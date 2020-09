El sector hotelero fue uno de los primeros en ser de los más impactados por la pandemia de COVID-19. Ante ello, My Revenue, en colaboración con AbanZa, realizó un análisis de las tarifas online de hoteles categorizados de 3 a 5 estrellas en la región de Lima y Callao en dos periodos del 2020 para ver su evolución justo antes de la pandemia y en los meses de setiembre a noviembre.

Así, durante los primeros 15 días de cuarentena en marzo, todos los hoteles analizados tenían las puertas abiertas. Sin embargo, en septiembre solo el 75% de estos hoteles siguen abiertos, explicado por las restricciones por la cuarentena y los lineamientos gubernamentales.

Considerando la información disponible de Booking para octubre y noviembre, el estudio prevé que la cifra de hoteles abiertos aumente al 85%.

LOS PRECIOS

En Lima, tomando como referencia la tarifa de 1 noche con desayuno para dos personas, se analizaron a los hoteles y se pudo observar una caída de los precios en septiembre, octubre y noviembre, con respecto al panorama en febrero y marzo del año 2020 que oscilaba en US$93, llegando a reducirse hasta en un 10% menos.

Tarifa promedio mensual. (Captura: Estudio de MyRevenue)

Es importante destacar que el estudio está comparando un periodo de temporada baja como es febrero y marzo con temporada alta en el segmento corporativo que abarca meses de setiembre a noviembre.

Sin embargo, el análisis muestra también que las tarifas por distrito tienen comportamientos variados.

Para el caso de Miraflores, por ejemplo, hubo una leve diferencia de 1 dolar entre las tarifas de marzo y septiembre, y para meses como octubre y noviembre se refleja un repunte. En tanto, en San Isidro el efecto a la baja es mucho más marcado con diferencias hasta del 15% en septiembre.

El estudio añade que si bien la mayoría de distritos tiene bajas marcadas versus las tarifas previas a la pandemia, también se ven efectos al alza que pueden ser dados por expectativas versus la reactivación. Para conocer la evolución por distrito revisa la galería al inicio de la nota.

En general, todos los hoteles de América Latina tienen el mismo problema, buscan incentivar la demanda reduciendo los precios y, con ello se ha evidenciado guerras de precios que luchan por demandas mínimas y cuyo único resultado está siendo perjudicar aún más la realidad de los hoteles.

“Los hoteles deben realizar una gestión adecuada de Pricing que va más allá de solo bajar precios, debido a que está demostrado en varios estudios que lo único que esto trae en el mediano y largo plazo es una disminución en la rentabilidad pues la disminución en precios no es compensada por un aumento en la demanda, en especial en momentos de recesión donde la demanda no se activa necesariamente por precio, sino por factores externos", explica Xavier Cardenas Cofundador y CEO de My Revenue.