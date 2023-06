—¿Cómo está la situación de las exportaciones cusqueñas?

En el 2022 tuvimos exportaciones totales de Cusco por US$277 millones. Fue una disminución en relación al 2021 de un 11%, pero las exportaciones no minero energéticas, o exportaciones no tradicionales, alcanzaron los US$40 millones y significaron un crecimiento del 22%. Cuando vemos las exportaciones a nivel del Perú, el 70% son exportaciones tradicionales y el 30% son exportaciones no tradicionales. En el caso de Cusco, [las no tradicionales] son un sector que genera empleo y valor agregado, pero solo representan el 2% de los envíos totales de la región. Ahí debemos tener una mirada más de oportunidad para salir a los mercados internacionales.

En el Cusco, lo más preponderante, obviamente, es el turismo y el servicio. Por eso, tal vez, no se le ha dado una direccionalidad a la exportación no tradicional. En este punto, sus líneas principales de exportación son el café, el cacao, el maíz blanco y la palta, por el lado de la agroexportación; pero tenemos exportaciones del sector químico y textil, principalmente en accesorios de alpaca, por ejemplo, como guantes, mitones y suéteres de alpaca. También hay una exportación cercana al millón de dólares por el lado de joyería.

Los principales mercados de las exportaciones no tradicionales son Estados Unidos, Indonesia y España. [Son] 42 mercados destino de las exportaciones no tradicionales del Cusco.

—En el turismo receptivo, ¿cómo está la región? Aún no se ha recuperado frente a niveles prepandemia, al igual que en todo el país.

En el caso del turismo, que es el sector más importante de la región después de la minería, hemos tenido muchos problemas. Después de la pandemia tuvimos problemas políticos, sociales y climáticos. Por lo tanto, desde Promperú se tuvo que hacer toda una campaña para reforzar [el turismo] a nivel internacional y a nivel nacional, buscar nuevamente que el turista pueda venir al Perú, darle seguridad y [mostrarle] que en el país no había ningún tipo de problema.

En ese punto tenemos dos grandes campañas, una a nivel internacional, ‘El Perú Ahora’, que buscaba dar seguridad en los mercados internacionales. Esta campaña se realizó hasta junio. Una segunda campaña, de reforzamiento de nuestros atractivos turísticos, es ‘Perú Wow’, que va dirigido a Estados Unidos y Chile, que son los mercados principales [de turismo receptivo hacia el Perú], pero también mercados como Ecuador, Colombia y Brasil, y mercados europeos como Reino Unido, Alemania y Francia. Entonces, no solo hay que darle seguridad al turista, sino ahora reforzar los atractivos turísticos que tiene el Perú. Y a nivel internacional nuestra meta es alcanzar este año por lo menos los 2,2 millones de turistas.

—Es la mitad del nivel alcanzado en 2019.

En el 2019 alcanzamos los 4,4 millones de visitantes. Es la mitad, todavía tenemos algunos problemas, pero creo que poco a poco esas campañas van a ir reforzando cada vez la venida de los turistas internacionales. Y el otro punto son las campañas a nivel nacional. Nuestra meta es alcanzar los 32 millones de viajes a nivel nacional.

—¿Ahí sí superamos el 100% de los viajes frente al 2019?

Estamos en ese proceso de alcanzar esas cifras, pero el punto ahí es que tenemos campañas prácticamente todo el año, comenzamos con la de Semana Santa, que llegaron a más de 1,2 millones de viajes. Estamos reforzando las campañas del sur, vamos a tener campañas para lo que es el norte del país y el oriente, tenemos las campañas para 28 de julio. Estamos reforzando la movilidad que puedan tener los potenciales turistas peruanos a nivel nacional. Esperamos y estamos muy optimistas en alcanzar cifras de 32 millones de viajes nacionales.

—Estamos próximos a la celebración del Inti Raymi. ¿Qué se espera en cuanto a llegada de turistas?

La fiesta del Inti Raymi es una de las más características del Cusco, muy tradicional y cultural. Esperamos que alcance cifras importantes. Estamos viendo y analizando que, hasta este momento, hay una muy buena cobertura de la fiesta a nivel internacional y nacional, y esperamos que por lo menos la ocupabilidad de los hoteles alcance el 90-95% [del nivel prepandemia].

—¿Se espera una mayor cantidad de turistas nacionales que internacionales?

Las campañas van a los dos lados. En el caso del Inti Raymi va a haber una fuerte participación de turistas nacionales, pero esperemos que los turistas internacionales también puedan llegar. Esperemos que el Inti Raymi sea la consolidación de esas campañas.

Hacia futuro, ¿hacia dónde debe apuntar el turismo en Cusco? Antes de pandemia, el turismo en la Ciudad Imperial era principalmente receptivo (internacional).

En términos generales, hay un movimiento importante del turista nacional, pero también estamos viendo un turista latinoamericano. Es el caso de Chile, de Colombia, Ecuador y turistas mexicanos que han estado viniendo al Cusco, pero las proyecciones creo que son muy interesantes, con inversiones importantes en [el Aeropuerto de] Chinchero, con la inversión de [el teleférico de] Choquequirao, eso va a dar una apertura de atractivos turísticos para el Cusco.

Creo que hay un potencial tremendo y tiene que haber un refuerzo muy importante en todos los niveles, para asegurar los servicios de alta calidad que se le debe dar al turista nacional e internacional, en el ámbito local, el regional y por supuesto en el ámbito nacional.

—¿Cuándo podemos esperar que haya una mayor presencia internacional que nacional?

Este año ya estamos recuperando 2,2%. Como ya suponíamos desde la época de la pandemia, esto iba a demorar por lo menos de tres a cuatro años para alcanzar las cifras premandemia [del turismo receptivo].