Lima Beer Week 2019: vuelve la semana cervecera más importante del año

Vuelve la semana más cervecera del año: Lima Beer Week, un festival anual dedicado a la cervezas artesanales que en su tercera edición reúne a 21 cervecerías y bares locales en más de veinte eventos que no te puedes perder.



Del 22 al 31 de agosto los asistentes podrán participar en fiestas, degustaciones, conferencias, maridajes, recorridos por plantas y promociones que se han preparado para estos diez días de festival. Y para el miércoles 21, Barranco Beer Company junto con los organizadores del festival han preparado una fiesta de inauguración donde se presentarán la agenda cervecera.

Yann Lemaire, organizador de Lima Beer Week considera que este evento es una buena oportunidad para los aficionados de las cervezas artesanales y los que todavía no lo son, para conocer a la gran diversidad de creaciones de los maestros cerveceros peruanos.



Las tiendas online de cervezas Craftimes y Brews también han preparado interesantes promociones para el Lima Beer Week.



En la galería encontrará el cronograma de las actividades preparadas para el Lima Beer Week.

MIÉRCOLES 21

Fiesta de inauguración de Lima Beer Week

Los organizadores han preparado una gran fiesta inaugural con DJ, varias promociones en cerveza, obsequios y mucho más.

Lugar: Barranco Beer Company (Av. Almte. Miguel Grau 308, Barranco)

Hora: 7:30 p.m.

JUEVES 22

Maridaje en Barranco Beer Company

Disfruta de una noche de maridaje de cerveza y comida junto al maestro cervecero Jospeh Forte y el Chef Renato Casuso.

Lugar: Barranco Beer Company (Av. Almirante Miguel Grau 308, Barranco)

Hora: 7 p.m.



Noche de pizza y cervezas con Los Calypsos

Cervezas del Valle se junta a las deliciosas Pizzas de la Chola en un evento con música en vivo de la banda que une el groove espacial del Reggae con la improvisación: Los Calypsos.

Lugar: Pizza de la Chola (Mariscal La Mar 1085, Miraflores)

Hora: 7 p.m.



VIERNES 23

Maridaje sin fronteras

¿Qué sucede cuando se reúne un cocinero mexicano, un cervecero belga y un cervecero argentino? ¡Una fusión de sabores! No te pierdas un maridaje con las cervezas de estilo belga de las cervecerías Lima 1 y Altamar.

Lugar: Santas Alitas (Av. Caminos del Inca 2773, Lima)

Hora: De 6 p.m. a 11 p.m.



Noche Dörcher

Ven a disfrutar de una noche de cervezas Dörcher en Abril Bar. Habrá música en vivo, sorteos y muchas sorpresas.

Lugar: Abril Bar (Calle Alcanfores 463 - Pasaje El Suche, Miraflores)

Hora: De 6 p.m. a 1 a.m.



Garrison Beer Fest

El bar barranquino los invita a su mini festival de cervezas artesanales donde podrás disfrutar los mejores estilos de Cervecería Cumbres y Lemaire cervecería. También podrás pedir la mejor cerveza del 2019: Inka Champ. Pide el vaso de 10 oz a solo S/.10.

Lugar: Garisson Beer Garden (Jr 28 Julio, 203, Barranco)

Hora: De 5 p.m. a 1 a.m.

SÁBADO 24

Barbarian Fest

Cervecería Barbarian inaugura la expansión de su fábrica de cervezas. Un evento con visita guiada, food trucks, mucha cerveza y una fiesta con Mundaka, Pia Van O, y Sabor y Control.

Lugar: Planta Barbarian Huachipa (Andres A. Cáceres K7, Huachipa)

Hora: Full day (de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.)



Reencuentro de cheleros

Disfruta de un reencuentro chelero con las cervezas de Cerveza Chinekus y con los famosos piqueos de Bar Sindicato.

Lugar: Sindicato Barranco (Jr. José de la torre Ugarte 433, Lima)

Hora: De 7 p.m. a 2 a.m.

DOMINGO 25

Beer Pong con los Beer Bloggers

No te pierdas esta tarde de competencia Beer Pong con los Beer Bloggers de Lima, cervezas en draft y una cata guiada.

Lugar: Truck Park (Calle Portocarrero 344, Surquillo)

Hora: De 1 p.m. a 9 p.m.

LUNES 26

​Conferencia de Sierra Andina

​ Ted Alexander, Co-Fundador y Gerente General de la cervecería Sierra Andina ofrecerá una conferencia y degustación exclusiva. No te pierdas las promociones.

Lugar: Calle Manuel Bonilla 117, Miraflores.

Hora 5 p.m.



