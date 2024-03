El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que su cartera viene realizando acciones concretas para “solucionar” los reclamos de los mineros artesanales que buscan formalizarse a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Como se recuerda, ayer hubo una movilización en la capital donde los mineros exigían que se cumpla el plazo para el proceso hasta el 31 de diciembre -como lo dice la ley 31388 que aprobó el actual Congreso- y que no sea el 20 de marzo próximo, como estipula el Decreto Legislativo 1607.

“Hay todo un proceso en el tiempo breve que llevo en el ministerio, he dado las indicaciones para poner el máximo esfuerzo en solucionar el tema del Reinfo. La gente que conoce sabe que las experiencias de cada zona del Perú son distintas. No son iguales como para meterlas en un solo saco y dar una ley. Sí, se está trabajando en el tema y obviamente que esto va a pasar por un análisis profundo de convocar a los actores, a los mineros mismos y a la gente que se ha formalizado, que deben ser el ejemplo para quienes no quieren formalizarse”, señaló Mucho durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Durante su exposición, el viceministro de Minas, Henry Luna, explicó que “aplicarán la norma” y que solo será un sector limitado de mineros artesanales que podrían verse afectados con el cambio de plazos.

“El impacto es de aproximadamente 1.178 inscripciones que podrían excluirse de Reinfo por estar operando en zonas donde hay empresas mineras. Estamos hablando de 1,3% de todas las declaraciones de compromiso que podrían recibir el impacto de la norma. Por otro lado, les puedo decir que de los 85 mil que se inscribieron para tener autorización y permisos, solo hay un promedio de 15 mil que han hecho estos trámites. Si en 11 años no han podido realizar un documento para regularizar esta situación, ya sería el séptimo intento de formalización y deberíamos poner un tope”, cuestionó.

El 20 de marzo es el plazo máximo que tienen los mineros artesanales para entregar los contratos de concesión firmados con los titulares de las minas para poder trabajar. Según sus reclamos durante la manifestación, en caso no deroguen el Decreto Legislativo realizarán una huelga nacional.

“Lo que queremos es mantener en el Reinfo a los mineros que están avanzando en su proceso de formalización y presentaron su instrumento de gestión ambiental. Esto ayudará a depurar del Reinfo a las personas que hacen mal uso de esta inscripción y mineros ilegales que se camuflan [...] Se espera que el 20 de marzo tengamos aproximadamente 26.000 inscripciones vigentes, que es un número muy amplio”, concluyó Luna.

Masificación del gas no se votó

La sesión de la Comisión de Energía y Minas se extendió por más de cuatro horas, todas fueron utilizadas para la exposición del ministro Mucho y su equipo, así como las preguntas de los parlamentarios que se responderán en una sesión extraordinaria. Dentro de la agenda del día se planteó el debate del dictamen de la ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural, pero no se pudo realizar por falta de tiempo.