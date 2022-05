“Podías ver a policías en las esquinas de las ciclovías muy cómodamente imponiendo multas [a ciclistas], cuando por estas entraban y salían también motos, las cuales están prohibidas”. Esta es una de las escenas que se observaron desde que entró en vigencia, el pasado 16 de marzo, la normativa que permite a los agentes policiales entregar papeletas a toda persona en bicicleta.

Según la PNP, hasta la fecha se han emitido 2.847 multas para ciclistas en Lima. Para especialistas consultados por El Comercio, ese gran número no necesariamente implica que la norma está generando un cambio significativo.

Un sistema deficiente

La cantidad de multas impuestas a los ciclistas no es pequeña. Por ejemplo, en el mismo período, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) impuso 5.952 actas a autos colectivos por prestar servicios de transporte informal.

Carlota Pereyra, de la Asociación de Ciclistas del Perú, afirma que sí se está de acuerdo con la existencia de una normativa. Sin embargo, recalca que en estos tres meses se han visto inequidad, al imponerse multas a ciclistas y no a vehículos como motos que invadían las ciclovías, y falta de capacitación de la policía.

“Una de las reglas establece que el ciclista debe usar ropa reflectante, pero cuando ya no hay luz o cuando se circula por espacios donde no hay iluminación. Muchos ciclistas recibieron multas educativas por no usar material reflectante de día. La policía no está debidamente informada”, comenta.

Agrega que, si bien se exige a los ciclistas cumplir estas reglas, del mismo modo, y con la misma rigurosidad, las autoridades deben promover una infraestructura vial adecuada para toda persona que use bicicletas.

De acuerdo con Juan José Arrué, consultor en temas de movilidad no motorizada y urbanista, el actual sistema obliga –en ciertos casos– al ciclista a incumplir el nuevo reglamento.

“Si un ciclista está en una vía donde hay un elevado volumen de vehículos motorizados, lo que menos quiere es salir al mismo tiempo que ellos, especialmente si uno es un ciclista nuevo. Por este motivo, varios prefieren ir por las veredas o pasarse la luz roja, porque tienen miedo que esos vehículos no los vean y les pase algo”, explica.

“Se transgreden varias normas cuando no funciona bien el sistema, y el sistema que tenemos no está adaptado para el uso de bicicletas en la ciudad, como los ciclos de los semáforos, la gestión del tránsito en general, el diseño vial, la señalización de las vías”, puntualiza.

Por otro lado, Lino de la Barrera, especialista en transporte y gerente de Kunay Legal, sostiene que las grandes cantidades de multas no reflejan el problema en sí.

“La imposición de papeletas, si bien es la constatación de una falta, no significa la corrección de la conducta. Un infractor puede seguir comportándose igual porque sabe que no existe un poder humano para hacerlo cumplir la norma”, subraya.

Asimismo, Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de la PNP, sostiene que es necesario que los ciclistas conozcan a detalle las reglas que tienen que cumplir. Lamentablemente –indica–, los esfuerzos que han hecho el MTC y las municipalidades para promover la educación vial en este grupo son “muy tibios”.