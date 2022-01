Conforme a los criterios de Saber más

En Ventanilla (Callao) se encuentra la refinería La Pampilla de la empresa Repsol. Tras el derrame de petróleo, las playas del distrito chalaco son las más afectadas. El alcalde Pedro Spadaro revela detalles de las dos reuniones que sostuvo con representantes de la empresa Repsol y acusa una falta de reacción y propuestas para remediar el desastre ecológico, por lo que plantea que el gobierno designe a una autoridad única que ordene todo, tal como se realizó tras el terremoto de Pisco y el Fenómeno del Niño.

—Lo primero que le quería preguntar es: ¿cuál es la situación actual de las playas de Ventanilla tras el derrame de petróleo?

Después de una semana y dos días, te puedo decir que en algo se ha avanzado, pero hemos avanzado de forma desordenada.

—¿Por qué lo dice?

Primero, que la empresa Repsol no ha reaccionado a tiempo. Con recogedores y con trapeadores han querido este levantar toda la inmundicia y obviamente no han podido porque se les ha escapado de las manos. Las maquinarias han entrado tarde. Ya se ha definido que hay una emergencia ambiental por 90 días, pero la emergencia ambiental sola no va a funcionar. Entonces, lo que se requiere, que es lo que hemos pedido, es la designación de una autoridad única. Cuando ocurrió el terremoto de Pisco, todas las instituciones querían apoyar…

—Pero se desordenó todo.

Correcto. Entonces se tuvo que nombrar una autoridad. Es lo mismo que se tiene que hacer acá. Los brigadistas, los apoyos, todos ellos hay que sumarlos, pero hay que sumarlos bajo una sola autoridad que haga la hoja de ruta, que diga qué cosa hace cada institución y que, con una reunión diaria, se puede evaluar los avances y se vayan colocando en una página web qué cosa se ha hecho, qué cosa se está avanzando. No olvides algo: están afectadas más de 30 playas que pertenecen también a otros distritos.

—¿La autoridad debería salir del gobierno?

Claro. En este punto, la empresa no se debe meter más en el tema. Lo que debe hacer la empresa es ponerse a un lado. La autoridad establece cuáles van a ser las funciones de todos, incluyendo de la propia empresa, y la empresa tiene que solventar absolutamente todos los gastos que ocasiona, que demanda la recuperación del litoral, qué duda cabe.

—Pero hasta que se designe la autoridad, la empresa tampoco puede quedar con los brazos cruzados.

No, no. Lo que pasa es que la empresa busca dilatar el tiempo y pone el personal que quiere, a la forma que quiere y al tiempo que quiere . Si tú le das la responsabilidad a la empresa para que recupere el litoral, van a pasar años y no lo van a hacer.

—¿A qué se refiere específicamente con que la empresa busca dilatar?

En los primeros días que tienes el efecto del derrame, mandaron 15 personas con recogedores. Te pregunto si no es, primero una burla y segundo, buscan dilatar o minimizar un hecho grave. Cuando ya no han podido parar la crisis es porque ya teníamos toda la atención mundial. Es el día jueves, cuando llega el presidente de la República, que pusieron recién motobombas y camiones que extraían el petróleo del mar. M ira cuánto tiempo pasó desde el día sábado que ocurre el derrame, para que recién pongan maquinaria, para que recién aumenten el personal. Hoy tenemos, más o menos, 300 personas que están limpiando en el caso de Ventanilla.

—¿Tienen mapeado cuánta gente de Repsol ahora está apoyando en la limpieza?

No. Por eso es necesario que, ante la autoridad competente que se nombre, se determine un orden. Cuántos son personal contratados por la empresa, cuántos de la Marina, cuántos son voluntarios. Pero a nosotros no nos dan ninguna información porque nosotros no somos la autoridad competente.

—¿Considera que existe falta de gestión del gobierno ante este desastre ecológico?

