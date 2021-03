Conforme a los criterios de Saber más

La segunda jornada del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tuvo un poco de todo: un abandono, un par de enfrentamientos y propuestas, aunque vagas y sin precisiones. Hernando de Soto (Avanza País), Daniel Urresti (Podemos Perú), Pedro Castillo (Perú Libre), Ollanta Humala (Partido Nacionalista) y Andrés Alcántara (Democracia Directa) protagonizaron la polémica a menos de dos semanas para las elecciones generales.

1. Los 30 segundos de UPP

El congresista José Vega, quien postula por Unión por el Perú (UPP) a la Presidencia, solamente participó 30 segundos en la segunda jornada del debate del JNE. Sí, así como lo lee. El parlamentario leyó un pronunciamiento, a través del cual criticó que su candidatura haya sido “ninguneada” y refirió que la polémica no les garantizaba “la democracia”. Tras ello, se retiró.

“Desde hace 30 años las encuestas y los medios [de comunicación] vienen manipulando a nuestro pueblo y promoviendo la elección de sus candidatos. En estas elecciones, mi candidatura y la de otros contendores han sido ninguneadas. Hoy elevo mi voz en protesta de la verdad. UPP presentó y promovió la vacancia de [Martín Vizcarra]. Nuestro mayor compromiso es la lucha contra la corrupción y la defensa de la vida. Y desde UPP, los patriotas Antauro [Humala], Vega y Belmont nos retiramos de este debate que no nos garantiza la democracia”, subrayó.

(Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

Los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio, moderadores del debate, lamentaron la actitud de Vega e indicaron que el intercambio de ideas continuaría como se había planteado desde el inicio.

José Vega se retira de debate

2. Alcántara y otra vez la ivermectina

Durante el primer bloque del debate, donde los candidatos expusieron sus propuestas para frenar a la pandemia, Andrés Alcántara, de Democracia Directa, dijo que él sufrió de COVID-19, pero que se sanó inmediatamente tras tomar ivermectina. Agregó que, en un eventual gobierno del partido de los fonavistas, se priorizará la alimentación de las familias, con el objetivo de fortalecer el sistema inmunológico.

“Me dio [el COVID-19], me contagié, solo un día tomé ivermectina, inmediatamente me sané. He recorrido todo el país, porque mi sistema inmunológico está bien. Estoy bien alimentado, vamos a priorizar la agricultura familiar. Y en tres meses le ganamos la batalla, regularizamos el tema de la pandemia”, manifestó.

(Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

Sin embargo, hace un par de días, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo que el Perú no continuará con el uso de la ivermectina para el tratamiento del coronavirus. “La información oficial de la propia OMS es que hay trabajos que demuestran que no tiene el efecto positivo que se suponía que podía tener. Nosotros nos vamos a seguir rigiendo por las normas internacionales y las recomendaciones de los órganos competentes”, subrayó.

Alcántara también criticó a sus oponentes por decir que buscarán comprar vacunas contra el COVID-19 a laboratorios extranjeros, cuando en el Perú “el doctor Manolo [Fernández] viene desarrollando una vacuna” en el país. No obstante, esta no se encuentra si quiera en la fase III de los estudios clínicos.

3. Toma y daca entre Humala y De Soto

Uno de los primeros enfrentamientos de la polémica fue entre Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista, y Hernando de Soto, postulante de Avanza País. El ex jefe de Estado consideró un “error” de parte del economista plantear que el sector privado adquiera vacunas, cuando, según añadió, en estos momentos el 80% de las vacunas están en manos de los países del primer mundo, mientras que las naciones en vías de desarrollo, como el Perú, se disputan el otro 20%.

Humala Tasso también cuestionó a De Soto por decir en un spot que generará US$37.000 millones, a través de los cuales creará 150.000 puestos de trabajo, cuando se han “perdido 3.5 millones de empleos”. “¿A ese costo quiere crear más trabajo? Estamos hablando de cuatro o cinco veces el PBI o de 20 años de nuestro presupuesto exclusivamente para crear esos puestos de trabajo.

(Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

El economista respondió que cuando habló de 150.000 puestos de trabajo, se refería a la “primera liberación de minas”, que Humala como mandatario “no pudo desencadenar”. “Cuando dijo que Conga va y no fue, yo voy a hacer que Conga vaya, que Tía María vaya y otros 300 proyectos. Vamos a alcanzar las cifras que Humala en su tiempo no pudo hacer”, añadió.

El líder del Partido Nacionalista respondió que De Soto está sacando “cifras de la chistera” y recordó que el plan de gobierno que presentó ante el JNE solo tiene “dos páginas”.

