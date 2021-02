Conforme a los criterios de Saber más

La campaña electoral ya ha empezado y las promesas para captar votos, también. Algunos candidatos a la presidencia se han presentado con el discurso de aplicar “mano dura” en diferentes sectores, en caso llegaran a Palacio de Gobierno. Tanto Keiko Fujimori (Fuerza Popular), como George Forsyth (Victoria Nacional) y Daniel Urresti (Podemos Perú) han recalcado la necesidad de aplicar acciones bajo este concepto, sobre todo en contra de la delincuencia.

Sin embargo, más allá del discurso como parte de la campaña electoral, ¿qué proponen estos candidatos para afrontar la inseguridad ciudadana? ¿Su mensaje de medidas duras se ve reflejado en sus respectivos planes de gobierno?

“Esa es la historia de todas las campañas electorales. De lo que hay que hablar es de firmeza en la aplicación de la ley, y la firmeza requiere eficiencia, no bravatas, no palabras, para aplicar bien la ley, necesito atrapar al delincuente y probar su culpabilidad, lo que pasa es que la ‘mano dura’ esconde algo que no pueden decir, que es violar la ley. Es la manipulación más vil del miedo de la población”, sostuvo el exministro del Interior, Carlos Basombrío, en diálogo con El Comercio.

Luego de revisar los planes de gobierno de los candidatos, encontramos propuestas que tenían como eje central a la Policía, y algunas otras vinculadas a reforzar comisarías y prevención del delito. Si hablamos de “mano dura”, solo Urresti menciona una “política de represión” entre sus promesas.

Para Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, algunos candidatos han capitalizado la sensación de falta de principio de autoridad en la institución policial al proponer “mano dura”. “No se cumplen los dispositivos legales porque le han quitado el principio de autoridad a la Policía”, dijo.

Propuestas y estrategia

El plan de gobierno de Keiko Fujimori y Fuerza Popular contra la inseguridad incluye el fortalecimiento a la Policía Nacional y la creación de un programa denominado Distrito Seguro.

Hace unos días, a través de sus redes sociales, empezó una campaña para hablar sobre la “mano dura” como una de sus propuestas de campaña.

“Combatir el creciente aumento de la delincuencia con una estrategia adecuada de la más alta autoridad del Estado, estrategia que debe tener continuidad en el tiempo”, se lee en su plan de gobierno.

El partido fujimorista también habla de mejorar las comisarías. “Preparación y entrenamiento adecuado -o reentrenamiento- a los efectivos destinados a las comisarías, en temas que van desde la adecuada atención al público hasta la persecución del delito”, indica.

Otro de sus planteamientos es: “Explorar la implementación de una policía comunitaria o policía de cercanía a través de programas piloto. De hecho, aquí podría combinarse con la utilización de los serenazgos que existen en ciertos distritos”.

Fuerza Popular también propone implementar un centro de comando que centralice los recursos del Mininter, los municipios y otras entidades estatales, así como coordinaciones con entidades privadas.

“Si por mano dura se entiende leyes duras en la lucha contra el delito, las hay durísimas, una persona por robo agravado puede ir hasta por 20 años preso, si se entiende por atribuciones a la PNP, las leyes han sido cambiadas para dar más atribuciones, (…) Es una evidente manipulación del votante que busca en su miedo soluciones rápidas”, apuntó Basombrío.

Fernando Rospigliosi, candidato de Fuerza Popular al Congreso, dijo en una entrevista a este Diario que “mano dura” significa “tratar con firmeza a los principales problemas que aquejan al país”.

Según señaló, esto quiere decir “aplicar la ley con firmeza, no dejar que a la Policía la apedreen, que la ataquen impunemente, que los delincuentes golpeen a policías, como he visto hace unos días en el Callao. En un gobierno de Fuerza Popular no se va a tolerar ese tipo de ataques a la policía”.

En el caso de Daniel Urresti y Podemos, el candidato propone en su plan de gobierno, “tolerancia cero a la delincuencia”.

“Abordaremos el fenómeno de la criminalidad desde el primer día, instrumentando políticas de represión y prevención—atacando las causas del delito, previniendo y reprimiendo con intensidad. Devolveremos la autoridad perdida a la policía”, indicó.

Urresti Elera propone además la construcción de tres megacomplejos de seguridad integral en Lima y uno en cada ciudad principal del país. Estos centros incluirán comisarías, fiscalía, juzgado y unidades tácticas y especiales, como la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes), el grupo Terna y la Subunidad de Acciones Tácticas (Suat).

Para el exministro Basombrío, “el extremo de la demagogia” es que un candidato plantee que cuando llegue a la presidencia va a acabar con el delito, “cosa que es una mentira flagrante, no existe ningún país del planeta en que el delito se acabe, menos en meses o de intervención de un individuo, los únicos países donde hay un control institucional fuerte del delito es porque han creado condiciones sociales y condiciones policiales para enfrentarlo y reducirlo”.

