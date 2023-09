Según el reporte del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el precio del limón Sutil en bolsa y del limón Sutil en cajón se encontraron este lunes en S/ 17,01 y S/ 17,67 por kilo respectivamente, en los mercados minoristas en Lima.

El producto registró un incremento significativo en su precio, puesto que a inicios de año se ubicaban en S/ 5,20 y S/ 5,52 el kilo respectivamente y hace solo un mes, su precio era de S/ 8,96 y S/ 8,83 en mercados minoristas.

Marco Vinelli, exdirector de Agro Rural, Unidad Ejecutora adscrita al Midagri, explicó que el impacto del Fenómeno del Niño (FEN) ha hecho que las temperaturas se eleven en el mar y en el ambiente, lo que ha afectado la producción agrícola pues los cultivos de limón, que tienen que florecer en esta época, sufren, las flores se caen y no se tiene producto en el árbol.

Sin embargo, anotó que si bien diversos cultivos se han visto afectados en el Perú, esta situación se da también en Ecuador, California (Estados Unidos) y Colombia en menor medida, justamente porque la temperatura es diferente a la regular.

“La afectación se está dando en diferentes cultivos, pero el del limón es el más llamativo por los precios que están pagando los consumidores. No obstante, también hubo retraso en la floración de la mandarina y el arándano, cuya campaña se retrasó”, agregó Vinelli.

Asimismo, agregó que agosto, setiembre y octubre son meses en los que la cosecha de limón disminuye, lo que se ha sumado a la menor oferta y ha generado que su valor se incremente.

Eduardo Zegarra, economista agrario e investigador del Centro de Estudios GRADE, destacó que el limón en el Perú es un producto especial que no se encuentra en muchos otros países.

“Es un ingrediente importante, obviamente podemos no usarlo pero en algunos casos es difícil de sustituir porque no hay otro fruto que tenga el nivel de acidez del limón Sutil”, dijo.

Impacto

Christian Garay, director de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri, informó a este diario que, al 2022, el país cuenta con 26.828 hectáreas de cultivo de limón en todas su variedades y, a julio de este año, esta disminuyó en 7,5%.

Asimismo, Piura, el principal productor de limón -con el 70% de la producción nacional- y de donde Lima se abastece, disminuyó su producción en un 10% a julio de este año.

Según el representante del Midagri, en una situación normal, en estas fechas se cosecha 8 mil kilos por hectárea; sin embargo, actualmente se han cosechado solo 3 mil, todo esto esto debido al FEN.

(Foto: Agencia Andina)

Garay afirmó que otro productor de limón Sutil es el país vecino de Ecuador, que también ha visto afectada su producción y que justamente importa del Perú, pues los costos son más bajos. Así también tenemos a México como principal productor de esta variedad en el mundo, pero que lo produce en contra estación nuestra.

Los especialistas consultados aclararon que a partir de noviembre se podrá ver un reacomodo en los precios ya que comienza la temporada alta de cosecha en el norte, sobre todo en Piura, Tumbes y parte de Lambayeque.

Cadena afectada

Vinelli se refirió a que el alza de este producto significa un problema para todos los comercios de restaurantes entre pequeños, medianos y grandes, pues el costo de preparación de sus platos se incrementará.

Esto, al afectar el bolsillo de las personas que podrían decidir no consumir este tipo de comida, haría que caiga la demanda hasta llegar a un punto de equilibrio donde los restaurantes tendrán que preparar la cantidad óptima.

“El mercado se va a ajustar en términos de precio, las empresas van a decidir cómo sacan su oferta de platos y se ajustarán a la demanda. Si los platos no se venden, van a ajustar su compra también”, señaló.

Los más perjudicados

En tanto, Zegarra afirmó que los agricultores productores de limón se están viendo afectados. “No hay cifras sobre cuánto ha caído la producción del limón pero estamos con una caída muy fuerte y, probablemente, se mantenga en los próximos meses. En la cadena quien utiliza más limón son las cevicherías y el precio del ceviche puede dispararse”, dijo.

Además, agregó que en menor gravedad se verán afectados los hogares porque pueden consumir otros alimentos que no requieran de este fruto.

Sobre esto último, Vinelli señaló que es cierto que el limón es un producto con mucha relevancia en nuestra gastronomía, pero se debe enviar un mensaje importante y es el de buscar aleternativas en el mercado para mantener el presupuesto de los hogares.

En mayor detalle, Garay explicó que en el país ya se produce el limón Tahití, más grande, verde por fuera pero menos ácido, y que se usa para cocteles, jugos y refrescos. El kilo de esta variedad en mercados minoristas se encuentra en S/ 9.

Así, también anotó que para las ensaladas se puede utilizar la vinagreta o el vinagre blanco, cuyo litro se encuentra en S/ 5 en los mercados minoristas. Si se desea consumir refresco, la naranja Palencia se encuentra a S/ 2,5.

“No podemos sacrificar nuestro bolsillo por querer tener el limón Sutil sí o sí en la mesa todos los días. Hay alternativas y tenemos que adaptarnos a la coyuntura. Ya lo hemos vivido antes en el 2017 cuando el kilo de limón llegó a costar S/ 25, pero también fue transitorio”, añadió.

Acciones del MEF

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, anunció este lunes que se evaluarán nuevas medidas para frenar el impacto en la población del incremento de alimentos. En particular, sobre el limón, evaluarán junto al Midagri el incremento de la importación para que crezca la oferta.

En referencia a las declaraciones, Vinelli afirmó que los precios se van a regular en las próximas semanas en la medida que haya más oferta, por lo consideró que no se debería pensar en una política de importación.

Para el especialista, las acciones deben concentrarse en la atención de limpieza de los causes de ríos y canales e identificar los puntos críticos a los que la población estará más expuesta ante el FEN.

“Escuché las declaraciones del ministro y estoy de acuerdo con él, está en sus planes esta atención. Hay que ejecutar esos planes porque puede impactar en la economía y en la vida de las personas”, señaló.

“Considero que, en cierta forma, sería una medida un tanto desesperada y no creo que logre muchos resultados. Hay que ir directo hacia medidas de mitigación al sector cevicherías, buscar alguna medida de apoyo inmediato para que no sufran ni caiga el empleo”, añadió Zegarra.

Asimismo, apuntó que para los agricultores hay que generar un mecanismo de apoyo, pues se encuentran sin capital y sus ingresos han caído fuertemente.

Por su lado, Garay indicó que aunque se podría importar limón de México, esto debe ser aún evaluado.

“Para noviembre deberíamos ver una reversión en los precios, no veo sentido importar. [Al ministerio] ya habíamos anunciado de que este efecto de alza de limón no iba a ser duradero sino transitorio y por lo mismo no veo la necesidad de importar, por los tiempos que pueda tomar la importación”, observó.

Este fin de semana se conoció que un supermercado local limitó la compra de limones por familia. Este diario se comunicó con Supermercados Peruanos, quienes confirmaron que tanto en Vivanda como en Plaza Vea, ha habido una limitación pues “debido a los precios bajos que tienen, buscan priorizar el consumo de los hogares”. En tanto Cencosud y Tottus, no se pronunciaron al respecto.