Es el menor de trece hermanos y el único que tuvo el acierto —en palabras de su hermano mayor— de no pisar nunca el seminario. Luis Peirano Falconí (Lima, 1946) es un reconocido actor y director de teatro que ha transitado por el periodismo, la política y la docencia. Es el decano de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP. Dirigió cinco autos sacramentales; el último de ellos, El gran teatro del mundo, en 2017. Tras esa experiencia, anunció que buscaría reencontrarse con la actuación. Y este año cumplió con su cometido: es el protagonista de la obra El patrón Leal, adaptación del ambicioso clásico shakesperiano El rey Lear, un papel con el que soñó desde muy joven y que desempeña con tal solvencia e intensidad que no deja indiferente a ningún espectador.

¿Cómo llegas al teatro desde la sociología?

Bueno, primero por necesidad, pero el teatro me gustó desde siempre, desde que estaba en el colegio. Mi madre decía que yo era un mal hecho porque estaba con un pie en la sociología, en las ciencias sociales —cosa que no le gustaba mucho— y otra en el arte. Pero yo le dije que no había ninguna incompatibilidad entre una cosa y otra. Por un lado, siempre he trabajado desde el arte los proyectos sociales; y, por otro, las ciencias sociales te dan una serie de herramientas que he utilizado desde el inicio para la actuación. Cuando empecé a dirigir, el año 68 —cuando Ricardo Blume se fue del Teatro de la Universidad Católica (TUC)—, yo no tenía idea de cómo hacerlo. En el TUC me dediqué a enseñar a mis alumnos lo poco que sabía, y en ese proceso estudié y aprendí muchísimo.

Terminaste de formarte como director mientras enseñabas y has dirigido varios autos sacramentales. ¿Cómo te sientes volviendo a la actuación, poniéndote a la orden de otro director en un personaje tan intenso como el que encarnas en El patrón Leal?

Mira, el año 64 yo me enfermé, me dio una cosa que se llama neumotórax espontáneo. Estuve en cama dos semanas. Y ahí llegó mi hermano Dante y me trajo Obras completas de Shakespeare. Ahí leí Elrey Lear y sus hijas y, rayos, eso me interesó. Y me dije, lo más cercano que conozco son los hacendados, que eran reyes en su tierra, lo recuerdo. Y eso lo he comentado siempre. El año 2017, después de hacer El gran teatro del mundo, llamé a Jorge Villanueva y a Alfonso Santistevan, y les conté la idea que tenía desde chico. La verdad, quería escribirla yo, pero Alfonso, que sabe de Shakespeare más que yo, se entusiasmó de tal manera, y dijo: “Yo la escribo”. Y me hice a un lado. Ahí quedamos en que él escribía, Jorge dirigiría y yo actuaría.

Venías de dirigir un auto sacramental. ¿Te costó soltar la rienda de la dirección y la escritura?

Mira, yo lideraba el proyecto, pero el texto es de Santistevan y la dirección de Villanueva. Yo he sido también una molestia, seguro, he dado mi punto de vista y no me han hecho caso, y está bien, así es. Una de las cosas más difíciles de ser actor es ser obediente y diligente frente al director. Yo he dirigido a directores, a Ricardo Blume, por ejemplo, que ha sido mi maestro y director; o a Luis Álvarez, Pablo Fernández..., y es difícil. Es difícil porque llega un momento en el que tienes que decir: “Sí, señor”. Me ha pasado dirigiendo y siendo dirigido.

¿Y cómo se resuelve esa tensión?

Se resuelve en el momento que el actor entiende que el director es el director. Solamente así. Ojo, yo creo en el conflicto creativo. Creo que lo peor que puede pasar es que un actor sea dócil y diga que sí a todo lo que dice el director. Ese tipo de actor no me gusta. El actor debe hacer lo suyo, presionar por donde cree que debe ir la cosa y el director debe ser capaz de canalizar esa energía. Porque recuerda que el teatro es una creación colectiva siempre.