A través de su campaña, Daniel Urresti ha recurrido a su papel como exministro del Interior para asegurar que acabará con la delincuencia. Ha prometido “mano firme” contra la delincuencia. “¡Ya verán cuando llegue a la presidencia!”, escribió en sus redes sociales.

El plan de gobierno de George Forsyth, candidato de Victoria Nacional, presenta lineamientos generales sobre sus propuestas contra la delincuencia. No ocupa ni una página del total del documento.

“Vamos a dar una lucha sin cuartel contra la delincuencia y también buscaremos superar la pobreza moral que es caldo de cultivo de los actos delictivos por necesidad”, se lee en el plan de gobierno.

Forsyth también propone “recuperar la autoridad democrática del Estado” a partir de la gestión en las comisarías. Otras de sus propuestas también involucran al papel de la policía en la lucha contra la delincuencia.

“El policía tiene que volver a ser la persona más confiable de la sociedad en la percepción de la ciudadanía”, añadió.

El exministro César Gentille fue presentado como parte del equipo de campaña de Forsyth, y anunció “la puesta en práctica de un shock de Inteligencia operativa en el menor tiempo posible”, tras señalar que actuarán “con prontitud, oportunidad y mano dura”.

“El que tiene la información va a ganar la batalla y nosotros vamos a ganarla empleando la inteligencia operativa de alta precisión para capturar delincuentes en las zonas de recurrente robo, haremos uso de todos los recursos y herramientas legales para estar un paso delante de la delincuencia”, manifestó.

Otros candidatos

En el caso del plan de gobierno de Julio Guzmán y el Partido Morado, sus propuestas están enfocadas en la prevención del delito, y plantear la formación civil de agentes del serenazgo, la que consideran “una tarea impostergable”.

“Se debe crear entonces una cultura de prevención, para lo cual se nombrará una Comisión Multisectorial, compuesto por técnicos y profesionales, entre ellos, a los propios Policías, para que lo desarrollen y ejecuten”, se precisa en el plan de gobierno.

Sobre el trabajo de la Policía, indica que debe haber un trabajo de inteligencia, y que “debe haber una labor conjunta y efectiva a nivel operativo desde las unidades especializadas de la PNP”.

“Debe haber programas educativos y de prevención en las diferentes instituciones educativas de la localidad en mejora de la autoestima, el auto respeto y la consideración de un proyecto de vida que se puede destruir por el consumo de drogas”, añaden.

Desde Juntos por el Perú, la candidata Verónika Mendoza, basa sus propuestas en contra de la delincuencia en dos aspectos: reforzar la interdicción de todo tipo de delincuencia, “especialmente de organizaciones criminales y economías ilegales incluyendo capacitación, equipamiento y mayor capacidad tecnológica e informática”.

También plantea fortalecer los Comités Regional y Metropolitanos de la Seguridad Ciudadana y adecuar la organización de la PNP a la estructura políticas de las ciudades.

Por su parte, Acción Popular plantea implementar “medidas diferentes a las que se han venido aplicando donde la Policía Nacional, los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales, los alcaldes, las rondas campesinas, los agentes privados de seguridad y los Vecinos, organizados en juntas vecinales enfrenten la delincuencia de manera coordinada”.

En el plan de gobierno con el que se busca que Yonhy Lescano llegue a la presidencia, se apunta que una vez capturados los delincuentes, estos sean trasladados a “prisiones seguras, y realicen actividades productivas mientras cumplen sus sanciones o condenas”.

Iniciativas

Para Eduardo Pérez Rocha es una necesidad reestablecer el principio de autoridad en la Policía, y consideró que debería ser una de las prioridades de los candidatos. “Darle todas las facilidades en el ejercicio de sus funciones de forma reglamentaria, si está interviniendo para efectuar detenciones, hay que protegerlos, no como hasta ahora, la autoridad de la Policía está venida a menos”, señaló.

“No hay respeto a la Policía porque no hay sanciones para quienes cometen ese tipo de abusos a la autoridad, no decir ‘mano dura’, aquí no hay ‘mano dura’, sino firmeza con cumplimiento de los dispositivos del respeto a la autoridad”, indicó.

Carlos Basombrío consideró que “hay diversas estrategias que deben de conjugarse”. “A nivel institucional la Policía tiene que reformarse para quitarse los vicios y las taras que tiene , tipo corrupción”, agregó.

El exministro apuntó que otro aspecto importante es la modernización de la Policía y “con capacidad de gestión del delito, herramientas más modernas”.

“De lo que hay que hablar es de firmeza en la aplicación de la ley, y la firmeza requiere eficiencia, lo que pasa es la mano dura esconde algo que no pueden decir que es violar la ley”, manifestó.

