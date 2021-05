Conforme a los criterios de Saber más

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunió este jueves con CEO de Farvet, Manolo Fernández, en la sede de su laboratorio en Chincha. Una semana antes Fernández hizo lo propio con el postulante por Perú Libre, Pedro Castillo.

Fujimori y Castillo han recurrido, en medio de la campaña electoral, al encargado de un proyecto de vacuna contra el COVID-19 y promotor de la ivermectina.

En el encuentro con Fujimori también estuvieron presentes el excongresista Miguel Torres, su abogada Giulliana Loza y una de sus hijas.

Tras recorrer el laboratorio de Fernández, y consultada sobre la ‘vacuna peruana’, la candidata expresó: “Se ha avanzado bastante, todavía faltan otros pasos, pero me voy contenta, sobre todo orgullosa”.

El 20 de abril, Ernesto Bustamante, parte del equipo técnico de Keiko Fujimori, publicó a través de su cuenta de Twitter fotografías de su visita al laboratorio Farvet. “La vacuna intranasal peruana, luego de aprobar sus fases 1, 2, 3, será producida en el Perú con todo el apoyo del gobierno del Perú, presidido por Keiko Fujimori. Apoyo irrestricto a la buena ciencia”, escribió.

En tanto, la semana pasada, Pedro Castillo anunció la semana pasada la incorporación de Manolo Fernández a su equipo técnico; sin embargo, minutos después, el veterinario lo desmintió.

En un mitin en Chincha, Castillo saludó el “gesto y la voluntad” de Fernández, y le dio la bienvenida a su equipo técnico.

“Quisiera saludar el gesto y la voluntad del doctor Manolo Fernández, que acaba de comprometerse a ser parte del equipo de profesionales. Bienvenido doctor Manolo, bienvenido porque es necesario que los profesionales a nivel nacional, así como hemos encontrado en Iquitos, en Tacna, en Tumbes, hoy es necesario hacer una convocatoria abierta”, expresó.

Manolo Fernández negó su incorporación al equipo técnico de Castillo Terrones.

“Tanto mi equipo de investigación y yo no podemos politizar nuestro trabajo. Somos un equipo totalmente independiente al servicio el país y la población en general, con cualquiera de los candidatos que pueda lograr llegar a la Presidencia de la República. Asimismo, cualquier información que se dé y que no sea una declaración dada por mi persona, se debe considerar como falsa porque yo no lo he dicho”, acotó.

Entre la ‘vacuna peruana’ y la ivermectina

Como ha informado este Diario, el proyecto que desarrolla el laboratorio Farvet, de Manolo Fernández, consiste en un prototipo de vacuna vectorizada con el virus de Newcastle, utilizado en el desarrollo de vacunas para la industria aviar.

Las investigaciones de Farvet por la ‘vacuna peruana’ iniciaron el año pasado y el proyecto se vio en medio de la controversia después de que Fernández asegurara que había inoculado el producto biológico en sus trabajadores, su familia y él mismo antes de que finalicen las pruebas preclínicas.

En enero, Fernández respondió a este Diario que sus declaraciones fueron producto del entusiasmo y que su laboratorio no continuaría con el ensayo clínico porque estaba “estrés” tras la polémica que ocasionó sus afirmaciones. Después, el laboratorio comunicó que se decidió seguir con el proyecto.

Tras la reunión con Keiko Fujimori, Fernández declaró: “El encuentro ha sido para que la señora Keiko conozca lo que se hace en el Perú, estamos por entrar a la fase clínica, que es la última etapa, estamos en eso, tenemos las facilidades para hacerlo en humanos, pronto tendrán noticias, nos hemos enfocado en el proyecto que tiene más viabilidad (intranasal), la vacuna podría estar a fines de año”.

Al mismo tiempo, el médico veterinario se reafirmó como un impulsor del uso de la ivermectina.

En marzo pasado, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que no se continuará en el país con el uso de la ivermectina en la prevención o el tratamiento de coronavirus. Sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalló que existen estudios que revelan que no existe un efecto positivo de su utilización.

“La información oficial de la propia OMS es que hay trabajos que demuestran que no tiene el efecto positivo que se suponía que podía tener. Nosotros nos vamos a seguir rigiendo por las normas internacionales y las recomendaciones de los órganos competentes”, señaló.