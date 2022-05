El pasado viernes 6 de mayo, el candidato Pedro Spadaro —actual alcalde de Ventanilla quien busca ser alcalde del Callao— recibió una notificación sobre una supuesta desafiliación suya al movimiento regional que fundó y con el cual postula en el proceso electoral 2022. A nueve días de las elecciones internas, Spadaro ha tenido que presentar un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para subsanar el acto fraudulento y ahora pide que el máximo ente electoral garantice la seguridad jurídica de los comicios que arranca motores.

El pasado 21 de marzo, Spadaro activó su casilla electrónica en el JNE, una especie de buzón, similar al que existe en registro públicos, el cual sirve para que un ciudadano reciba notificaciones respecto a los movimientos en la partida de su inmueble. Pese a ello, el actual burgomaestre asegura no haber recibido ninguna notificación de su supuesta renuncia que fue ingresada en la mesa de partes virtual del JNE, el pasado 20 de abril.

La persona que inscribió la fraudulenta renuncia de Pedro Spadaro utilizó una cuenta distinta de correo electrónico.

La notificación le llegó por escrito recién el 6 de mayo, y a través del personero legal de su movimiento regional. Es decir, 16 días después de haberse presentado la carta fraudulenta. “ El 15 de marzo, el jurado saca un comunicado donde indican que las renuncias de afiliaciones no tienen efecto para las elecciones actuales. Y emite otro comunicado alertando sobre falsas desafiliaciones . Entonces, si tú descubres esto desde el 15 de marzo, ¿por qué no se puso los candados para que no vuelva a ocurrir? ¿Por qué no establecieron que las renuncias sean solo presenciales?”, cuestiona Pedro Spadaro.

La estrategia detrás de las falsas renuncias, según Spadaro, es clara: dar a entender al electorado que el candidato no continúa en carrera, bajo la normativa que exige la afiliación para poder postular por una agrupación.

“¿Quiénes están detrás? Todos saben que son los que quieren volver al poder, para seguir sembrando corrupción. Están preocupados porque estamos avanzando en las preferencias de la ciudadanía. Se trata de una mafia que se ha coludido para engañar con triquiñuelas a la población, pero la luz potente del faro de Contigo Callao vencerá a la oscuridad de los que ya gobernaron con corrupción”, alegó la autoridad chalaca.

También falsificaron la firma de Pedro Spadaro para tramitar la fraudulenta carta de renuncia ante el JNE.

Pero el caso de Spadaro no es el único en su movimiento regional: a la candidata de Mi Perú, Katia Santamaría, también le suplantaron la identidad para presentar una supuesta renuncia.

Al menos cuatro casos en regiones

En uno de sus comunicados, el JNE había advertido que “se vienen recibiendo planteamientos sobre falsos documentos de renuncia o desafiliación a organizaciones políticas, que son presentados por terceros inescrupulosos”. En esa línea, el máximo órgano electoral ha ido resolviendo a favor de los candidatos afectados por la suplantación.

Este Diario pudo identificar al menos otros 6 casos con el mismo modus operandi. Uno de ellos es el de Enrique Dupuy, exalcalde de Ate (2006-2010), quien busca regresar al poder con Podemos. Según consta en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Dupuy renunció al partido por el cual postula, el pasado 1 de marzo.

Sin embargo, el pasado 24 de marzo, Dupuy consiguió un fallo a su favor del JNE donde se declaró fundada su apelación y e acordó revocar el acto de renuncia. Además, el máximo ente electoral remitió los actuados al Ministerio Público para que se realicen las indagaciones por falsificación y suplantación.

El ente electoral resolvió lo mismo en los casos de Renol Pichardo Ramos (Huancayo), Mario Torres Vásquez (Puno), Jhon Janampa Morales (Ayacucho), y Luis Alberto Mamani Llachi (Puno).

Este Diario consultó al JNE si contaban con el número de casos exactos que tenían sobre desafiliaciones hasta la fecha, pero al cierre de este informe no se nos proporcionó una cifra.