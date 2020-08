Con ocasión del cumpleaños de Madonna Louise Veronica Ciccone (16 de agosto), recordamos una de las frases más frecuentemente atribuidas a la cantante. En 1996, durante una entrevista, Madonna refirió lo siguiente: “As my psychiatrist likes to say: better to live one year as a tiger than a hundred as a sheep” (‘Como le gusta decir a mi psiquiatra: mejor vivir un año como un tigre que cien como una oveja’). Con ello, la llamada Reina del Pop quería resaltar cuán importante es para ella —y para todos en general— vivir de forma independiente —y nada más libre y autónomo que un felino— y gobernando su propio destino en vez de seguir a las masas y perderse entre ellas —como una oveja que no se distingue del rebaño al que sigue sin pensar—.

Con la debida rapidez de la época, los medios se encargaron de difundir el poderoso mensaje de la chica material, y, cual teléfono malogrado, este fue interpretado por el público de modo tal que fue ella quien acabó figurando como autora de la frase en ese entonces (e incluso hasta hoy, por obra y gracia de internet).

Chamberlain, Mussolini y un sultán indio

Sin embargo, ya que la evidencia desde un inicio sugiere otro autor, cabe preguntarnos de dónde proviene la célebre cita. Esta expresión, muchas veces con ligeros cambios en su composición —león o chacal en vez de tigre, y diversas variaciones en los años—, es bastante popular y ha sido empleada por muchas personas durante largo tiempo.

Así, en un artículo de 1901 titulado “Notes on Italian Educational Literature”, el antropólogo canadiense Alexander F. Chamberlain escribió: “Mejor vivir un día como un león que veinte años como una oveja”. Asimismo, durante el régimen del dictador italiano Benito Mussolini (1883-1945), se imprimió la inscripción “mejor vivir un día como un león que cien años como una oveja” en la moneda de plata de veinte liras.

Ahora bien, una primera versión de este proverbio fue identificada como tibetana en reiteradas ocasiones. No obstante, no se conoce una fuente específica que pueda respaldar este origen como verdadero. El registro más antiguo que se tiene de la expresión data de 1800, cuando el sultán del reino de Mysore en India, Tipu Sahib (1750-1799) —conocido como el Tigre de Mysore—, refirió que “en este mundo, él prefería vivir un día como un tigre en vez de mil años como una oveja” (The Oxford Dictionary of Proverbs, 2009).

Tipu Sahib tenía, además, una escultura de cabeza de tigre como pieza de centro en un hermoso trono octogonal construido especialmente para él. Ello se debía a que el tigre era el antiguo símbolo de la realeza en India y el sultán lo tomó como propio, de ahí que la frase en cuestión fuera su lema mientras vivió y que esta sobreviviera hasta nuestros días.