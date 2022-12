La llegada de diciembre es el motivo perfecto para los reencuentros y reuniones. El amigo secreto, el lonche navideño, entre otras actividades propias de las fechas. En algunas oportunidades, estas se llevan a cabo en lugares como bares, restaurantes o cafeterías, pero en otros casos, hay quienes prefieren llevar a a cabo un encuentro más íntimo en el interior de sus viviendas.

Si este año te ha tocado organizar el encuentro navideño anual y no sabes por dónde empezar la decoración, ¡no te preocupes! nosotras te ayudamos a llevar a cabo una reunión única, especial y por supuesto con muchísimo estilo. Solo necesitarás un poco de creatividad y mucho espíritu navideño.

Elige el mantel

Este elemento será la base en la que vas a decorar y para elegirlo hay que tener en cuenta la concordancia entre el acabado y la cantidad de elementos que van a intervenir en la decoración. Ten en cuenta la siguiente recomendación: si vas a usar varios elementos, de diferentes tamaños, texturas y colores, lo ideal es que emplees un mantel liso, de acabado sencillo y de un solo color, de preferencia que sea neutro. Por el contrario, si vas a prescindir de algunos elementos, lo ideal es que optes por una base que tenga colores y formas. De este modo asegurarás que la intervención tenga equilibrio.

La vajillas debe destacar

No importa que tan sabrosa esté la comida y cuánta variedad pongamos en la mesa, si no es servida en una vajilla atractiva, no causará el deleite que deseas. Los amantes de las vajillas sabemos que junto a un menaje atractivo, configura una excelente carta de presentación para una anfitriona. Y en esta ocasión no puede pasar desapercibido. Prefiere los acabados vintage para conseguir un acento romántico o los de tonos metalizados o en cristal para crear un efecto elegante y sofisticado. Procura replicar el material en los otros elementos decorativos presentes en la mesa para conseguir uniformidad.

Los colores de la navidad

Cada festividad del año es caracterizada por una paleta de colores en especial. La navidad no es la excepción. Esta fecha la vemos representada por colores como el verde, rojo, dorado y blanco, en diferentes texturas y acabados. Si quieres seguir la línea de los clásico, apuesta por incluir estos colores en la intervención que vas a realizar. Procura no involucrar otras tonalidades para evitar que la mesa se vea muy recargada. No olvides usar tonos básicos para guardar el equilibrio visual.