“Fui secuestrada por la grúa de Surco y maltratada”. Así comienza el dramático testimonio de Nieves Iturriaga, una de las muchas personas que ha denunciado el abuso y mal trato de los operadores de las grúas de la Municipalidad de Surco. “En la municipalidad encontré que no era la única y llegaban muchas personas a pagar y sacar sus vehículos, escuché muchas quejas, mucha injusticia y nadie hacia nada”, agrega.

Pero la denuncia de Nieves no es la única. Diversos ciudadanos se contactaron con El Comercio para contar su historia, cada una denunciaba algo distinto, pero tenían algo en común: el abuso municipal de una grúa que se llevó su auto cuando no debía.

Ante las denuncias, un equipo de El Comercio se acercó al depósito municipal ubicado en la calle Sacramento, a la espalda del parque de la Amistad en Surco. Ahí, diversas personas llegaban para sacar su auto remolcado.

Uno de ellos es Jorge Granda. “Lamentablemente este abuso está sucediendo en el distrito de Surco, con la municipalidad y las grúas. Se han llevado mi carro de un sitio que no está marcado adecuadamente y la multa son más de 800 soles. Además, es un trámite que ni siquiera es de un par de horas, se demora todo un día”, dijo Granda. Él había estacionado su auto donde no había línea amarilla. “Justamente lo he dejado estacionado por eso”, sostuvo.

La mala señalización o la falta de la misma es una de las quejas que más se repite entre los ciudadanos. No solo en la municipalidad de dicho distrito, si no también en un informe realizado semanas atrás sobre el trabajo de las grúas en el distrito de Miraflores.

Una situación bastante parecida le sucedió a Alfredo Rivero hace pocos días. Él explica que se estacionó en un espacio permitido, fuera de la casa de una vecina, pero sin tapar rampas ni estacionamientos privados. La dueña de este predio llamó a la grúa pues aseguraba que ese estacionamiento era de su propiedad. La grúa apareció y remolcó el carro de Alfredo. Cuando él alegó que era espacio público, la mujer pidió a la grúa que ya no se lo lleve, pero era demasiado tarde. “Así de absurdo”, dijo indignado Rivero a este Diario.

Alfredo Rivero comparte su testimonio con El Comercio.

El cuestionado trabajo de las grúas no recae solamente en llevarse autos que están estacionados en zonas permitidas, si no también en el daño que le generan a los vehículos y del cual nadie se hace responsable. Ani Mazure explicó que hace dos años una grúa en el distrito de Surco remolcó su carro y le rompió el diferencial posterior. Repararlo cuesta 5 mil dólares y hasta la fecha ni la empresa de grúas ni la municipalidad se hacen responsables.

Ani Mazure cuenta su testimonio.

El Comercio acudió a la Municipalidad de Surco, en la Av. Monte de los Olivos, para entender sus procesos. Dicho municipio cuenta con tres grúas y en esta va el chofer y un inspector de la misma municipalidad. Este último es quien decide qué auto se remolca.

Tras el remolque del auto, el dueño debe ir a las oficinas de la municipalidad, llenar papeles y pagar la multa de unos 750 soles. Luego, debe acudir con el papeleo al depósito de autos en la Calle Sacramento. Esto puede durar varias horas, pues los ciudadanos mencionan que “es un proceso lento y burocrático”. Al día, entre 25 y 30 carros son remolcados en Surco y enviados al depósito.

El Comercio se comunicó con el alcalde de Surco, Jean Pierre Combe, y ante la cantidad de denuncias sobre vehículos remolcados que no debían serlo, dijo: “No lo voy a negar [que se llevan carros cuando no se debe]. Existe la posibilidad de que en algún momento se haya cometido un error, si se comete un error debemos rectificarlo y pedir las disculpas”. Sin embargo, ninguna de las personas que compartió su testimonio ha recibido una disculpa o solución.

Además, el alcalde indicó que el único objetivo del trabajo de las grúas es “poner orden en el distrito”. Agregó que el dinero recaudado, aproximadamente 660 mil al mes, entra a una cuenta para reinvertirse en los temas afines a la entidad recaudadora, es decir para mejorar pistas, rompemuelles, mantenimiento de vehículos, etc. Negó que esto sea un negocio.