El ministro del Ambiente ha actuado en forma oportuna, ha actuado en forma rápida, ha estado con nosotros. No puedo decir lo contrario. El mismo lunes ha estado acompañándonos a inspeccionar las playas y ha estado en toda la semana y tenemos una comunicación fluida con el ministro del Ambiente. Es el que se la ha jugado y ha tomado el toro por las astas y nos ha escuchado. Nos ha escuchado en el sentido de que hemos planteado la declaratoria de emergencia ambiental y el viernes la sacó. Entonces no puedo hablar de una reacción tardía del Gobierno. Lo que sí hablo es de una reacción tardía de la empresa.

—¿Para usted el problema recae exclusivamente en la empresa?

Desde el primer día la empresa Repsol intentó minimizar los hechos, al mandar a su personal con baldes y recogedores caseros. Es como mandar al Ejército a una guerra con matamoscas.

El alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, propuso que el Gobierno Central nombre una autoridad única para generar acciones concretas e inmediatas al respecto. (Foto: Municipalidad de Ventanilla)

—¿Cuándo toma contacto con la empresa y qué es lo que le explicaron?

La empresa nunca se acercó a nosotros. Nosotros nos acercamos, a pedido del ministro del Ambiente. Nos reunimos dos veces, el día martes y el día miércoles. Un hecho grave es que el derrame ocurre el sábado en la noche, y nadie nos comunica absolutamente nada. Al día siguiente, el domingo, habían diez mil personas en la playa Costa Azul bañándose y disfrutando el verano. Recién a 1:30 de la tarde del domingo, procedimos a cerrar la playa porque emanaba un fuerte olor desde el mar. Personal del serenazgo fue mar adentro y comprobó que había una mancha de petróleo. Nosotros alertamos inmediatamente a la Policía y retiramos a todos, a todas las diez mil personas que estaban veraneando y cerramos las playas.

—¿Qué medidas adoptarán al respecto?

Nosotros hemos denunciado a quienes resulten responsables y eso lo determinará la Fiscalía. En la negligencia de la empresa, no solo los hemos denunciado por los delitos ecológicos, los hemos denunciado por la exposición de personas al peligro y a la salud pública, porque han permitido que la gente se bañe en la playa sin habernos advertido que había un derrame de petróleo.

—Y cuando se acercan a las autoridades de Repsol y le pregunta por qué no les avisaron, ¿qué es lo que ellos responden?

Bueno, que ellos no son los responsables, que ellos avisaron a las autoridades competentes y nada más. El primer día fueron una serie de contradicciones y de que iban a ver y que para el día siguiente nos iban a tendrían una mejor respuesta sobre las preguntas y las indicaciones que estábamos planteando. Pero al día siguiente, cuando hemos ido, estuvieron en una posición lamentable, diciendo que ya está casi todo estaba solucionado, que todo estaba avanzando. Pero no querían dar ni fechas, no querían dar precisiones sobre cuándo van a terminar con la limpieza. La verdad que yo salí bastante molesto de esa reunión, los mandé por un tubo, porque evidentemente sabíamos que nos estaban paseando. Dijeron que no tenían ninguna responsabilidad que asumir, les respondí que estábamos por las puras ahí, me paré y me salí en medio de la reunión.

—¿Qué representantes de Repsol estuvieron en esas dos reuniones?

Esa es otra cosa que también nos llamó poderosamente la atención. Estaban el gerente de la planta y el gerente encargado del tema de la seguridad. Nada más. O sea, ellos han sido los que han recibido a las autoridades. El presidente de Repsol salió ayer (domingo) en un canal de televisión. Nunca se ha aparecido ni en la planta, ni para atender a las autoridades, ni en Ventanilla para hacer un mea culpa y admitir que se han equivocado. Nunca hemos escuchado una palabra de disculpa hasta el día de hoy. Ayer ha tenido la oportunidad y no lo ha hecho.

—¿En algún momento les han propuesto un plan de acción para lo que se viene, y de cómo van a reparar el daño?

