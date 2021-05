Conforme a los criterios de Saber más

Los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) presentarán este domingo 30 sus principales cartas durante el debate final organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a una semana del balotaje. En los últimos 30 años, se realizaron en esta etapa encuentros televisados en 1990, 2001, 2006, 2011 y dos en el 2016.





1990: Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa

El debate entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori ocurrió el 3 de junio de 1990. (Foto: Julián Espinoza/GEC Archivo)

El 3 de junio de 1990, con el país en crisis, los candidatos presidenciales Mario Vargas Llosa (Fredemo) y Alberto Fujimori (Cambio 90) se enfrentaron en el primer debate presidencial televisado de segunda vuelta. El encuentro tuvo lugar en el Auditorio del Centro Cívico de Lima y fue moderado por el periodista Guido Lombardi.

En el libro Los debates electorales presidenciales en el Perú (1990-2011), Lilian Kanashiro recuerda que los portavoces encargados de la negociación fueron Víctor Díaz Lau, por parte de Cambio 90; y Pedro Cateriano, por parte del Fredemo. Tomó 10 días llegar a un consenso.

Los temas tratados fueron: pacificación nacional; programa económico; desarrollo agrario; educación, trabajo e informalidad, y el rol del Estado.

Uno de los aspectos resaltantes de aquel debate fue la presentación de las propuestas económicas. Mientras Vargas Llosa aterrizaba sus propuestas, Fujimori descartaba un “shock económico” para el país. Apenas dos meses después, el 8 de agosto del 1990 Juan Carlos Hurtado Miller -jefe del Gabinete y ministro de Economía- anunció el paquetazo.

En las elecciones generales de 1990, aunque el candidato del Fredemo había ganado la primera vuelta, este panorama cambió totalmente en la segunda vuelta.





2001: Alejandro Toledo y Alan García

El debate entre Alejandro Toledo y Alan García el 2001. (Foto: Juan Ponce/ GEC)

La revelación del primer ‘Vladivideo’ -cuando el exasesor Vladimiro Montesinos entregó dinero al excongresista Alberto Kouri- dio paso a la convocatoria de nuevas elecciones y la caída del gobierno de Alberto Fujimori. El encarcelado expresidente se había hecho de la banda presidencial en una re-reelección a partir de una interpretación de la Constitución y de un fraude electoral. “Es falso, a la luz de los hechos, que Alberto Fujimori fue electo en 2000 sin fraude”, aclaró hace poco la Asociación Civil Transparencia.

Con el antecedente de la Marcha de los cuatro suyos, liderada por Alejandro Toledo en rechazo a la tercera juramentación de Alberto Fujimori, el candidato de Perú Posible se presentó nuevamente como candidato presidencial. Esta vez con Fujimori fuera de la contienda: había huido a Japón y el Congreso lo declaró en incapacidad moral para gobernar.

En medio de este contexto político, pasaron a segunda vuelta Toledo y Alan García, el expresidente que buscaba una segunda gestión tras un primer gobierno fallido.

El esperado debate presidencial se dio el 19 de mayo de 2001 en el Hotel Marriott. Esta vez, la Asociación Civil Transparencia fue la organizadora del evento, que también fue moderado por el periodista Guido Lombardi.

Lilian Kanashiro, en su libro Los debates electorales presidenciales en el Perú (1990-2011), recopila que Jorge del Castillo (Apra) y Luis Solari (Perú Posible) fueron los negociadores para este debate. Los temas abordados fueron: Política social y alivio a la pobreza; Derechos humanos, política anticorrupción y política antidrogas; y descentralización de gobiernos regionales y locales.

¿Cómo llegaron ambos candidatos a segunda vuelta? Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, reseñó en una columna publicada en febrero del 2016 en El Comercio cuáles eran las intenciones de voto para ambos candidatos. Alejandro Toledo pasó a segunda vuelta con el 36,5% de votos. García, por su parte, superó a Lourdes Flores Nano (PPC) con 25,8% de votos.

Toledo rentabilizó los errores del primer gobierno de García: hiperinflación, atentados contra los Derechos Humanos y corrupción. El candidato de Perú Posible había llegado al debate con suficiente ventaja, y esta se pudo consolidar. Días después del debate, la encuesta de Apoyo tuvo como resultados: 52% de intención de voto para Toledo y 48% para García.





2006: Alan García y Ollanta Humala

El debate entre Alan García y Ollanta Humala el 2006. (Foto: Archivo)

El expresidente Alan García vuelve a presentarse a las elecciones generales del 2006 y logra pasar a la segunda vuelta. Esta vez, su contrincante era Ollanta Humala (UPP), militar en retiro que hace unos años se había sublevado contra el tercer gobierno de Alberto Fujimori en el conocido levantamiento de Locumba (Tacna).

El debate presidencial de segunda vuelta se dio el 21 de mayo en el Museo de Antropología, Arqueología e Historia, y el moderador fue Augusto Álvarez Rodrich, entonces director del diario Perú 21. Los temas fueron: democracia, gobernabilidad y derechos humanos; política económica y lucha contra la pobreza; política social y política anticorrupción; descentralización; y seguridad ciudadana.

El líder del nacionalismo amenazó con no suscribir el TLC con Estados Unidos, revisaría contratos con empresas extranjeras y que renunciaría a su sueldo como presidente. No podía despejar la percepción negativa hacia un eventual gobierno suyo. García, por su parte, sumó puntos al presentarse como un candidato responsable, intentando revertir la imagen que había dejado su primer gobierno.

García inició su alocución atacando a Humala por su retraso. “La demora no se debió a mí, sino que hemos tenido simpatizantes apristas que nos han dado la bienvenida en el camino”, dijo Humala. García le replicó: “Los sánguches en el Bar Queirolo son sabrosos, pero no hay que hacer esperar al pueblo peruano 15 minutos por un sándwich en el Bar Queirolo”.

