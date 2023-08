Este es el aumento interanual del presupuesto más alto en los últimos seis años, según destacó el Ministerio de Economía. En el 2023 se llegó a un 9%.

“Se prevé que el próximo año habrá un crecimiento económico del 3%, entonces se entiende que el 2024 será un año mejor que este y en consecuencia de ello se tiene que contar con mayores recursos. El Estado necesita crecer en la medida que también debe dar soporte a la inversión privada”, explicó David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas.

LEE TAMBIÉN | Ventas por internet representan casi un tercio del total para comercios: cómo han impactado a negocios y repartidores

El Ejecutivo priorizó en su proyecto de ley a las funciones de Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Salud y Transporte, que tienen el 11%, 30%, 9% y 6% del total presupuestal, respectivamente.

Especialistas consultados destacaron que este Gobierno priorizará la reserva de contingencia para combatir los efectos del Fenómeno del Niño (FEN). Por ejemplo, se destinaron recursos por S/2.811 millones que serán orientados a la ejecución de intervenciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante la llegada del FEN. Dentro de este monto se invertirán S/376 millones para incrementar la capacidad de las brigadas que atiendan emergencias, S/353 millones para la intervención de infraestructura de protección física para la población y otros S/353 millones para intervenciones para mitigar, rehabilitar y reconstruir las ocurrencias tras el FEN.

“El incremento en la reserva de contingencia tiene que ver con la asignación de presupuesto para combatir el FEN. En ese pliego se ponen esos recursos para esa emergencia. El incremento ocurrió para el 2016. Hubo un aumento importante de la reserva para combatir el FEN, aunque este recién llegó en el 2017 y solo a partir de ese año se ejecutaron los recursos. Pero es presupuesto destinado a ello”, afirmó Carlos Casas, exviceministro de Economía.

En tanto, en Transporte se asignó un monto de S/21.995 millones y el 80% del mismo estará destinado a la reducción de costo, tiempo e inseguridad en el sistema. Con S/790 millones se elaborará el estudio de ingeniería y el pago de la oficina de gestión de proyectos (PMO) de la Nueva Carretera Central y se otorgarán otros S/513 millones para la continuidad de la ejecución del Aeropuerto de Chinchero. Para el mantenimiento y conservación de carreteras de la Red Vial Nacional se destinarán otros S/2.272 millones el próximo año.

Por otro lado, en Educación se asignó un monto de S/46.506 millones, un 11% más frente al 2023. El Ejecutivo destacó que entre 2021 y 2024 hubo un crecimiento del 40,3% en el presupuesto de esta función. El 76,9% del total se usará para los Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, el 13,8% para la formación universitaria de pregrado y el 3% para el acceso y permanencia de la población de alto rendimiento académico a una educación superior de calidad.

En Salud se presupuestaron S/29.474 millones, un crecimiento de 9% en comparación con el 2023. El 47% del presupuesto irá dirigido a productos para el desarrollo infantil temprano y para la salud materno neonatal. El 13%, en tanto, se destinará a la prevención y control del cáncer.

Seguridad ciudadana

La función de Orden público y seguridad ascenderá a S/16.213 millones en el 2024, que representa el 6,7% del presupuesto total y refleja un crecimiento de 13% frente al 2023. A través de una nota de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas destacó que se destinarán S/6 mil millones para la “lucha contra la criminalidad”.

Del total asignado, S/5.128 millones se utilizarán para la “reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”. Según el proyecto de ley, este programa incluye principalmente la entrega de los productos de patrullaje por sector y operaciones policiales. En 2023, se destinó a esta categoría S/5.016 millones.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | Cade Ejecutivos 2023: Empresarios presentarán propuestas para recuperar la confianza

En tanto, la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres tiene un presupuesto de S/1.258 millones. Mientras, se destinarán otros S/683 millones a la disminución de conflictos en movilizaciones sociales, mientras que otros S/263 millones se destinarán a la lucha contra las drogas.

Para Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Universidad Católica del Perú, el presupuesto de esta función no representa un cambio significativo en comparación a lo hecho anteriormente o frente a lo esperado que debería hacer el Ministerio del Interior. Cabe recordar que el martes pasado el presidente de Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció un ‘Plan Boluarte’ para frenar la criminalidad tomando como base lo realizado por otros países.