MIÉRCOLES 28

Lanzamiento de ‘Doble o nada’ de Cumbres

Cerveza Cumbres ha preparado el lanzamiento sorpresa de una cerveza muy especial.

Lugar: Mi Tercer Lugar (Av. Caminos del Inca 3517, Surco)

Hora: 7 p.m.



Cholita in da House

Cervecería Cholita presenta su nueva Pale Ale, una cerveza de aroma frutado y cuerpo ligero, que podrás maridar con las hamburguesas de Kapital Burger.

Lugar: Kapital Burger (Av. Dos de Mayo 457, San Isidro)

Hora: 7 p.m.



Maridaje de tapas con cerveza

La cervecería Sierra Andina de Huaraz y la cervecería Lemaire de Lima se juntan en Restaurante Arlotia, restaurante de comida vasca para una deliciosa noche de maridaje.

Lugar: Arlotia (Av. Miguel Grau 340, Barranco)

Hora: 7 p.m.



Fiesta en el Rincón Cervecero

Disfruta de las ricas chelas de Cervecería Barbarian, Cervecería Invictus y Cerveza Cumbres en la fiesta de Rincón cervecero donde habrá música en vivo y sorteos.

Lugar: Rincón Cervecero (Jr. de la Unión 1045 A, Lima)

Hora: 7 p.m.



JUEVES 29

Fiesta de lanzamiento de la ‘Coffee Milk Stout’

Cerveza 7 Vidas lanza su nueva chela de Edición Limitada “Villa Rica Coffee Milk Stout”, una increíble cerveza hecha con el mejor café Peruano. El DJ Juan Camilo Caldas estará en la cabina para armar la fiesta.

Lugar: 7 Vidas Taproom (Av. Almirante Grau 170, Barranco)

Hora: 7 p.m.



Gold Strong Fest

Cerveza Gold presenta ‘Belgian Strong’ en una gran fiesta en Clan Cervecero.

Lugar: Clan Cervecero (Calle Manuel Bonilla 140, Miraflores)

Hora: 7 p.m.



Candelaria en Puku Puku Café

Puku Puku Café abre su nido para todos los amantes de la buena cerveza. Un ambiente divertido y acogedor para disfrutar de música en vivo y disfrutar de lo mejor de Cerveza Candelaria.

Lugar: Av. Pardo y Aliaga 695, San Isidro

Hora: 7 p.m.



All U can Drink en Curaka

Curaka ha preparado para una noche de e All You Can Drink con sus mejores cervezas artesanales.

Lugar: Francisco de Paula Camino 290, Miraflores

Fecha: Jueves 29 de Agosto, de 6p.m. a 10p.m.



VIERNES 30

ZaManta Beer Day

Cervecería Zatara y Limamanta se juntan con sus mejores estilos de cerveza en Miraflores. Pide la Dippel British Strong Ale y Myrddin American Pale Ale de Zátara y la Irish Red y Oatmeal Stout de Limamanta.

Precio por vaso: S/12

Lugar: Bar Cañas (General Borgoño 149 - Alt. cdra 4 Av. Pardo, Miraflores)

Hora: 7 p.m.



SÁBADO 31

Visita al templo Invictus

Celebra con Cervecería Invictus y Lemaire Cervecería la llegada de sus dos nuevos fermentadores en un evento lleno de música, buena compañía y unas ricas chelas artesanales.

Lugar: Planta Invictus (Calle 12 Mz. Q Lt. 2, Ate)

Hora: De 2 p.m. a 6 p.m.



Visita la planta de Candelaria

Cerveza Candelaria invita a todos a unirse al movimiento cervecero y a que disfruten de una degustación de sus cervezas.

Lugar: Av Alameda San Marcos 1455, Chorrillos

Hora: De 11 a.m. a 1 p.m.



Noche de fiesta con Abrilia, 2 brothers y Brewjula, en Cebichela

Abrilia, 2 Brothers y Brewejula pincharán cada uno, dos de sus mejores estilos en Cebichela. Ven temprano y disfruta de un show criollo y luego, baila con la música del Dj favorito de las marcas.

Lugar: Cebichela (Av. Rosa Toro 1151, San Borja)

Hora: De 7 p.m. a 3 a.m.



Demo de elaboración de cerveza

The Homebrewer Perú y Cerveza Biertini tienen preparado un evento con música, pizzas, cervezas, cupcakes y juegos. El sábado no solo podrán preparar una Red Ale sino también podrás hacer todas las consultas al maestro cervecero. La entrada es libre a partir de las 11 a.m. Regístrate vía whatsapp al 950 100 358.

Lugar: Homebrewer Perú (Panamericana Sur Km. 29.5 Lurín - Frente a Campomar) Hora: Desde las 10 a.m.