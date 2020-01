El próximo mes de abril se iniciará un nuevo juicio oral contra el virtual congresista Daniel Urresti, por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos, perpetrada en 1988 en Ayacucho, confirmaron fuentes del Poder Judicial a El Comercio.

Urresti postuló por el partido Podemos Perú (PP) y según informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 91.43 % de actas procesadas, el militar en retiro cuenta con 481,087 votos; obteniendo así un virtual escaño para la próxima legislatura complementaria.

Como se recuerda, en abril del 2019, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló el fallo que absolvía a Urresti de la presunta coautoría del delito contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de asesinato. En consecuencia, ordenó un nuevo juicio contra el ex ministro del Interior.

A un año y medio después de dicha decisión, será la Tercera Sala Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado quien procese el caso.

La programación de la audiencia, según pudo conocer El Comercio, se procedió a notificar a las partes este martes por el área de relatoría. La fecha exacta del inicio del juicio oral será el jueves 23 abril a horas de la mañana.

El tribunal a cargo de este nuevo juicio está conformado por los jueces María Luisa Apaza Panuera, Juan Carlos Santillán Tuesta y Francisco Celis Mendoza Ayma, que tramitan los procesos de la subespecialidad de Derechos Humanos en adición de funciones y en forma alternada.

-La absolución-

El 5 de octubre del 2018 el Colegiado B de la Sala Penal Nacional absolvió a Daniel Urresti al considerar que no había fundamentos para acreditar la responsabilidad de Daniel Urresti en la acusación que hizo el Ministerio Público para quien pedía 25 años de cárcel.

Sin embargo, en la revisión del caso, la Corte Suprema concluyó que los magistrados que desestimaron la acusación contra el exministro del Interior no habían valorado adecuadamente las pruebas testimoniales y documentales.

Días atrás, Daniel Urresti anunció que, de ser electo congresista, no se “esconderá” de la justicia detrás la inmunidad parlamentaria.

“Quiero ser el primer congresista que cumpla con su palabra y que no se esconda tras ninguna inmunidad o que el Congreso le demore el proceso. Voy a ser el primero, la bancada está de acuerdo en votar en bloque para que el Congreso dé la autorización para que yo sea juzgado. Necesito ese juicio de inmediato, no es justo estar 11 años con esta situación”, dijo a RPP.

-Podría escudarse en su inmunidad-

Según el abogado especialista en materia penal, Luis Lamas Puccio, lo más adecuado sería que Urresti se allane al proceso tal como la ha anunciado.

En conversación con este Diario, explicó que legalmente, mientras el no juramente no es congresista, para la fecha de inicio de juicio oral, el ex ministro debe “tiene que asistir pues de lo contrario la Sala puede disponer su detención o captura para que se presente al proceso”

Ahora, una vez que tome juramento, Urresti sí podría alegar como medio de defensa que le asiste la inmunidad y por tanto, solicitar a la Sala Superior que suspenda el juicio oral.

“Entonces, la Sala tendrá que interpretarlo y determinar si corresponde. Hay que recordar que en este caso los hechos se sucedieron con anterioridad, por lo que entonces podría suceder que el Congreso deberá decidir levantarle la inmunidad en tanto que él está en el ejercicio de la función”, dijo Lamas Puccio.

El abogado recordó que siguiendo casos anteriores, este trámite ante el Parlamento podría durar varios meses; incluso hasta que se concluya el período complementario de su ejercicio congresal.

De ser así, sostuvo, tendría que reiniciarse nuevamente el juicio oral pues entonces, pasado 30 días de haber concluido su período, ya puede ser procesado por hechos anteriores a su función.