También le preguntó qué lo une ideológicamente a Avanza País y lo criticó por “subirse a un partido hecho”, en vez de construir uno.

El expresidente, además, informó que durante su gobierno la inversión minera alcanzó los US$42.000 millones.

La dúplica del candidato del partido del tren demoró unos minutos el llegar. El economista citó un cable de WikiLeaks, en el cual -según anotó- el ex primer ministro Salomón Lerner dice que el plan de la administración de Humala está “inspirado” en sus escritos. “Su hermano Antauro ha suscrito mis planteamientos, al mismo tiempo que su padre”, acotó.

4. Alcántara versus Urresti

A diferencia de los anteriores debates en los que participó, Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú a la Presidencia, guardó las risas y las diatribas para exponer sus propuestas. Aunque en esta polémica sí tuvo un enfrentamiento, pero breve con Alcántara, el postulante del partido de los fonavistas, quien cuestionó su paso por el Ministerio del Interior durante el gobierno de Humala (2011-2016).

“El general Urresti pide refuerzos al Ejército, quiere decir que la Policía no puede, ese es un ministro del señor Humala, que está demostrando que han fracasado. Cómo se pueden volver a presentar como candidatos si en su gobierno han fracasado, el pueblo tiene que ser cauto al elegir y no elegir a los mismos que han fracasado en seguridad”, manifestó Alcántara.

(Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

El actual congresista de Podemos Perú respondió que no sabe en qué país ha vivido su adversario de Democracia Directa, porque él fue “el ministro del Interior con mayor aceptación en la historia de la República” y “me fui con la mayor aceptación”.

Urresti adelantó que el 28 de julio, de resultar elegido, decretará un toque de queda “contra los criminales”. “No me interesa lo que digan los políticos, los opinólogos y los trolls”, añadió son explicar su iniciativa.

5. ¿Una ruta de salida al Pacto de San José?

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre a la Presidencia, afirmó que el “gran problema” que tiene el Perú de cara al bicentenario “es la corrupción”, un mal que se ha enquistado en todos los estamentos del Estado. Por ello, planteó la muerte civil para todos los corruptos y que estos devuelvan “lo que han robado”.

El profesor también señaló que, en su eventual gobierno, se trasladará a la asamblea nacional constituyente el debate de una posible salida del Pacto de San José, porque el país no puede tolerar a “todas estas lacras”, en referencia a los funcionarios del Estados que cometen actos de corrupción. Añadió que los grandes grupos de poder se llevan el dinero, mientras el pueblo “se desangra” y “clama por una mascarilla”.

(Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

6. De Soto y la cita al sanguinario cabecilla terrorista Abimael Guzmán

El economista Hernando De Soto cerró su participación en el debate citando al sanguinario cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, a quien ya había mencionado un par de veces en otros momentos de la polémica. El candidato de Avanza País refirió que el delincuente -condenado a cadena perpetua- lo consideraba un enemigo de la llamada “guerra popular” y un “agente del imperialismo”.

“Dígame presidente Humala, ya que buscó la mechadera, porque [Guzmán] nunca lo menciona a usted como el gran enemigo de Sendero y los delincuentes, la razón es que usted es un hombre humilde…”, expresó sin poder terminar su idea.

(Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

De Soto, durante el bloque de seguridad ciudadana, planteó que se utilicen a los licenciados del Ejército y a los reservistas para reforzar la lucha contra la delincuencia. Agregó que ha iniciado conversaciones con las Naciones Unidas para “vigilar las fronteras”, con el objetivo de no dejar “entrar” al Perú a delincuencias “ni a los pobres de otros países”.

“Que se ocupen sus gobiernos de ellos, nosotros nos ocuparemos de los nuestros”, mencionó.

El bonus track: Las portátiles sin distancia

A diferencia del primer día del debate del Jurado Nacional de Elecciones, todos los protagonistas de la segunda jornada Hernando de Soto (Avanza País), Daniel Urresti (Podemos Perú), Pedro Castillo (Perú Libre), José Vega (UPP) y Andrés Alcántara (Democracia Directa) llegaron al Centro de Convenciones de Lima acompañados por sus portátiles. No obstante, los simpatizantes de los diferentes partidos no guardaban la distancia social que establecen los protocolos contra el COVID-19. Y algunos no portaban correctamente la mascarilla.

(Foto; Cesar Campos | GEC)

El lunes solo César Acuña (Alianza para el Progreso) y Alberto Beingolea (PPC) llegaron al lugar de la polémica junto a sus seguidores.