En la reunión que estábamos con los ministros, se le pidió un cronograma. Ese cronograma no lo hemos visto, pero nos ha informado el ministro de Ambiente que no veía un programa sensato porque decían que iban a terminar finales de febrero. Ese cronograma ni siquiera decía cuánta gente pondrían a dispisición, qué acciones se realizarán, que se iba a hacer día a día. O sea, era un plan por cumplir. Nosotros les hemos expresado que no aceptamos ese tipo de planteamientos y que de ninguna manera nos van a demorar hasta finales de febrero.

—¿Qué espera usted como alcalde para el distrito de Ventanilla?

Tienen que meter más maquinaria, tienen que meter más gente y, además, tienen que remediar las acciones en el mar con toda la tecnología disponible. Le dijimos que busquen una empresa especialista en este tipo de accidentes, porque en el país nunca ha habido un derrame de esta magnitud en el mar. Les dijimos que debe buscar una empresa extranjera que atienda este tipo de emergencia. Nos dijeron que tienen un contrato con una multinacional que es de Inglaterra, pero demora 4 semanas, un mes, en venir. Yo me enfurecí y les dije que se trata de una emergencia, que pueden contratar una empresa que esté en Ecuador o Brasil. No quieren invertir, no quieren hacer absolutamente nada para traer a alguien que sí conozca el tema.

—¿Quién fue la persona que le explicó lo de la demora en la empresa especialista frente a este tipo de emergencias?

El encargado de la planta, el gerente de la planta.

—¿Han vuelto a tener contacto con la empresa?

No pienso tener más contacto con la empresa, porque la verdad es que no estamos para que nos estén paseando y ellos le tienen que responder a las autoridades y tienen que responder a la autoridad única que va a tener que nombrar el Ejecutivo para que esto pueda funcionar de forma ordenada.

El alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, hizo un recorrido en las playas afectadas por el petróleo. Verificó los trabajos de limpieza que se vienen ejecutando. (Foto: Municipalidad de Ventanilla)

—Además de la contaminación, ¿cuál es el perjuicio para el distrito de Ventanilla?

El tema del turismo, el tema del comercio. Hay más de 500 familias que lo han perdido todo, porque los pescadores no van a poder ingresar al mar por varios meses. El tema de la gente que vive en la playa, los que alquilan sombrillas, los que venden comida, los que venden gaseosa, los que venden helados: todos ellos han quedado de lado. Y además, por supuesto, la recreación pública que se tenía. Habíamos arreglado el boulevard, hemos invertido. Hemos recuperado más de siete losas deportivas, hemos construido dos canchas de frontón, un gimnasio, entre otras cosas.

—¿Hay algo que estén haciendo para apoyar a estas familias?

Este domingo estamos realizando una reactivación económica con la gente que lo ha perdido todo. La población puede ir al boulevard y comprarle también al que lo ha perdido en una manera de solidaridad.

—¿Hasta cuándo la gente de Ventanilla se quedará sin playas?

No hay fecha de reinicio de la playa. Esperamos que se constituya la autoridad única y diga un cronograma para la recuperación de la playa.

—En estos últimos días se han visto muchas campañas de apoyo, pero a veces sin la protección o las medidas necesarias. ¿Cómo están monitoreando esta situación?

Primero quiero expresar toda mi agradecimiento en nombre del pueblo de Ventanilla, por la solidaridad que han tenido. La verdad es que he visto una solidaridad enorme. Hay una diversidad de campañas. Sin embargo, efectivamente hay que tener mucho cuidado. Nosotros en la playa hemos puesto un destacamento no solamente de seguridad, sino de salud, de manera tal que tenemos ahí un equipo permanente del área de salud para cualquier cualquier accidente, cualquier problema de salud. Además que estamos en coordinación permanente para que quienes puedan ingresar sean capacitados.

—¿Cuál cree que debe ser la sanción que debe recibir la empresa Repsol?

La más drástica de las sanciones. Pero lo más importante es que, si van a continuar en el país, no apelen ninguna de las sanciones. Estoy seguro de que la multa será grande y la tienen que pagar. No tiene ni siquiera que apelar ni ir a tribunales internacionales, porque sería una ofensa nuevamente al país que esta empresa cuestione que el gobierno haga una demanda o le haga una multa. Me parecería una grosería más de parte de esta empresa.

