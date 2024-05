Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica, en marzo de 2024, el sector de Minería e Hidrocarburos aumentó en 2,60%, respecto a similar mes del año 2023, explicado por el desempeño positivo de la actividad minera metálica en 4,00%; mientras que, el subsector de hidrocarburos disminuyó en 5,31%.

Este comportamiento favorable se sustentó en el incremento de la producción de molibdeno (16,8%), zinc (8,7%), oro (7,6%) y cobre (0,9%), principalmente. En tanto que, en el subsector de hidrocarburos incidió el menor volumen de explotación del gas natural (-7,3%), petróleo crudo (-5,9%) y líquidos de gas natural (-3,6%).

Sector pesca se redujo en 32,48%

Durante el tercer mes de este año, el sector Pesca disminuyó 32,48% explicado por la menor extracción de especies de origen marítimo (-35,97%), debido al menor desembarque destinado a consumo humano directo (-36,12%), de especies destinadas a congelado (-63,1%), para la elaboración de enlatado (-47,6%) y para preparación de curado (-7,0%); sin embargo, aumentó el desembarque para consumo en estado fresco (4,9%).

Por otro lado, la pesca para consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado) presentó una extracción de 800 toneladas, que frente a las 28 toneladas de marzo 2023 mostró un aumento de 772 toneladas.

La pesca de origen continental se contrajo 13,02% por efecto de la menor extracción de especies para consumo en estado fresco, congelado y preparación de curado.

Consumo interno de cemento disminuyó en 7,00%

Además, el INEI informó que, el consumo interno de cemento decreció en 7,00%, explicado por el menor dinamismo en la ejecución de obras privadas; así como por los eventos climáticos adversos reportados en algunas zonas del país.

Gasto de Inversión del Gobierno General se incrementó en 10,68%

En marzo del presente año, el Gasto de Inversión del Gobierno General (S/4 261 millones) creció en 10,68%, respecto a similar mes del año anterior, sustentado principalmente en el aumento de la inversión en maquinaria y equipo, así como en la mayor ejecución de obras de construcción.

En el primer rubro (maquinaria y equipo), el incremento se registró en el ámbito del gobierno nacional, regional y local. Y en el segundo componente (construcción pública) se observó en el ámbito del gobierno regional.

Por el contrario, el gasto de consumo del Gobierno General, en términos nominales, ascendió a S/ 9 175 millones, cifra menor en 1,75%, respecto a similar mes del año anterior.

Créditos hipotecarios para vivienda y de consumo

En marzo de 2024, los créditos hipotecarios ascendieron a S/ 64 109 millones, registrándose un crecimiento de 5,22% al compararlo con marzo de 2023. Similar tendencia presentó el otorgamiento de créditos de consumo que totalizó S/ 72 943 millones, incrementándose en 2,57%, con relación a igual mes del año anterior.

Por el contrario, mostraron comportamiento negativo los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas que ascendieron a S/ 208 734 millones, disminuyendo en 5,68%, respecto a similar mes de 2023.

Asimismo, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple se situó en 6 273 mil unidades, reduciéndose en 4,90% en comparación con similar mes del año anterior.

En 5,2% disminuyó el monto total importado

Con información disponible al 18 de abril de 2024, en marzo de este año, el monto total importado fue de US$ 4 285 millones y se contrajo 5,25%, en comparación con el valor registrado en el tercer mes del año 2023.

Asimismo, se redujo la adquisición de materias primas y productos intermedios (US$ 2 161 millones) con una disminución de 6,63%, seguido de la compra de bienes de capital y materiales de construcción que ascendió a US$ 1 200 millones, monto inferior en 7,07%, respecto al nivel alcanzado en igual mes del año 2023. No obstante, el monto importado en bienes de consumo (US$ 921 millones), registró un leve incremento de 0,51%.

Subsector electricidad aumentó en 2,70% en abril de este año

Con información preliminar, al 29 de abril del presente año, la generación de electricidad se incrementó en 2,70%, como resultado de la mayor generación de energía de origen hidroeléctrico (11,1%) y energías renovables (53,1%); en tanto que, se redujo la generación de origen termoeléctrico (-19,6%).

Entre las empresas que destacaron por su mayor producción figuraron Empresa de Generación Huanza, Fénix Power Perú, Energía Renovable del Sur S.A., Energía Eólica S.A., Egasa, Enel Generación Perú S.A.A., Electroperú S.A., Orazul Energy Perú y Statkraft Perú S.A.