“No he visto [un cambio]. Estamos observando las actividades habituales y que esperaríamos en un Ministerio del Interior. Por una parte se puede buscar generar algún tipo de identificación entre el plan de El Salvador y el de Perú, pero las condiciones son claramente distintas. No hay un golpe de timón con lo que se plantea”, indicó.

Deuda pública

Por otro lado, la deuda pública tiene una asignación de S/27.981 millones para el 2024. En el 2023 este concepto ascendió a S/23.445 millones. Como se sabe, el MEF anunció el año pasado -durante la gestión de Óscar Graham- que se estaba trabajando para el retorno gradual de las reglas macrofiscales. Esto incluye la reducción del monto máximo de la deuda al 30% del PBI hacia el inicio de la década del 2030. A fines del 2022 la deuda pública se ubicó en 33,8% frente al PBI.

Según Tuesta, la coyuntura del FEN obligó al Gobierno a estar preparado, pero que todavía tiene margen para endeudarse y regresar a las reglas fiscales en alrededor de una década.

“El Gobierno está jugando al margen de la convergencia. Al tener al FEN al frente, está endeudándose dentro de los espacios que pueden manejarse. En ese sentido se entiende el aumento de la deuda pública”, indicó.

Esto implicaría un incremento del ratio entre la deuda pública y el PBI.

“Si recurrimos a más endeudamiento sería indicador de que a fines del 2024 incrementaría el ratio de la deuda versus el PBI. Este aumento no sería brutal ni muy grande, pero sí podría verse afectada la brecha. Según el Marco Multianual Macroeconómico el ratio del 2024 versus el 2023 no se mueve, pero hay que considerar que es un documento escrito bajo un supuesto optimista”, remarcó Casas.

Distribución y fuentes del presupuesto

Cabe resaltar que de los más de S/240.806 millones que el proyecto de ley de presupuesto considera para el Año Fiscal 2024, un total de S/153.639 millones corresponderán al Gobierno Nacional. En tanto, S/52.438 millones serán destinados para los Gobiernos Regionales y S/34.728 millones para los Gobiernos Locales. Otros S/498 millones estarán a servicio de la deuda.

El presupuesto asignado para los Gobiernos Regionales aumentó el 13%, mientras que el de los Gobiernos Locales creció en 16%. Entre ambos se añadieron S/13.209 millones al presupuesto en comparación al 2023.

LEE TAMBIÉN | Ministro Alex Contreras sustenta facultades legislativas en materia económica

Para Tuesta estas decisiones se condicen con los objetivos del Gobierno en cuanto a la descentralización del presupuesto.

“Los gobiernos subnacionales tienen la dificultad estructural de ejecutar el presupuesto, eso lo sabemos todos, pero son muy importantes en la gestión de proyectos. Casi el 70% de la obra pública recae en estos sectores, ahí se explica el aumento. El Gobierno está apostando en su objetivo de dotar su soporte gerencial para los gobiernos subnacionales clave para que los proyectos salgan adelante”, señaló.

En el mismo sentido, Ausejo destacó que el proyecto de ley permite que durante la ejecución presupuestal se habilite otras partidas de gasto en los procesos de reforma estructural del Estado y de traspaso de transferencias. Indicó que esto, en la práctica, significará que los Gobiernos Regionales y Locales puedan disponer de estas excepciones y tener procesos de traslado de personal capacitado, lo que beneficiará a la política de descentralización.

“Se está generando una posibilidad para ver ajustes en la estructura del Estado y para ver las transferencias de funciones a niveles de gobiernos subnacionales. Los gastos se podrán hacer en adelante también a nivel de transferencia de personal. Con este tipo de excepciones se ve que realmente se está planteando el fortalecimiento o una forma de repensar el proceso de descentralización”, remarcó.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | MEF revisa a la baja proyección de crecimiento de la economía para este 2023 situándola en 1,1%

Por otro lado, del total del presupuesto 2024, S/156.895 millones serán financiados con recursos ordinarios, mientras que S/29.384 millones provendrán de recursos obtenidos por operaciones oficiales de crédito. Además, los recursos determinados como el canon, regalías o aduanas financiarán S/45.176 millones; los recursos directamente recaudados, S/8.057 millones; y las donaciones y transferencias, S/1.292 millones.