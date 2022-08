La crisis ocasionada por la pandemia afectó los esfuerzos por promover la lectura desde el sector público y ha mantenido las brechas que impiden el acceso de la población a este servicio. Desde el 2020, los recursos destinados para financiar las actividades y proyectos de Biblioteca Nacional han ido en descenso y este año su presupuesto total solo alcanzó los S/30 millones. Esta cifra es la más baja en los últimos cuatro años y menor en un 22% que el presupuesto Institucional Modificado (PIM) de dicho organismo durante el 2019.

A mediados de julio, mes de inicio de la Feria Internacional del Libro de Lima , el Gobierno aprobó la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030 . Este documento servirá de guía estratégica para la promoción de la lectura en el mediano y largo plazo y buscará garantizar las condiciones de acceso a material y espacios adecuados para fomentar dicha actividad, actualmente caracterizada por una escasa oferta proveniente del Estado en todos sus niveles, desde el Ejecutivo hasta los municipios.

El diagnóstico

¿Cuál es el escenario actual y qué problemas enfrentan las bibliotecas públicas del país? Según estadísticas del Sistema Nacional de Bibliotecas, a la fecha existen 495 bibliotecas municipales para las 1.874 comunas provinciales y distritales. Es decir, en promedio hay un local disponible para cuatro jurisdicciones. En Lima Metropolitana, este servicio está presente en 36 de los 43 distritos.

La lista de distritos con mayor cantidad de sedes está encabezada por el Cercado, seguido de Ate, Miraflores y Villa El Salvador. En contraste, municipios pequeños o balnearios como Breña, Pachacamac, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Santa Rosa aún no cuentan con una biblioteca municipal.

En dicho indicador también se observa un notorio rezago del Perú en comparación con otros países. En promedio, a nivel nacional existen 15 bibliotecas públicas por cada millón de habitantes, casi la mitad de lo reportado en Chile (27 por millón) o Colombia (30 por millón), pero todavía muy lejos de países con elevada oferta cultural como Argentina (66 por millón) o España (97 por millón).

A la falta de locales se suma la carencia en equipamiento y servicios. Por ejemplo, solo el 49% de establecimientos que operan en el país (244 locales) cuenta con alternativas de préstamo de libros a domicilio (en Lima solo lo tienen 23 de las 47 bibliotecas públicas), mientras que un porcentaje similar tiene acceso a internet. En tanto, una proporción menor (por debajo del 15%) ofrece servicios novedosos para el público como las bibliotecas itinerantes, las bibliotecas digitales o el préstamo interbibliotecario.

La situación es similar en cuanto a las facilidades de acceso para personas con discapacidad. Solo el 42% tiene señalética y barandas para personas invidentes o que presenten dificultades motrices, mientras que menos del 20% ha implementado rampas o ascensores.





Estrategias aplicadas

¿Cómo afrontaron las principales bibliotecas municipales de Lima los estragos de la pandemia y cómo vienen gestionado la la promoción de la lectura en sus distritos? María del Carmen Raparaz, gerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores, comentó a este Diario que desde noviembre del 2020 la biblioteca municipal retomó progresivamente sus actividades y ahora sus tres sedes (Ricardo Palma, sala infantil Augusta Palma y Santa Cruz) reciben a unos 100 visitantes diarios, la mitad que antes de la pandemia. Añade que la virtualidad permitió generar más viabilidad para planes dirigidos a distintos públicos y permitió la modernización, pero sin dejar de lado las actividades habituales.

“El año pasado tuvimos tres ferias con un promedio de 100 mil visitantes cada fin de semana. Además de la feria Ricardo Palma, en septiembre, en julio organizamos la feria ‘Comparte la tradición’ y entre octubre y noviembre la Feria del Bicentenario, generando un producto más amplio para el público (...) Además tenemos el programa de delivery de libros donde facilitamos el servicio a los vecinos. La lectura tiene un papel importante, es parte de una reactivación ‘sanadora’ y es un derecho de las personas”, explica.

Miraflores es uno de los distritos con mayor cantidad de salas de lectura y volúmenes disponibles para el público (más de 52 mil) y cuenta con servicios para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Si bien cuenta con un presupuesto fijo que le permite mantener los gastos operativos, la funcionaria señala que la continuidad del personal a través de las distintas gestiones ha permitido trabajar con planes a mediano y largo plazo para el sostenimiento del servicio.

“Contamos con un modelo que es autogestionable gracias al convenio que tenemos con la Cámara Peruana del Libro. La municipalidad cobra por la presencia de los stands durante los eventos que se realizan en el parque Kennedy, se paga como todo espacio público, y un acuerdo que nos permite recuperar una parte del monto a pagar a través de la entrega de libros. No es solo medir presupuesto sino ver como me las ingenio con herramientas que me permitan acercarme a la población para que puedan tener le disfrute de la lectura”, detalla.