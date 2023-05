Sin embargo, esa creciente autonomía en los adolescentes no siempre es notada por todo su entorno, por lo que es normal que los padres sientan incertidumbre sobre si deben o no revisar el celular de sus hijos. “Hay que ponernos en el lugar de los padres. Ellos, al no saber que ocurren en la vida de sus hijos, o al sentir que la confianza no está bien, quieren revisar el celular para descubrir o averiguar algo que ellos no saben o que no han logrado saber por medio de una conversación común y corriente”, precisó la psicóloga Alexandra Sabal Farah a Hogar&Familia.

“El acto de revisar el celular dice muchas veces más lo que los padres están sintiendo, a diferencia de lo que los adolescentes están haciendo”, continuó. Cabe destacar que un adolescente, al no ser aún un ente independiente, se encuentra bajo las reglas de los padres. En esa línea, la psicoterapeuta Antonella Galli explicó que, como progenitores, se siente la necesidad de tener conocimiento de lo que está ocurriendo en la vida de los menores.

“En épocas pasadas, uno le daba permiso a su hijo para ir a una reunión sabiendo quienes más iban a dicha fiesta. Había las típicas preguntas: ¿con quién te vas a ver? ¿en la casa quién va a ser? ¿hasta qué hora va a ser? ¿cómo te puedo ubicar? Así uno sabía quiénes eran los amigos de tus hijos”, contó Galli a este medio.

Galli consideró que, con el desarrollo de la tecnología, conocer el entorno de un hijo cada vez es más complicado. “En las redes sociales van conociendo a personas que uno no ubica, no sabe de dónde son, si son personas de bien; no tienes conocimiento alguno. Los padres definitivamente tienen que saber qué es lo que está sucediendo con sus hijos y sus amistades”, dijo.

¿Revisar el celular puede afectar la relación con mi hijo?

Revisar el celular de tu hijo puede afectar tu relación. Se desencadenarán problemas de confianza e, incluso, el menor creerá que no lo respetan. Por tal motivo, hay que comprender que el adolescente quiere privacidad y, no por ello, significa que esconde algo.

“Se rompe la confianza y se rompe la comunicación. Cuando el padre revisa el celular, está dando un mensaje, está diciendo ‘no confío en ti’ o ‘lo que me digas no es suficiente, necesito corroborar’. Le está quitando validez a las palabras del hijo”, sostuvo Sabal Farah.

Cabe precisar que, según la experta, en algunas ocasiones puede estar justificado revisar el celular de un adolescente, pero solo cuando se cree que existe un comportamiento de riesgo o cuando se cree que el menor está en peligro.

¿Cómo establecer límites claros y saludables con mi hijo, sobre el teléfono celular?

Hay que trabajar en una relación de confianza entre padres e hijos. Para lograrlo, la psicóloga recomendó hacer preguntas directas, es decir, dejar la vergüenza de lado y evitar ser evasivos para saber a ciencia cierta que ocurre con el adolescente. “Hay que aceptarlos y protegerlos, si vamos a juzgarlos, no nos van a querer contar las cosas. Si le preguntamos directamente al grano, es muy probable que se abran con nosotros”, agregó.

Además, antes de darle su primer celular, Sabal aconsejó a los padres a hacer un trabajo previo, tal como explicar las conductas de riesgo que existen y a saber actuar si es que te hacen propuestas indecentes desde el otro extremo de la interacción. “Tiene que haber una preparación antes de que un adolescente reciba el teléfono. Un padre no puede pretender advertir cuando su hijo ya tiene el teléfono en sus manos, porque este no se va a concentrar en seguir las pautas, sino en que terminen rápido la explicación para comenzar a seguir utilizando el móvil”, indicó.

Por su parte, Antonella Galli recomendó poner reglas al uso del teléfono móvil. “Por ejemplo, cada dos semanas, decirle al adolescente que nos vamos a sentar y conversar sobre con que personas te estás escribiendo”, aseveró.

“Si son tan profundas esas amistades, yo como padre tengo que saber con quienes te estás involucrando, con quienes planeas salir. En las redes sociales hay mucha gente con cuentas falsas, que se hace pasar por menores de edad, pero en realidad son adultos. Por esto tiene que haber supervisión de los padres”, acotó.