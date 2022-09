Esta situación parece que no cambiará con las próximas autoridades. El Comercio revisó los planes de gobierno de todos los candidatos a los distritos costeros (San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos), así como a la Municipalidad Metropolitana de Lima y al Gobierno Regional del Callao y halló un panorama desalentador.

Entre los proyectos más resaltantes que se planean desarrollar en la Costa Verde están complejos deportivos multidisciplinarios, un parque lineal con mil árboles, parque mágico del agua, un mega casino y hasta una laguna artificial.

“La ingeniería nos permite realizar cualquier tipo de construcción en cualquier zona, pero se tienen que tomar en cuenta los márgenes de riesgo para garantizar la vida de las personas, la viabilidad del proyecto, la factibilidad y sustentabilidad. ¿Necesitas un casino cuando no tenemos rutas de evacuación adecuadas para movilizar rápidamente a una multitud durante un terremoto?”, cuestiona el Omar Garavito, ingeniero civil del Colegio de Ingenieros del Perú.

El experto señaló que una estructura en la playa necesitaría placas de concreto con aditivos contra el salitre y un revestido del acero con zinc, lo que incrementaría el costo de la edificación hasta ocho veces más que un edificio en la ciudad.

Víctor Paulini, candidato a Magdalena por Renovación Popular, busca construir un parque recreativo con laguna artificial. “Queremos aprovechar las 220 hectáreas de pura tierra en favor de la comunidad. Es un proyecto ambicioso, pero si no pensamos en grande, Lima nunca se desarrollará”, dijo el jefe del plan, Alejandro García.

Consultado sobre el perfil y costo de la obra, García precisó que “la inversión con estudio técnico no se ha dado porque es un expediente caro”. Además, señaló que la laguna sería “más como un espejo de agua de poca profundidad”.

Los candidatos costeros realizan promesas de arborización y construcción de nuevos espacios, pero la realidad de la Costa Verde es otra. En muchas zonas, (Miraflores en la foto) la erosión del mar derrumbó parte del malecón. (Foto: César Campos/El Comercio) / CESAR CAMPOS

Garavito señaló que es un proyecto demasiado caro porque se requiere una malla geotextil que evite que el agua se filtre. “Recordemos que toda esa zona es relleno. No es viable”, dijo.

Sergio Meza, candidato de Acción Popular a Miraflores, explicó que planean trasladar mil árboles, entre palmeras y otras especies, al malecón de su distrito en los lugares que se permita. Para el ingeniero civil, las palmeras son plantas tropicales que necesitan mucho sol, una característica con la que no cuenta Lima más que en los meses de verano.

Este Diario intentó comunicarse con Salvador Heresi (Podemos Perú por San Miguel) y Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú por Lima) para conocer la viabilidad de sus proyectos, un circuito mágico del agua y el mega casino, respectivamente, pero al cierre de la edición no respondieron.

Proyectos

Solo 37 de los 80 planes de gobierno no mencionan acciones en la Costa Verde (46,25%)y menos de una decena hablan sobre el Plan Maestro, desarrollado por la Municipalidad de Lima y presentado hace unos meses atrás. En el caso del Callao, ningunos de los planes se refirió a su litoral en esta zona.

Dentro del grupo de los que mencionan a la Costa Verde en sus planes de gobierno, solo siete de ellos hacen referencia al Plan Maestro, desarrollado por la comuna metropolitana y que debe servir como una hoja de ruta para las siguientes administraciones sobre cómo se debe desarrollar este espacio.

Dato ¿Cuántas veces mencionan a la Costa Verde en sus planes de gobierno? En Lima, Alianza para el Progreso menciona 18 veces la Costa Verde en su plan de gobierno. Es el partido que más habla sobre este espacio. Le siguen Renovación Popular (12), Avanza País (5), Podemos Perú (3), Juntos por el Perú (2) y Somos Perú (1). Tanto Perú Libre como el Frente de la Esperanza 2021 no mencionan a la Costa Verde entre sus propuestas.

“Aquellos que mencionan la Costa Verde tienen más claridad del tipo de gestión que se hace ahí y de qué manera se involucrarán. Los que no, demuestran que como no es un espacio donde tendrán gestión directa, entonces no les interesa. Pero las autoridades pueden trasladar propuestas [a la Autoridad de la Costa Verde] y ser participantes activos para ofrecer mejores condiciones a sus vecinos”, señala Mariana Alegre, directora del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos.

En el caso del Callao, la urbanista señala existe una sensación de que la Costa Verde es de Lima porque no hay una vinculación con sus ciudadanos y solo se ve como una vía de acceso. Son quince los candidatos al Gobierno Regional del primer puerto; sin embargo, pese a que algunos hacen referencia al tema de playas, ninguno nombra a la Costa Verde en sus proyectos de desarrollo.

Olvidada y llena de basura, así lucía ayer la zona de barrancos de Chorrillos durante un recorrido de El Comercio. En este distrito, ninguno de los candidatos hace referencia al Plan Maestro de la Costa Verde. (Foto: César Campos/El Comercio) / CESAR CAMPOS

Sin embargo, y lo más preocupante, tan solo cinco de ellos mencionan trabajos articulados con otras instituciones.

“La diversidad de propuestas habla de un espacio que se sigue pensando de forma comercial y en la generación de valor económico versus un espacio público accesible, que también genera valor”, explica la urbanista.