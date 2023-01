El calor del verano nos pone más alegres y nos llena de energía para seguir frecuentando a nuestros amigos y familiares. Sin embargo, en estas reuniones sociales suele haber bebidas alcohólicas y si estás en la dulce espera, son elementos que, en definitiva, no puedes consumir (no, ni siquiera un poquito), ya que podría repercutir de forma negativa en el proceso de gestación.

No obstante, esto no debería limitarte a divertirte y pasar un momento grato como se merece. Para ello, compartimos contigo una algunas recetas de cocteles sin alcohol. Saca tu libreta y no dejes de probar ninguna de estas opciones.

San Francisco

Una bebida refrescante que sin duda alguna te va a encantar. Añade a la coctelera un shot de jugo de naranja, de limón, de granadina y de durazno. Después, agrega una cucharada de hielo. Cierra la coctelera y después agita ligeramente hasta integrar todos los elementos. Luego, sirve la combinación en un vaso, adorna con una rodaja de limón, coloca una cañita y listo. Tienes una bebida deliciosa para disfrutar en la celebración.

Frozen de mango y piña

En una licuadora coloca medio vaso de hielo picado, medio mango y media piña congelada cortada en cubos pequeños. Una vez estén todos los elementos, pon en marcha el artefacto hasta crear una mezcla homogénea. Si deseas darle una apariencia un poco más llamativa, puedes añadir un poco de jarabe de granadina. Coloca en una vaso largo y decora los bordes empleando una rodaja de piña para darle una mejor estética.

Coctel de frutos rojos

Dentro de la licuadora coloca un puñado de fresa, arándanos, fresas y moras congeladas, mezcla todo hasta integrar todos los insumos. Una vez esté listo, sírvelo en un vaso y agrega medio vaso de gaseosa blanca. Con ayuda de una cuchara integra todos los ingredientes y coloca medio puñado de hielo picado. Para que la presentación sea aun más llamativa, coloca la bebida dentro de una copa para gin.

Sangría sin alcohol

Este trago es uno de los más consumidos, gracias a su frescura y lo fácil que puede resultar prepararlo. Una versión para embarazadas, necesita un jugo de naranja, un puñado de cubos de fresa y otro puñado de cubos de manzana. Coloca unos cuantos cubos de hielo y mezcla todo con ayuda de una cuchara grande. Finalmente coloca todo dentro de una jarra de vidrio.