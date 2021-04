Conforme a los criterios de Saber más

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó un debate presidencial en tres jornadas dentro de un contexto muy particular: son 18 candidatos y se avizora un Congreso fragmentado, las cifras de intención de voto son aún muy bajas, hay aún un buen porcentaje de indecisos y los peruanos nos alistamos a votar el 11 de abril tras una campaña electoral mermada y dejada en segundo plano por la pandemia del coronavirus.

Bajo ese panorama, los politólogos Katherine Zegarra, Omar Awapara y Arturo Maldonado dialogan con El Comercio y hacen un balance de las tres noches de propuestas y pullazos, cada una con su propia intensidad. A poco más de una semana para las elecciones generales,





Aún así, las tres noches de propuestas y pullazos –cada una con su propia intensidad– dejan para los expertos la oportunidad para que parte de los indecisos muevan en algo las débiles pero ajustadas pesas de una balanza cuya inclinación está todavía por verse.

1. ¿Quién tuvo la mejor performance a lo largo de las tres jornadas?

Zegarra: Las tres jornadas han tenido diferentes grados de ataque y propuestas. Algunas han sido más entretenidas que otras. En general, la sorpresa ha sido Alberto Beingolea. Dentro de todo, ha aprovechado bastante bien su capacidad de ataque y de propuestas, ha resaltado. Era una persona que tenía muy baja intención de voto, así que probablemente esto le devenga para bien. Luego, Ciro Gálvez también ha resaltado, porque ha evidenciado que somos un país multilingüístico y que, en general, al momento de hablar español hemos dejado de lado a un sector importante de la población. Creo que ambos son las sorpresas.

Awapara: Los debates fueron de más a menos. La primera noche fue la mejor; la segunda tuvo ciertos pincelazos y la tercera fue muy desordenada y con pocas propuestas. Las mejores exposiciones y propuestas estuvieron en la primera noche. Ahí destacó Verónika Mendoza, le beneficia que este no sea su primer debate, ya la habíamos visto en el debate de América TV y Canal N con mayor claridad, con capacidad para transmitir mucho mejor sus propuestas, pero, al mismo tiempo, haciendo uso del formato. No solo se trata de pararse y hablarle a la cámara, sino también de reaccionar, confrontar. Ella mostró más versatilidad, capacidad de poner propuestas sobre la mesa más edulcoradas, sabiendo que está dirigiéndose a un público más amplio.

Maldonado: Si uno considera al candidato que pudo haber convencido a algunas personas del segmento que todavía no ha decidido su voto o ha hecho que personas contrarias a su postulación lo piensen, creo que las dos ganadoras son Verónika Mendoza y Keiko Fujimori. Mendoza ha sido solvente en su discurso, puede haber convencido a ella que le dé esa ventaja marginal que es suficiente para pasar a segunda vuelta. Fujimori tiene la experiencia que le dan las dos postulaciones anteriores, tiene solvencia temática y escénica. Ambas coincidieron en defenderse de las acusaciones de Forsyth, fueron enfáticas sin pasar a un límite mayor. En Beingolea, el objetivo no es el tema presidencial, sino salvar la inscripción, pero lo veo difícil. La gente está utilizando la idea del voto útil en primera vuelta. El PPC no es una marca partidaria tan atractiva en el bolsón de indecisos.

Mira aquí la primera jornada de los debates:

2. ¿De quiénes se esperaba más, quiénes perdieron una buena oportunidad de destacar?

Zegarra: Se esperaba más claramente de los punteros [en las encuestas]. Yonhy Lescano, Rafael López Aliaga, Verónika Mendoza, Keiko Fujimori, George Forsyth, incluso Daniel Urresti. De ellos se esperaba un poco más. Sin embargo, quien ha perdido la oportunidad de posicionarse es Rafael López Aliaga. Ha tenido un discurso bastante mediocre al momento de leer. No necesariamente tiene que atacar, pero podría haberse defendido con propuestas sin haber insultado. Él no ha hecho nada de eso, ni si quiera se ha defendido. Dentro de todo, ha perdido un poco Forsyth. Tenía una buena oportunidad para posicionarse como un candidato de centro, pero le fue mal en el debate.

Awapara: Quien creó más expectativa del debate fue López Aliaga, si iba o no iba. Y verlo leer creo que le hizo más daño que bien. Es el que más perdió en ese sentido, pero por culpa por la misma expectativa que él mismo alimentó. Como oportunidad desperdiciada, había la sensación de que Julio Guzmán pudo haber sido más confrontacional y no quedarse solamente en un discurso que viene repitiendo hace meses y no le ha venido funcionando, porque está cayendo en las encuestas. Forsyth pudo haber utilizado el debate, de haberse preparado bien, para demostrar que es mucho más capaz de lo que sus enemigos podrían decir. Y no dejó esa sensación, no hizo más de lo que pudo haber hecho. No marcó una diferencia. Los que están con una mejor posición [en las encuestas] han sido mucho más cuidadosos.

