Una pareja robó una licorería en Carabayllo y se llevaron más de 15 mil soles en productos. El hecho ocurrió hoy, a las 5:30 de la tarde, en la avenida Saco Rojas de San Pedro.

América Noticias indicó que el hombre y la mujer llegaron al negocio y al ver que estaba vacío, rompieron el candado para ingresar. Luego, se dirigieron a la caja para sacar el dinero de la venta del día y en bolsas llevarse las botellas de licor.

“A mí me han estado ‘marcando’ al momento que yo me he dirigido a entregar mercadería a mis clientes. Me habré demorado entre 40 minutos a una hora para volver a mi establecimiento”, señaló Carlos Pérez, dueño de la licorería.

“Se llevan los licores más caros y también paquetes de cigarrillos, para luego huir por la misma puerta por donde ingresaron”, narró Pérez.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Se espera que la Policía Nacional haga uso de estas para identificar a los delincuentes.