Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Japón es el segundo principal socio comercial de Perú en Asia, por debajo de China. Asimismo, los despachos hacia el territorio nipón representaron en el 2022 el 3,5% de las exportaciones totales del Perú.

“Japón ha representado un mercado importante en Asia. No solo eso, con el paso del tiempo cada vez más los productos peruanos han podido acceder a este mercado. Ni hablar del caso de las exportaciones no tradicionales, que son ‘el sector más dinámico’. Por ejemplo, en el 2006, las exportaciones hacia Japón eran alrededor de US$1.238 millones. [...] En 2022, alcanzaron US$3.158 millones. Es la cifra récord que hemos alcanzado hasta la historia reciente de esta relación comercial”, comentó Paulo Quequezana, analista senior de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Ambos países establecieron un tratado de libre comercio (TLC) en 2011 y que entró en vigencia al año siguiente. Justamente, desde 2012, el ritmo de crecimiento de despachos a Japón aumentó en promedio un 3% anual, mientras que entre 2021 y 2022 el incremento fue de 8%, explicó Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex).

“Japón, después de los vaivenes económicos, se ha mantenido como una economía sólida a nivel internacional. [...] En el contexto peruano, si miramos los esfuerzos hechos a nivel de TLC, luego del esfuerzo con Estados Unidos, mirar a Japón fue un objetivo clave, siendo este una economía proteccionista en algunos aspectos, como la parte del sector marítimo y pescados”, complementó Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico.

Cabe mencionar que en el 2022, el intercambio comercial entre Perú y Japón -considerando exportaciones e importaciones- alcanzó los US$4.092 millones.

Contracción en exportación

Pese al crecimiento de los últimos años, en el primer semestre de 2023, las exportaciones a Japón cayeron 20,1% frente al mismo periodo de 2022.

Quequezana apuntó a que esta caída está relacionada con un menor valor en las exportaciones del rubro de petróleo y derivados. En esa línea, Vásquez señaló que la contracción se debe a un menor precio internacional del del gas natural, producto exportado a Japón.

Cabe mencionar que la minería es el principal sector de exportación a ese país, concentrando un 55% de la canasta exportadora peruana a Japón. Asimismo, el cobre es el principal producto que se envía.

Le siguen los hidrocarburos (34%), la pesca (6%) y el agro (4%).

Teniendo al sector minero como principal exportador hacia Japón, Ladines consideró que se debe a la coyuntura actual del Perú que afecta sus niveles de exportación.

“Si estamos hablando técnicamente de una recesión, es porque no hubo la capacidad productiva necesaria que se pueda desarrollar para tener una demanda interna, sino también una demanda externa. [...] No es que Japón nos está dejando de comprar, sino que estamos dejando de exportar. No hay nuevos proyectos [minero] que impulsen el aumento del volumen de las exportaciones”, aseveró.

Oportunidades de exportación

Los especialistas indicaron que existen oportunidades de exportación hacia Japón que se pueden aprovechar y que están relacionados con el agro y la pesca.

En el caso de las agroexportaciones Ladines consideró que se puede tomar en cuenta la experiencia realizada con Estados Unidos, mercado donde se abrieron un portafolio de productos agroindustriales. Cabe mencionar que en marzo, el Perú obtuvo la autorización del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón para que se pueda comercializar las uvas peruanas en Japón.

“Hay productos que han iniciado su proceso [de autorización] y ya prácticamente están ad portas de que entren al mercado japonés. Las uvas son, a nivel de productos agropecuarios, uno de los primeros productos que enviamos, si es que no el primero. También se están iniciando procedimientos para enviar arándanos. Esto recién está en un proceso ya de evaluación y de aprobación por parte de las autoridades sanitarias de Japón, pero está siguiendo básicamente el mismo camino que siguieron las uvas”, expresó Quequezana.

Otro producto agrario potencial de exportación es el café, agregaron Vásquez y Ladines. Asimismo, el director de Cien-Adex apuntó a que se deben de trabajar en lograr las autorizaciones para la exportación de productos agrarios congelados, para los envíos de alimentos procesados.

A nivel pesquero, los tres expertos mencionaron como impulso a la pota, que, según Vásquez, es el primer producto no tradicional exportado hacia Japón.

Desde la minería, el producto a aprovechar en enviar es el estaño, añadió Ladines.

Importación

En el 2022, los principales bienes de consumo que importó Perú desde Japón fueron de la industria automotriz, maquinaria pesada, siderurgia y tecnología informática.

Asimismo, sus bienes de capital representaron el 61% de la canasta importadora, que creció 13,7% en el 2022.

Para el primer semestre de este año, las importaciones desde Japón crecieron 4,5%.

¿Qué se puede aprovechar de Japón? Las fuentes consultadas apuntaron a que se pueden importar productos tecnológicos en favor del desarrollo de la industria peruana, su producción y competitividad.

“Esta industria [japonesa] es una industria de alto valor agregado tecnológico y el Perú tiene la posibilidad, gracias a los tratados que tenemos con Japón, de que ni bien aparezcan nuevos desarrollos tecnológicos, podríamos importarlos hacia nuestro país sin pagar aranceles para que nuestras industrias y nuestros consumidores, en el caso de que sean productos relacionados al consumo tanto de hogares como de empresas, puedan tenerlos de inmediato sin mucha demora, situación que no ocurriría con otros países que todavía no tienen acuerdo bilateral y que tendrían que pagar aranceles para ingresar a su mercado”, sostuvo Vásquez.