Vecinos del cerro Los Incas, en Independencia, denunciaron que les estarían robando luz y Enel les estaría exigiendo el pago de 6 mil soles. De acuerdo a los denunciantes, la empresa habría cambiado de ubicación de sus medidores.

Según el señor Celestino, trabajadores de Enel se acercaron hace un año a la zona para reubicar los medidores y recién en marzo se percató del aumento de su deuda. Señaló, ante las cámaras de ‘Buenos Días Perú’, que sus recibos eran de 65 a 70 soles, y tras lo sucedido aumentó a más de 6 mil.

“Enel está cometiendo un abuso total por las malas instalaciones que han realizado ellos mismos. En este recibo de marzo ellos han facturado ‘recupero de energía no registrado’”, dijo el hombre al mencionado medio.

También indicó que supo de dicha deuda tras acudir a pagar su último recibo de luz. Asimismo, negó haber hecho la conexión clandestina.

Por otro lado, su vecina Nely Ramos también denunció que está pasando por la misma situación, pues su recibo de S/40.50 pasó a S/4,807.

“Mi caso es el mismo que el señor, mi problema es que yo no paro en casa. Yo vengo en la noche, a veces llego fin de semana porque no hay nadie, solo vive con una hija y nadie más. Me sale la sorpresa, cuando yo voy a pagar por aplicativo me sale el monto. Igual me voy a Enel. Estuve pagando mis recibos actuales y ahora último ya no quieren porque quieren que cancele este monto”, dijo la señora.

De acuerdo al matinal, ambos casos habrían sido declarados como infundados por la empresa Enel. Ahora los moradores piden que se aclare la situación pues aseguran que no consumieron tanta luz.