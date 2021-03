Conforme a los criterios de Saber más

Antes de que el Jurado Nacional de Elecciones publicara el sentido de su voto en favor de no excluir al candidato presidencial Rafael López Aliaga, el partido Renovación Popular había organizado un plantón de protesta frente a la sede del tribunal en el Centro de Lima.

Más de 700 personas se concentraron en el lugar. Simpatizantes, militantes de la organización política y candidatos al Congreso denunciaban un supuesto fraude electoral ante la eventualidad de un fallo negativo.

En la manifestación, El Comercio pudo identificar la presencia de Juan José Muñico Gonzáles, más conocido en redes sociales como ‘Jota Maelo’. Muñico es líder de ‘La Resistencia’, un grupo de ciudadanos de ideales conservadores, que suele organizar actos públicos en favor del fujimorismo.

En diálogo con este Diario, ‘Maelo’ confirmó que una gran mayoría de integrantes de la agrupación ha volcado su voto hacia el postulante de Renovación Popular.

“López Aliaga tiene el 70% de apoyo de La Resistencia. El fujimorismo [Fuerza Popular, de Keiko Fujimori] tiene el 25% y el otro 5% lo tiene De Soto [candidato de Avanza País]. Somos más de 300 [en La Resistencia]”, refirió.

Consultado sobre su relación con el partido de la ‘ola celeste’, Muñico descartó cualquier acercamiento. Según indicó, él se mantiene fiel a Fuerza Popular, pero promocionó el plantón por sus redes en un gesto de solidaridad. Como se recuerda, Muñico fue candidato al Congreso por Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) en los comicios extraordinarios del 2020.

“[No estamos en comunicación con el candidato ni con el partido]. Nada que ver. El 26 de enero, que acabaron las elecciones, yo quedé afuera. Yo había sido invitado [a postular]. Ya no tengo nada que ver con ellos. Estoy viniendo solo y por voluntad propia. Yo he convocado en mis redes, pidiendo que apoyen. Mis seguidores son fujimoristas todos. He pedido que apoyemos la democracia y han venido unos cuantos”, aclaró.

'Jota Maelo' recalcó a este Diario que había asistido en "apoyo democrático". Negó estar vinculado a Renovación Popular y refirió que por eso no portaba ningún distintivo del partido en la manifestación. (Foto: César Bueno/GEC)

Yorry Warthon, candidato al Congreso de Renovación Popular y uno de los voceros en la campaña, dijo a El Comercio que el partido no coordina con ‘La Resistencia’ ni para movilizar actividades. “Nosotros no tenemos una asociación de movilizadores. Nosotros lo que hacemos es darle bienvenida a todas las personas que quieran ejercer su derecho a manifestar libremente su indignación. Todas las personas u organizaciones, sea ‘La Resistencia’ u otras agrupaciones. Nosotros somos Renovación Popular y hemos hecho la convocatoria a todos los ciudadanos peruanos”, declaró en medio del plantón.

Para el politólogo Paolo Sosa, esta división de votantes en ‘La Resistencia’ resulta muy representativa del bolsón conservador a nivel nacional. “Para ordenar un poco la idea, en estas tres candidaturas -el fujimorismo de hoy, la figura de López Aliaga y la postulación de Hernando de Soto- se perciben muy pocos matices. No se distinguen tanto entre sí porque, discursivamente, en las últimas semanas, las tres se han ido acercando bastante; sobre todo la de López Aliaga y Keiko Fujimori. En el fondo, todos estos postulantes buscan y se dirigen a un mismo electorado”, refiere.

Sosa explica que el movimiento de votos dentro de ‘La Resistencia’ podría deberse a que sus integrantes mantenían fidelidad con Keiko Fujimori por ser la carta de derecha más conservadora del espectro electoral. Sin embargo, eso ha cambiado con la presencia de Rafael López Aliaga, cuyo discurso resulta mucho más radical.

“La Resistencia, en general, es un grupo formado por activistas conservadores. Sí es cierto que está formado con base fujimorista, pero con el tiempo ha ido definiéndose más como un grupo conservador que va a apoyar cualquier causa que se oponga a todo lo que ellos consideran como nocivo: el enfoque de género, las organizaciones de derechos humanos, los ‘caviares’ y todos esos temas”, indicó a El Comercio.

El respaldo de De Soto, Santos y Diez-Canseco a López Aliaga

López Aliaga, recién llegado a Lima en un vuelo desde Chiclayo, se presentó en la concentración una hora después de su inicio. Primero, tuvo la intención de posicionarse en la puerta del JNE, pero el tumulto que había provocado su presencia lo obligó a dirigirse al público desde su móvil de campaña.

Una vez en el techo de la camioneta, el candidato reiteró su denuncia sobre un presunto fraude. Según dijo, los jueces del JNE ya tenían el fallo de su exclusión preparado antes de la audiencia que se programó para esa mañana. Incluso aseguró que este fallo en contra se publicaría a las 7:00 p.m. de este viernes.

“Tengo el dato de ocho abogados de que la resolución de mi exclusión está lista. [...] A ese jurado especial yo lo voy a denunciar por prevaricato. [...] Esperemos que el JNE se comporte honradamente. Caso contrario, esto va a ser un desmadre internacional”, expresó. El candidato también aprovechó el momento para arremeter contra los medios de comunicación, el gobierno de Francisco Sagasti y las candidaturas de izquierda. Además, prometió la expulsión de la empresa Odebrecht.

