Cada día Luis inicia su rutina de la misma manera. Sale de su habitación, camina hacia la cocina y mientras llena de agua su tetera, abre la ventana. Al mismo tiempo que la luz de la mañana entra a su comedor, él observa el panorama y con un gesto de asentimiento saluda sus particulares vecinos. Del otro lado no hay un respuesta, no hay miradas, no hay nadie, al menos nadie con vida. Sin embargo, comparte el espacio con más 220 muertos en nichos y mausoleos. Su historia es la de un vecino que literalmente ‘convive con gente de otro mundo’.

Luis tiene 33 años y toda su vida la ha pasado en esta vivienda colindante al Cementerio Baquíjano del Callao. La distancia que separa ambos predios es de menos de cincuenta centímetros y como la suya hay al menos 10 casas en esta misma condición. Todas están ubicadas en un pequeño pasaje en la zona limítrofe del camposanto. LEER TAMBIÉN: Callao: desmienten construcción de viviendas sobre nichos del cementerio Baquíjano | VIDEO Luis Junco vive con su pequeña hija de 10 años en el tercer piso de una casa que tiene una vista inusual, por decirlo menos. Desde su cocina se pueden ver decenas de pabellones con difuntos. Sin importar el qué dirán, Luis decidió quedarse a vivir en este inmueble y no se arrepiente. Afirma ya haberse acostumbrado, aunque entiende que para sus amigos y personas extrañas puede resultar extraño y hasta escalofriante. El Comercio llegó hasta la vivienda de Luis. Apenas uno ingresa, el diseño de la casa sugiere avanzar hacia el área de la cocina y el comedor. Una vez allí, a través de una ventana se muestra un escenario curioso e inusual Son 10 viviendas las que colindan con el cementerio y los nichos. Asimismo, la separación es de solo 50 centímetros aproximadamente. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO “Es una casa construida hace décadas por mi familia. Mi abuelo y mi tío trabajaron en el Cementerio Baquíjano, así como otros familiares también han realizado labores ligadas a este camposanto. Yo mismo trabajé en el área de seguridad por un tiempo, así que no es nada nuevo para mi ver nichos y tumbas todos los días”, contó Luis. Pero no son solo lápidas y epitafios lo que él ve cada vez que se asoma a su ventana. En varias oportunidades comenta haber visto escenas paranormales: siluetas caminando en la noche y sombras en los corredores de los pabellones. Luis cree firmemente que se trata de almas que se encuentran atrapadas en el cementerio y penan durante algunas horas. Luis ha sido testigo de escenas paranormales cada vez que se ha asomado por su ventana. Sobre todo, en la noche. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO No solo eso, muchas veces cuando ha estado solo en su vivienda, en su cama o cocinando, ha escuchado lamentos, cadenas que se arrastran por el suelo y pasos apresurados. Para cualquier otra persona, vivir bajo estas condiciones sería motivo para perder la calma o decidir mudarse. Luis, a su manera, ve en esa situación “una oportunidad para probar su valentía”. “Hay mucha actividad paranormal, como en todo cementerio. El momento más crítico es cuando llega la noche, prefiero cerrar la ventana para no distraerme. Lo más bravo ha sido cuando he sentido presencias aquí en mi propia casa. Lo único que hago es no hacer caso. De esta manera le transmito seguridad a mi hija también”, dijo Luis. Cuando ha sentido presencias en su misma casa, Luis trata de no hacer caso para darle seguridad a su hija. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO Es tanto el arraigo que Luis tiene por el cementerio que asegura que al morir le gustaría mudarse a solo unos metros y ser enterrado en el Baquíjano. “Yo me voy a quedar a vivir aquí. Mi familia y yo no estamos invadiendo ningún terreno o espacio que le pertenezca al Baquíjano. La casa está muy cerca eso sí, casi pegado a un pabellón”, indicó Luis. @robertitocop #fypシ #foryoupage #miedoyterror #misterio #miedo #aventuras #paranormal #diadelamadre #callao #noticias #alerta #parati #viral #comparte ♬ sonido original - Pintamos Toda La Casa 🎨🏘 #Mother 'sDay #Perú Y es que la semana pasada, se viralizó un video en Tiktok en el que se muestra una edificación que pareciera haber sido construida encima de uno de los pabellones del tradicional cementerio del Callao. Sin embargo, todo se trató de un efecto visual. Así lo pudo constatar este Diario tras acudir al camposanto. En realidad, se trata de más de una construcción colindante. "Casa no está adentro del cementerio" Arturo Villanueva, presidente de la Beneficencia y director del Cementerio Baquíjano, comentó que son 400 los nichos los que alberga el cuartel (pabellón) que colinda con la urbanización Las Malvas, donde está ubicada la casa de Julio Junco y otros vecinos. “Es en este sitio donde surge la idea de un internauta de hacer un video. Hizo una toma desde la parte del cementerio, de abajo hacia arriba, enfocando la pared de la vivienda de Julio. De esa manera parece que estuviera sobre los nichos. Pero una estructura como el cuartel no podría soportar tamaño peso de una construcción noble”, indicó. Desde aquí fue la toma que se hizo a través de un video de TikTok y el cual causó bastante curiosidad entre los internautas. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO Villanueva aclaró que se trata de una vivienda totalmente independiente y que no ocupa ningún espacio correspondiente al cementerio. “Pertenece a la familia Junco, que tiene muchos años en el lugar. Son 50 cm, aproximadamente, lo que separan ambas estructuras”, agregó. Asimismo, dijo que, dentro de todo, espera que el video viral y el asombro que causó en los internautas al menos sirva para dar a conocer el trabajo de la Beneficencia, junto con la Municipalidad Provincial, con miras a remodelar el camposanto. “En este cementerio reposan casi 220 mil almas, enterradas desde 1862. Aquí hay héroes, escritores, compositores, cantautores. La idea es exhibir también la historia que hay en este camposanto y así crear identidad al chalaco. Esa es una de las prioridades”. puntualizó. 