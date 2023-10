El último viernes, el Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley 5997, que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de gastos asociados a la reactivación económica y la atención de la emergencia del fenómeno de El Niño (FEN) para el año en curso.

El proyecto tiene un costo de S/5.447 millones y, según el ministro de Economía, Alex Contreras, la iniciativa persigue impulsar la economía del país y revertir la recesión en la que, afirmó, nos encontramos.

El exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, afirmó que, si bien es un paso necesario para tratar de redirigir alguno de los recursos del Estado y utilizar algún margen de maniobra en el ámbito fiscal para mejorar determinadas acciones del gobierno, es importante pero no suficiente como para revertir la situación en la que nos encontramos.

“No estamos enfrentando actualmente un problema de crisis de demanda, donde este tipo de inyecciones fiscales ayuda a recomponerla, esta no es una típica crisis en el que el problema está en que la gente no quiere gastar. Estamos en un problema de oferta y estos no se atienden con créditos suplementarios”, dijo.

Así, calificó las medidas como muy enfocadas al cierre del año y afirmó que la recesión se explica por la pérdida de confianza estructural que difícilmente se puede solucionar con estos gastos.

“En el Consejo Privado de Competitividad calculábamos que se necesita quintuplicar la velocidad de ejecución y estamos a menos de un trimestre para acabar el año. Esto va a ayudar, pero el resto de inyecciones, que están más por el lado del gasto corriente, no van a ser suficientes”, agregó.

Julio Pérez Alván, presidente de ÁDEX, coincidió en que el crédito suplementario aprobado puede ayudar en algo con la reactivación de la economía, pero estimó que la forma de avanzar y salir de la crisis en la que nos encontramos es atraer la inversión privada, sobre todo la del exterior.

“Los proyectos paralizados se tienen que reanudar y es una cuestión de confianza, básicamente”, anotó.

Para Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ya no se necesitan normas como la propuesta por el MEF, sino señales claras para tener predictibilidad y eliminar la incertidumbre para reactivar la inversión privada.

En qué enfocarse

Según Castillo, el gobierno debería enfocarse en paquetes económicos que sean coherentes e integrales.

“La economía se ha basado en el crecimiento de sectores como servicio y comercio y no se reaccionó a tiempo. Debimos haber planteado medidas en julio”, enfatizó.

En tanto, Tuesta explicó que deberían enfocarse en medidas que si bien tardan un poco más en completarse, tienen un efecto importante en cuanto a expectativas como el mejorar el rol del Estado en temas de ambiente de negocio y transmitir facilidades para las mypes.

Asimismo, afirmó que el sector privado necesita ver un Estado que busque generar consensos y espacios políticos para hacer cambios en el ámbito laboral y ambiente de negocios pues hoy ven a un MEF solo y una presidenta y PCM ausentes.