López Aliaga se dio un baño de popularidad entre sus seguidores. Bases de simpatizantes de diferentes distritos llegaron en apoyo. También estuvieron candidatos al Congreso, como Yorry Warthon, Katty Cachay, José Cueto, Deborah Inga y Frank Krklec. (Foto: César Bueno/GEC)

Poco después de su discurso, aparecieron por unos minutos el candidato presidencial Hernando de Soto (Avanza País) y el excandidato Francisco Diez Canseco (Perú Nación). Ambos subieron a la móvil para acompañar a López Aliaga.

“Saludo su manifestación. Soy rival de Rafael, pero los dos somos hermanos en democracia. Hemos entrado en contienda y la idea es que gane el que pueda ganar, pero no que gane el que tiene menos tachas. Queremos votos; no vetos. [...] Rafael, buena suerte, estoy a tu lado”, dijo De Soto. Luego, en diálogo con El Comercio, descartaría cualquier alianza electoral con López Aliaga y remarcó que su gesto fue de solidaridad.

“Rafael fue el único candidato que -cuando este Jurado corrupto y fraudulento tachó mi candidatura y sacó a mi partido de la carrera electoral- expresó públicamente su solidaridad. Yo vengo a decirles que me solidarizo plenamente con Rafael López Aliaga en esta lucha y en esta defensa de la democracia que quiere se perturbada por un Jurado manejado de manera fraudulenta”, expresó Diez-Canseco.

El candidato presidencial de Perú Patria Segura, Rafael Santos, también se había presentado en el plantón. “Hay que defender la democracia. Que el pueblo decida. Acá no pueden estar excluyendo a los candidatos”, declaró a los medios antes de la llegada del postulante de Renovación Popular.

En entrevista con este Diario, el candidato Hernando de Soto aseguró que su gesto en la manifestación de Renovación Popular no fue calculado ni planificado con detenimiento. “Ya que comenzaba a ver esta aglomeración frente al JNE, y como yo he sido víctima de tachas, se me ocurrió al último momento tomar un carro e ir a decir que sería una buena idea que el JNE reflexione. Fue más una intuición que un cálculo”, aseveró.

De Soto también reiteró que fue algo voluntario y señaló que su objetivo no era respaldar a López Aliaga en razón, sino bajo una convicción democrática.

“El mismo López Aliaga estaba sorprendido. Yo no hablo con Rafael hace buen tiempo. Pero una cosa es la rivalidad política y otra cosa es el proceso electoral peruano. Lo que le ocurre a uno le puede ocurrir al otro mañana. Entonces, hay que ser solidario. Además, yo no he salido a decir que tenía razón o que no tenía razón. Yo lo que he salido a decir es que, en base a mi experiencia con las tachas, esperaba que se tome una buena decisión y que se subrayara la convivencia democrática”, explicó De Soto.

Hernando de Soto y Rafael López Aliaga estaban distanciados en medio de la campaña. Ambos se elogiaron en el encuentro público del viernes. (Foto: César Bueno/GEC)

¿Abrazo con fines electorales?

Para el politólogo Paolo Sosa, los simpatizantes del candidato de Avanza País podrían ver a López Aliaga como una opción electoral más viable, luego de este nuevo acercamiento entre sus candidaturas.

—¿Qué lectura le da a ese abrazo?

De Soto ha construido su figura pública siempre levantando banderas liberales; no solamente en lo económico, sino también en lo político y en lo social. Ha tratado de enmarcarse como un liberal globalista, que abraza ideas progresistas, incluso, en términos morales. Entonces, llama la atención de que haya visto como algo positivo abrazar a un candidato con el que comparte ciertas ideas, pero que está más hacia un discurso ‘populistón’ de derecha, similar al de Bolsonaro en Brasil.

—¿Hubo un cálculo político en el gesto?

Creo que los candidatos de derecha tienden a pegarse lo más que puedan hacia la derecha y alejarse del centro, y –además– distanciarse de Keiko Fujimori. Entonces, yo creo que eso está llevando a que candidatos como De Soto, que podrían hacer una campaña más de centro-derecha, se peguen -al menos, en el gesto- más hacia la derecha y hacia un tipo de posturas radicales. Además, por mucho que De Soto tenga un ligero incremento [en las encuestas], está estancado. Es un candidato pequeño, con harta vistosidad mediática, pero electoralmente chico. Entonces, trata de acercarse a un candidato más grande.

—¿Se ha arriesgado también a perder votos?

De Soto podría perder a sus votantes conservadores. Ellos pueden empezar a ver a López Aliaga como una opción mucho más viable. No me sorprendería, por ejemplo, en un hipotético caso de que López Aliaga pasara a una segunda vuelta, ver a De Soto apoyándolo si es que al frente están Yonhy Lescano o Verónika Mendoza.

—¿Le habría servido a De Soto, en términos electorales, la exclusión de López Aliaga?

Bastante. Por ejemplo, habría podido usar el gesto como un anuncio de alianza e invitar a López Aliaga a su grupo. Posiblemente, se habría presentado como el único candidato vistoso que lo apoyó y, así, llamar a esos electores que, de momento, no son suyos.

Más información

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 había excluido al candidato de Renovación Popular por supuesta intención de dádivas. En un programa televisivo del 19 de diciembre del 2020, López Aliaga había declarado que donaría su sueldo de presidente a organizaciones benéficas.

Su abogado, Humberto Abanto, señaló en la audiencia virtual del viernes ante el JNE que aquel hecho no configuraba promesa y que los eventuales beneficiarios no habían sido identificados por el candidato. Además, destacó que, para ese momento, su patrocinado aún no tenía la candidatura formalmente inscrita.

Una fuente del JNE indicó a El Comercio que la votación a favor de López Aliaga fue unánime. “Se tomó en cuenta la condición de candidato, la indeterminación de la promesa o el anuncio, y también la gradualidad”, refirió la fuente. La resolución con el detalle del fallo aún está pendiente de publicarse.