Maldonado: Entre quienes ni sumaron ni restaron, Yonhy Lescano, pero le permite no perder una posición que lo estaría ubicando en segunda vuelta. Pasó un poco escondida la figura de Lescano, que tuvo una buena actuación escénica. Fue lo suficiente como para no perder votos. La mayor decepción ha sido la de Hernando de Soto. Al elector le gusta que alguien muestre sus credenciales, pero que no sea egocéntrico, un poco más y se atribuía victorias nacionales, ha quedado mal parado. No tuvo un buen desempeño escénico tampoco. Para todos los que tenían pensando no votar por López Aliaga dio como una vergüenza ajena; pero a la gente que votará por él no le importa si no habla, balbucea, se equivoca de página. Tiene un techo, en estas circunstancias los techos son más importantes que los pisos.

Mira aquí la segunda jornada de los debates presidenciales

3. A nivel de propuestas, ¿cómo evalúa el desempeño de los candidatos?

Zegarra: El desempeño ha sido bastante heterogéneo entre los candidatos. En definitiva, se nota que las mujeres han tenido una preparación antes. También algunos otros candidatos, como Julio Guzmán, Ollanta Humala, Alberto Beingolea. Han tenido un desempeño superior al promedio, que dentro de todo es bajo. Se han perdido bastantes oportunidades para los candidatos que estaban disputando la segunda vuelta. No sé si esto va a ayudar a los indecisos a decidir su voto, porque dentro de todo creo que han faltado propuestas más claras por parte de los candidatos.

Awapara: El debate, al final de cuentas, termina siendo un pedazo de información más, una pieza más en el rompecabezas que los electores pueden usar para tratar de determinar de quién es su voto. Nadie va a cambiar radicalmente su voto. Lo que sí pueden hacer es, dentro de un espectro, ayudarse a definir por cierto candidato. Más allá de las propuestas, finalmente es un espectáculo televisivo y mucho de eso es lenguaje corporal, comportamiento y maneo político frente al rival. Lo vimos con Lescano, Guzmán, Mendoza, Fujimori, López Aliaga, la mayoría ya tiene una plataforma, programas e ideas a las que se les asocia. Pero esta fue una ocasión en que la gente puede haberlos visto con atención.

Maldonado: Me parece que las propuestas son un factor secundario, es más la performance, el talante, el aplomo que proyecta el candidato. Verónika Mendoza comunica con cierta solidez que parece ser técnica y Julio Guzmán trató de enfatizar que tiene un programa de gobierno, también destacaría la propuesta de Fujimori, que en su línea de mano dura ha podido resaltar. Lo demás es una lágrima: generalidades, sentidos comunes, refritos que la gente ha escuchado miles de veces. Eso de la muerte civil para funcionarios corruptos no es ninguna novedad, desde hace dos campañas están repitiendo lo mismo.

Mira aquí la tercera jornada de los debates:

4. ¿Qué saldo final dejan las tres jornadas de cara a días claves?

Zegarra: Por la gran cantidad de candidatos presidenciales estaba muy complicado que haya un debate donde se pueda escuchar con suficiente tiempo a los candidatos, dejarlos discutir entre ellos. Era una tarea muy compleja. Lo que ha generado el Jurado Nacional de Elecciones, me parece, es una alternativa interesante. Sin embargo, al ser tres días y más de dos horas hace difícil a los ciudadanos seguir todo el proceso. No creo que el número de ciudadanos que haya visto el primero, segundo y tercer debate sea un número igual. Pero dentro de todo, ha sido un formato bueno, porque ha dividido esa gran cantidad de candidatos y ha permitido que se discuta. Creo que sale de las manos cuán bueno puede ser un formato si es que tienes como problema el gran número de candidatos, eso dificulta todo tipo de debate.

Awapara: Lo vamos a ver bien en la nueva encuesta de El Comercio-Ipsos, creo que va a recoger esto. Y eso va a permitir a la gente a quién apostar. Lo que podremos ver en la encuesta es cómo favorece o cómo le cuesta a algunos. En líneas generales, da la impresión de que a Lescano no le hizo mucha diferencia, lo que hizo fue suficiente, no se metió con nadie y evitó responder. Le puede beneficiar marginalmente a Verónika Mendoza y Keiko Fujimori, especialmente porque el desempeño de sus rivales directos en términos de bolsón electoral fue bastante pobre: tanto De Soto, como López Aliaga o Forsyth tuvo realmente una actuación estelar, más bien les puede haber costado a ellos. Puede haber mucho voto de De Soto, López Aliaga o Forsyth que podría decantarse hacia Fujimori si la ven con chance de alguien que pueda representar mejor ese sector. No es un voto fiel.

Maldonado: A diferencia de elecciones pasadas, esta vez el debate va a tener algunas consecuencias. Si hace que el 2% de los indecisos se decida por algún candidato, le va a cambiar la suerte electoral por lo ajustado que están unos con otros, sobre todo en el segundo lugar [de intención de voto]. Los debates tienen pocas consecuencias, generalmente, pero en este caso, las diferencias son tan marginales que ese plus puede cambiar la historia. Al ciudadano le va a llegar [el mensaje], habrá rebote en redes sociales, periódicos, el boca a boca o en las radios regionales. Llegará un mensaje más simplificado: quién ganó, quién perdió, quién la embarró, quién pechó al otro. En ese caso, va a hacer una diferencia en la elección.

Te puede interesar:

VIDEO RECOMENDADO:

Simulacro Ipsos El Comercio