¿Cómo llegaron ambos candidatos a la segunda vuelta? En la encuesta de Apoyo ddel 8 de mayo del 2006, Alan García superaba con 57% al 43% de Humala. Luego del debate, en la encuesta del 23 de mayo, la intención de voto siguió siendo liderada por el Apra con 41%, y UPP pasaba a registrar 33%.

Encuesta Apoyo del 8 de mayo del 2006. (Captura: Apoyo)





Encuesta Apoyo del 23 de mayo de 2006, luego del debate entre García y Humala. (Captura: Apoyo)





2011: Ollanta Humala y Keiko Fujimori

El debate entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala el 2011. (Foto: USI)





Keiko Fujimori aparece en la escena presidencial con Fuerza 2011 para enfrentar a un Ollanta Humala (Gana Perú) moderado. El debate de segunda vuelta se realizó el 29 de mayo del 2011 en el hotel Marriott. La organización estuvo a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Asociación Civil Transparencia, el CIES y el NDI.

El encuentro fue moderado por el periodista José María Salcedo y los candidatos debatieron sobre cuatro temas: lucha contra la pobreza; seguridad y narcotráfico; institucionalidad democrática y economía; e inclusión social. Para este debate, se incluyeron también las preguntas ciudadanas a través del Voto Informado.

Humala comenzó anunciando el programa Pensión 65 para otorgar S/250 a todos los adultos mayores; ampliar el programa Juntos y aumentar el salario mínimo.

A su turno, Fujimori indicó que el camino para un mayor crecimiento económico era la apertura a otros mercados. Además, prometió un bono de S/125 mensuales y el fortalecimiento de programas sociales: Vaso de Leche, clubes de madres, comedores populares y el programa Juntos.

El candidato Humala aprovechó la confrontación para mencionarle a Fujimori las esterilizaciones forzadas ejecutadas durante el gobierno de su padre, y la cuestionó por tener en su equipo técnico a Alejandro Aguinaga, quien fue ministro de Salud en aquel momento.

¿Cómo llegaron a la segunda vuelta? De acuerdo con la encuesta Ipsos publicada el 29 de mayo del 2011, Humala y Fujimori estaban cercanos en sus intenciones de votos: el simulacro de voto le daba a Fuerza 2011 el 50,5% de votos válidos, y Gana Perú 49,5%. Para el simulacro del 4 de junio del 2011, después del debate, Humala adelantó con 51,9% y Fujimori quedaba con 48,1%.

Encuesta Ipsos del 29 de mayo del 2011. (Captura: Ipsos)

Ipsos.





2016: Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski

El debate entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori el 2016. (Foto: AFP)





Keiko Fujimori (Fuerza Popular) vuelve a la campaña presidencial y logra pasar a segunda vuelta para enfrentar a Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio). Para el balotaje, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó pro primera vez dos debates presidenciales.

Organización de los debates del 2016. (Captura: CIES)





El primero de ellos se realizó el 22 de mayo del 2016 en Piura. Los temas que se abordaron fueron cinco: visión de país; descentralización y ordenamiento territorial; potencialidades y competitividad regional; recursos naturales y conflictos sociales; infraestructura.

Para el segundo debate presidencial, que tuvo lugar en Lima el 29 de mayo del 2016, los temas fueron: ¿Por qué debería ser elegido Presidente?; crecimiento económico y promoción del empleo; desarrollo sostenible y gestión ambiental; educación, reducción de la pobreza y la desigualdad; transparencia y lucha contra la corrupción; seguridad ciudadana y orden interno; y preguntas ciudadanas.

En su primer encuentro, hubo propuestas y cuestionamientos entre ambos candidatos. Mientras Keiko Fujimori fue confrontada por el gobierno de Alberto Fujimori y los antecedentes de cuestionados miembros de su equipo, Kuczynski respondió por su gestión como ministro de Alejandro Toledo.

Se recuerda de este evento el puyazo de Fujimori contra el representante de PpK cuando la apoyó en la segunda vuelta del 2011: “ Como diría Nicomedes Santa Cruz, cómo has cambiado pelona. En el año 2011 no tuviste ningún problema en apoyar mi candidatura y resaltaba usted mi honestidad y transparencia. Yo lamento que ahora venga usted de hablar temas del pasado ”, le dijo.

Para el encuentro definitivo, que fue en Lima, los candidatos volvieron a medir sus discursos. PPK propuso reducir puntos en el Impuesto General a las Ventas (IGV) para que los ciudadanos tengan más dinero. Mientras, Fujimori propuso que un punto del IGV vaya directamente al Foncomún (Fondo de Compensación Municipal) para aumentar la construcción de infraestructura. Fujimori también intentó despercudirse de lo que fue el gobierno de su padre: “la candidata soy yo, no es Alberto Fujimori. Es Keiko Fujimori. Y yo me quedé en mi país. Jamás me fui por miedo al terrorismo”, dijo.

Hacia el final del debate el hecho que más destacó fue la respuesta de Kuczynski a Fujimori: “Cómo has cambiado, pelona, me dijo. Yo le diría que tú no has cambiado, pelona, eres la misma”.





¿Cómo llegaron ambos candidatos a segunda vuelta? Keiko Fujimori iba liderando la intención de voto, de acuerdo con las encuestas Ipsos. Sin embargo, PPK superó la intención de voto a pocos días del sufragio.

Esta fue la evolución del voto en la segunda vuelta del 2016. (Captura: Ipsos)

Para el 4 de junio del 2016, las intenciones de voto se revirtieron. (Captura: Ipsos)

