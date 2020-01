Según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el partido político Podemos Perú fue el tercero más votado a nivel nacional el último 26 de enero, lo cual lo configura como una de las fuerzas más importantes del nuevo Congreso. El porcentaje de votos válidos obtenido por la organización política (8,07%), además, le ha permitido acceder a 8 escaños en el Parlamento.

Esto, sin embargo, no hubiera sido posible sin la participación de Daniel Urresti, cabeza de lista del partido por Lima y virtualmente el candidato más votado de todo el proceso electoral. Si no fuera por su candidatura, Podemos Perú no hubiera obtenido representación en el Parlamento: si se restan los votos que obtuvo el excandidato a la alcaldía de Lima, la organización política alcanza tan solo un 4,5% de los votos válidos a nivel nacional, en lugar del 8.1% que le permitió pasar la valla electoral.

Según el conteo de la ONPE -a más del 98%-, Urresti ha obtenido más de 485.000 votos. Esta cifra representa el 46,2% del total de votos recibidos por el Podemos Perú en todo el Perú.

—En Lima—

El exminsitro del Interior obtuvo el 10,8% de votos correspondientes al distrito electoral de Lima + residentes en el extranjero. El siguiente candidato con mejores resultados en esta circunscripción fue Alberto de Belaunde (Partido Morado), con 233.613 votos.

Le siguen Martha Chávez (Fuerza Popular), con 152.931 y Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) con 123,491. Este último sin embargo, no consiguió representación en el Congreso, puesto que el PPC no pasó la valla electoral de 5%.

—Antes—

En el 2015, hacia el final de su gestión como titular del Interior, una encuesta de Ipsos Perú mostraba a Urresti como el ministro más popular, con un 44% de aprobación. En el 2018, el general del Ejército (r) postuló a la alcaldía de Lima y obtuvo el segundo puesto con el 19.691% de votos válidos. Fue vencido por el actual alcalde Jorge Muñoz, quien consiguió el 36% de votos.