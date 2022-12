La Navidad está a la vuelta de la esquina. En menos de un mes estaremos celebrando una de las fiestas más emotivas y significativas de todo el año. Las calles ya comienzan a lucir guirnaldas, bombillas coloridas y al asomarte a las casas, un Papa Noel, un elfo o un muñeco de nieve te saluda amigablemente desde las ventanas.

Por supuesto tu vivienda no se puede quedar atrás, y si todavía no has puesto ni una bolita en el árbol porque no tienes idea de cómo decorar este año, ¡no te preocupes!, en el presente artículo hemos elaborado una lista de consejos básicos que te ayudarán a que tu vivienda cobre vida y que ningún rincón se quede sin sentir el espíritu propio de las fiestas.

El árbol de navidad

Aunque suene algo obvio, este elemento es la insignia de las navidad por naturaleza, por lo que debes iniciar con su colocación. De preferencia, colócalo en una esquina visiblemente notoria de tu sala, de modo que te permita transitar sin problema, fíjate que a pocos centímetros se encuentre un punto de luz, para poder conectar las bombillas. Procura que las medidas de tu árbol sean proporcionales al tamaño de tu vivienda, de este modo podrás lucirlo de manera acertada.

Emplea flores de pascua

Aunque es difícil encontrarlas en su estado natural, las tiendas de decoración ofrecen un abanico de opciones de imitación en acabado sintético que te serán de mucha utilidad. Puedes integrarla como parte de la decoración del árbol y como centro de mesa, otorgará un acento romántico y especial en la decoración.

Usa Bombillas

No hay navidad sin luces. Ofrecen realce y permiten capturar la atención en donde se les ubique. Opta por modelos cascada para adornar la fachada o la ventana de tu vivienda. También puedes emplearlas como parte de la puesta del nacimiento.

Colores protagonistas

La temporada festiva tiene una paleta protagonista y tradicional, compuesta por verde y rojo. Pero también es posible integrar colores con tonos como blanco, dorado y plateado en tonos escarchados y metalizados. Procura elegir una paleta que no exceda de cuatro colores para evitar que la intervención se vea recargada.

Personajes de alusivos a la época

Emplea renos, muñecos de nieve, elfos, cascanueces y por supuesto el infaltable Santa Claus, en diferentes tamaños y zonas de la casa. Si tienes espacio en la entrada, apuesta por los modelos de gran tamaño que poseen luces.