseas de bronce y tres de oro (longboard y surf open masculino y femenino).

SUBVENCIONES

De cara a la preparación para los Panamericanos Lima 2019, entre el 2015 y 2018, la Federación Nacional De Tabla (Fenta) ha manejado un presupuesto anual promedio de S/1,8 millones, de acuerdo a información del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La mayor subvención se registró el año pasado, cuando se percibió un monto ascendente a los S/2,4 millones. Dicho valor ubicó a la Fenta como la tercera entidad más beneficiada en ese período, detrás de atletismo (S/5,65 millones) y voleibol (S/4,2 millones).

Sin embargo, años atrás, esta federación se ubicó en puestos inferiores entre las subvencionadas por el IPD.

Si bien en el 2017 la Fenta fue la sexta con el mayor presupuesto, entre el 2015 y 2016, esta se encontró en el octavo lugar. La inyección notoria en el presupuesto se dio en el 2017, cuando se incrementó en poco más de 65%.



En tanto, para este año, el Estado le otorgó al surf nacional casi S/2,5 millones, 4,1% más que el año pasado, y ubicándolo así como la décima federación con mayor presupuesto.

ASIGNACIONES POR MÉRITOS

Según se explica en el Programa Presupuestal para el Instituto Peruano de Deporte 2019 – 0101 “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la

población peruana”, las federaciones perciben una asignación de recursos a partir de una evaluación con criterios establecidos.

En conversación con El Comercio, el titular de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (Dinadaf), Víctor Azpilla, precisó que se trata de nueve puntos.

En esta línea, aparecen: número de modalidades; población estimada de quienes la practican; resultados obtenidos en los últimos cuatro años, priorizando los eventos que otorguen medallas; generación de recursos propios; elaboración de plan de autosostenibilidad; entre otros.

Sin embargo, para Óscar Fernández, ex jefe del IPD, este esquema no funcionaría del todo bien porque, por ejemplo, el surf no ha participado anteriormente en competencias parte del circuito olímpico (donde se otorgan preseas) y, por ende, no podría tener valorización en ese rubro.

El presidente del IPD entre el 2017 y 2018 explica que esta edición de los Panamericanos ha sido la primera en la que ha participado la tabla. Y de cara a la competencia del continente, explica que por ello se decidió inyectar un mayor presupuesto a la Fenta en el 2017.

"Con Carlos Neuhaus (hoy presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos Lima 2019 - Copal), quien estaba a cargo de la federación de atletismo, encontramos que este deporte tenía que ser más potenciado", detalla. "Se veía a personas que movían el surf, pero no jugaban en los Bolivarianos u Odesur".

Si bien los presupuestos de esta federación han ido aumentando cada año, desde la perspectiva de Fernández, llama la atención que de cara al último período a los Panamericanos (primer semestre del 2019) se haya retrocedido en la ubicación del surf frente a la asignación de recursos, aún sabiendo de su potencial.

"No se puede tocar [los presupuestos federativos] previos a un Panamericano. Necesitábamos el impulso económico y cualquier dirigente debería apoyarlo [al surf]. Pero se retiraron deportistas del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), entre otras cosas", precisa en diálogo con este Diario.

De acuerdo con Fernández, el surf "siempre ha pisado fuerte", pero ahora, con un sistema como el Centro de Alto Rendimiento (CAR) que brinda la opción de potenciarlos, "debe estar entre los cuatro más priorizados" por el IPD.

EL PRECIO DE PRACTICAR EL SURF

Según Juan Manuel Ramos, de la Escuela de Surf para Principiantes, los precios por sesión para correr tabla oscilan entre los S/60 (adultos) y S/80 (niños). En este rango coincide Alberto López, de Team Surf Peru, quien señala que, por estas fechas, ofrecen promociones de S/200 por cuatro sesiones.

En ambos casos, se incluye el equipamiento para practicar surf: tabla, wetsuit (traje), y más.

Respecto al presupuesto que necesitaría una persona para iniciarse individualmente en esta disciplina, tanto Ramos como López comentan que existe un mix de ofertas que varía en este mercado.

El miembro de la Escuela de Surf para Principiantes señala que conseguir una tabla de segundo uso asciende a S/500, aproximadamente; mientras que conseguir un traje óptimo, S/200.

"[Sumando los demás equipamientos] con S/800 uno puede iniciarse", apunta Ramos.

En tanto, el instrucor de Team Surf Peru refiere que "invirtiendo S/1,40 diario por un año" uno ya puede correr tabla. Mientras que en caso de apuntar a productos de primer uso, el valor puede triplicarse.