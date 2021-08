Diversas agrupaciones, colectivos de padres de familia, docentes y organizaciones especializadas, realizarán este sábado una marcha pacífica hacía al Ministerio de Educación (Minedu) para reclamar el retorno a clases presenciales escolares. La principal razón del pedido de estos grupos es la afectación cognitiva y salud mental que sufren más del 30% de los niños y adolescentes en el país. Esto, según un estudio del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Unicef, señaló Milagros Sáenz, representante del colectivo ‘Volvamos a clases Perú'.

La concentración será a las 10:00 a.m. en el Parque de la Felicidad, en el distrito de San Borja. Desde ese punto marcharán hasta la sede del Minedu, donde realizarán un plantón.

VIDEO RECOMENDADO

Milagros Sáenz señaló a este diario que no es posible que el Perú sea el único país en la región que no cuente con un plan de retorno semipresencial a las aulas para el presente año. Añadió que este Gobierno no tiene voluntad política y reclamó que se ponga como “excusa” la tercera ola de contagios de COVID-19 solo para la educación.

Esta es la convocatoria de la marcha del colectivo 'Volvamos a clases Perú'.

“Me sorprende que anuncien a priori de antemano que no se va a regresar a clases por la supuesta llegada de la tercera ola. Todavía no sabemos cómo va ser esa tercera ola. Necesitamos que se tomen las medidas en base a la evidencia científica. Para setiembre anuncian la tercera ola, en enero dirán la cuarta, en marzo la quinta. No puede ser. Si realmente hay una preocupación del Ministerio de Salud por la tercera ola entonces por qué no escuchamos que están cerrando las discotecas, los bares, los casinos. Eso si es necesario. Aquí estamos hablando que no hay voluntad política. No pueden poner de excusa la tercera ola solo para la educación”, indicó Sáenz.

Así también refirió que “realmente es una lástima de que el Gobierno no esté tomando decisiones políticas-públicas basado en la ciencia que ya demuestra la evidencia que las escuelas, cuando cumplen los protocolos de seguridad, son lugares más seguros que los restaurantes, los casinos, los centros comerciales, que los parques de diversiones. Eso no se está tomando en cuenta. Se sabe que los niños son los que menos se contagian de COVID-19”.

La Educación ha sido el sector más postergado en el Perú en estos dos últimos años y se le ha colocado a la cola de las prioridades, sostuvo.

La semana pasada, el presidente Pedro Castillo, respecto al pedido de la población en algunas regiones para que los escolares puedan recibir clases presenciales, afirmó que las puertas de los colegios solo se abrirán cuando se garantice que todos los peruanos están vacunados, especialmente ahora que hay una amenaza de una tercera ola de contagios.

“Abramos las puertas de las escuelas cuando garanticemos la vacuna a todos los peruanos. Socialicemos a la población, a aquellas personas, a aquellas comunidades que están pidiendo la presencialidad (clases), que está viniendo una tercera ola, y volver a juntar a la gente, volver a juntar a los niños, a los maestros, a los padres de familia, cuando no estén vacunados, es correr un riesgo”, declaró durante la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Un total de 31 estudiantes de nivel secundario de la I.E. Juan Luis Soto Motha, distrito de Pampamarca, provincia de La Unión, fueron diagnosticados con la COVID-19. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR