En el 2020, el Ministerio de Educación (Minedu) publicó el Decreto de Urgencia 002 con el fin de combatir la informalidad en la educación. Además, le dio a los colegios privados un plazo de cinco años para que todos sus profesores obtengan un título universitario. Pese a ello, un análisis de los datos de la Unidad de Estadística Educativa (Escale) Realizado por EC Data revela que desde entonces el número de maestros sin licenciatura ha aumentado en más de 11 mil.

El 2022 fue el año con más profesores sin un título de los últimos siete. A la fecha el Minedu registra 134.225 docentes sin uno. Lima, Piura, La Libertad y Arequipa son las regiones con más maestros no licenciados por cada 100 mil estudiantes.

Así mismo, la Ley General de Educación estipula que todos los docentes deben contar “con título en educación”, a menos que enseñen áreas especializadas. Sin embargo, 304.311 maestros no cumplen ese requisito.

Solo entre inicial y primaria el 64% de profesores no estudió una carrera en educación. “Primaria e inicial son espacios donde la pedagogía sí es un tema necesario, porque están en una etapa de desarrollo. No solo es lo cognitivo, también lo emocional. De ahí sí es preocupante que los docentes no sean educadores”, señala Daniel Alfaro, exministro de Educación.

Alfaro sostiene que “lo más urgente en este momento son los retos de recuperación de aprendizajes dejados por la pandemia que requieren de estrategias pedagógicas por parte de los maestros”.

Locales sin supervisión

Por otro lado, actualmente el Minedu no tiene registrado el número de colegios informales: aquellos que no cuentan con código modular, permisos de funcionamiento de sus locales en las municipalidades, realizan la venta y alquiler de código, entre otras irregularidades.

En respuesta a un pedido de información realizado por EC Data, indicaron que “la Dirección de Gestión Escolar no hace acciones directas de supervisión a instituciones educativas”. Solo hay cifras actualizadas hasta el 2018: 1.577 instituciones educativas informales.

“Es extraño que no se estén realizando supervisiones, porque es parte de las labores de la ugel la supervisión de colegios privados de manera aleatoria sin ningún direccionamiento de esa fiscalización para vigilar que las reglas se cumplan”, dice Alfaro.

El exministro explica que las fiscalizaciones son importantes porque hay diferentes tipos de informalidad desde colegios que no cuentan con un código modular o venden u alquilan sus códigos; que no estén registrados como una institución educativa y no tributen o sus profesores no se encuentren bajo el régimen de Sunafil; o que sus locales no estén autorizados para funcionar como un colegio.

“Se debe identificar si se fiscaliza un colegio para evitar la estafa al padre de familia, porque no existe un interés por la calidad educativa o se los apoya para que puedan cerrar sus brechas de informalidad, porque hay una progresión hacia la calidad”, explicar Alfaro.

Según menciona, los diagnósticos que te permiten realizar las supervisiones son importantes para entender mejor la situación y actuar con más inteligencia. “Uno solo va a fiscalizar y cerrar colegios, porque ¿a dónde irían los niños? A través de estas supervisiones te acercas al colegio y así es posible cerrar las brechas y elevar la calidad”, sostiene.

Sanciones del Indecopi

Desde el 2020, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha multado a 462 colegios privados por irregularidades que afectan la calidad de la enseñanza: cobros indebidos, falta de idoneidad e incumplimiento de medidas; lo que también se estipuló en el DU-002.

“El impacto de la informalidad siempre ha sido grande, pero los efectos de la pandemia agravan esta situación y los más perjudicados siempre son los alumnos”, subraya Alfaro.

El experto advierte que, pese a los pocos avances, no se debe aplazar la implementación del decreto de urgencia, dado que la credibilidad del regulador caería. “Ya se aplazó por el tema de pandemia y esta vez sí se debe cumplir en cinco años. El Minedu debe, en este momento, identificar y segmentar a las escuelas que con incentivos sí pueden mejorar su calidad educativa y ayudarlas a hacerlo”, menciona.

Alfaro recomienda que, de otro lado, “se dejen a las escuelas que van a cerrar porque son una estafa y se comience a proveer el incremento de la matrícula pública para que no pase lo de la pandemia, donde migró una gran cantidad de alumnos de colegios privados a públicos”, finaliza.