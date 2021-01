El formulario para ingresar a nuestro país se ha convertido en un dolor de cabeza para los viajeros. Actualmente, peruanos o extranjeros que arriban al Perú deben presentar el resultado negativo de la prueba molecular vigente y una declaración jurada de salud. Además, deben cumplir con una cuarentena obligatoria por un período de 14 días en su domicilio, en la Villa Panamericana, en un centro de aislamiento temporal o en un hospedaje, previa coordinación con la autoridad sanitaria.

Sin embargo, un detalle en el formulario llamó la atención de los usuarios, entre ellos la periodista Alejandra Cruz, quien señaló en Twitter que la ficha disponible en el portal de Migraciones pide autorización de geolocalización de su teléfono celular por un plazo indefinido.

“No precisa que es por los 14 días de cuarentena ni precisa el período de tiempo que autorizamos al Estado a monitorearnos. Es decir, les otorgamos esa facultad por siempre”, señala Cruz en dicha red social.

“Me encontré con la sorpresa de autorización amplia y perpetua de monitorear mi celular. Entre los requisitos para ingresar a Perú te piden además presentar una prueba molecular covid negativa, emitida 72 horas antes de tu vuelo; llenar una declaración jurada; y entregar los datos sobre dónde y con quién pasarás la cuarentena obligatoria. También debes indicar cuál será tu domicilio permanente y cómo costearás los gastos. Luego no te dan más información”, declaró Cruz a El Comercio.

“La dificultad está en que, si no cumples, la aerolínea tampoco te deja abordar si no has llenado el formulario. Nadie responde mis dudas. A una amiga le pasó lo mismo. Esto abre la puerta a muchas cosas. Nada nos asegura que esta información no se filtre. No sabemos cómo se está manejando”, menciona la periodista, quien llegará dentro de pocos días a nuestro país.

Una fuente que prefirió mantener el anonimato por no estar autorizado para declarar detalló a este Diario que el formulario que aparece en la página de Migraciones es elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa).

Por su parte, el Minsa aclaró que la geolocalización de los celulares solo se realizará durante los 14 días que los viajeros estarán en cuarentena y que en las próximas horas se hará la especificación en la web de Migraciones.

Este es el formulario que actualmente debe completar el viajero al llegar a nuestro país:

¿Qué recomienda la OMS?

La página web de la OMS señala que el proceso de adopción de decisiones debe ser multisectorial y es necesario garantizar que las medidas que apliquen las autoridades nacionales e internacionales de transporte estén coordinadas con las de otros sectores pertinentes. Además, todo el proceso debe ser coherente con las estrategias nacionales generales de ajuste de las medidas de salud pública y sociales.

La OMS recuerda que la vigilancia epidemiológica activa para la detección y el aislamiento de los casos, la identificación y el seguimiento de los contactos son fundamentales para la gestión eficaz de la pandemia de COVID-19.

“Algunos países ya están utilizando o planteándose utilizar herramientas digitales para facilitar el rastreo de los contactos. Entre ellas se incluyen los teléfonos y las aplicaciones móviles para localizar la ubicación o hacer un rastreo de proximidad, así como para informar de los síntomas durante el periodo de 14 días desde la llegada. Dichas tecnologías no pueden reemplazar el rastreo de contactos de salud pública, pero pueden considerarse como un complemento en las condiciones específicas para las que la OMS las recomienda”, dice el documento de la OMS.

“Los teléfonos y las aplicaciones móviles pueden ser eficaces para identificar e informar a los viajeros que puedan haber estado en contacto con una persona a la que se le haya confirmado una infección por COVID-19 o haya dado positivo en una prueba de COVID-19, pero solo si las utiliza una gran proporción de la población general. En el caso de los viajeros, es preciso tener presentes las cuestiones de compatibilidad e intercambio de datos entre países, en caso de que se realice un rastreo de contactos más allá de las fronteras nacionales. Antes de adoptar este tipo de herramientas digitales, los países deben considerar los aspectos jurídicos y éticos relacionados con la privacidad de las personas y la protección de los datos personales”, agrega la organización.

Sobre los formularios de declaración jurada la OMS recomienda pedir a los pasajeros que lo rellenen e informen a las autoridades sanitarias de su posible exposición a casos en las dos últimas semanas (contacto con los pacientes entre los trabajadores sanitarios, visitas a hospitales, alojamiento compartido con una persona enferma de COVID-19, etc.).

“El formulario debe incluir los datos personales pertinentes de los pasajeros con los que tal vez sea necesario ponerse en contacto después del viaje en caso de que, por ejemplo, se les considere posibles contactos de un caso. Se recomienda que dicho formulario se rellene durante el vuelo para evitar las aglomeraciones a la llegada. Las autoridades también pueden exigir a los pasajeros que lleguen al país que descarguen y utilicen una aplicación nacional de control de la COVID-19”, dice el documento.

“Si los países deciden aplicar medidas de cuarentena a todos los viajeros a su llegada, deben hacerlo sobre la base de una evaluación de los riesgos y la consideración de las circunstancias locales”, agrega.

“Los países no cobrarán a los viajeros por las medidas de protección de la salud pública, incluidos los exámenes médicos para conocer su estado de salud; las vacunaciones u otras intervenciones profilácticas practicadas a la llegada (publicadas con menos de 10 días de antelación); las medidas apropiadas de aislamiento o cuarentena; los certificados con el fin de especificar las medidas aplicadas; o e) el equipaje que los acompaña”, subraya la OMS.

Medidas aplicadas en otros países

Todos los viajeros que lleguen a Inglaterra, incluyendo quienes vivan allí, tendrán que presentar un test negativo al nuevo coronavirus, realizado en las 72 horas previas, a partir de la semana próxima, anunció el viernes el gobierno británico y reportaron medios como la BBC.

Además de un test negativo, las personas procedentes de países “de alto riesgo” donde estén en vigor medidas de cuarentena tendrán que aislarse durante diez días, precisó el gobierno en su página web.

Las personas que lleguen por tren, ferry o avión deberán presentar su test negativo antes de embarcar y podrán ser controlados a su llegada. Además deberán llenar un formulario, que se debe completar antes de ingresar al Reino Unido. Este aplica para quienes entren de cualquier país, territorio o región. Puede completarlo en cualquier momento dentro de las 48 horas previas antes de su llegada. No hacerlo constituye un delito criminal.

Los que lleguen en viajes nacionales o de Irlanda, las islas Man y las Islas del Canal (de la Mancha, asumo) no necesitan completarlo. Además, hay un reducido número de personas que no necesitan completar el formulario debido al tipo de trabajo que tienen.

Quienes incumplan con la norma podrán ser sancionados inmediatamente con una multa de 500 libras (553 euros, 678 dólares). Aún así, se previeron excepciones para los camioneros y los niños menores de 11 años, entre otros.

Además, desde mediados de diciembre, la cuarentena de diez días puede acortarse a cinco si el afectado se somete a un test de COVID-19 al menos cinco días después de su llegada y este es negativo. El Reino Unido es el país europeo más castigado por la pandemia, con más de 78.500 decesos.

Una mujer enmascarada pasa por un tranquilo Piccadilly Circus en Londres, Reino Unido, el 5 de enero de 2021. (EFE/EPA/NEIL HALL).

En tanto, Grecia endureció desde este viernes las restricciones de entrada aérea al país y obligará a todos los pasajeros que lleguen en avión a someterse a una cuarentena de siete días. Según anunció la Aviación Civil griega, la disposición que alarga la cuarentena de los viajeros en avión de tres a siete días estará vigente hasta el jueves 21 de enero.

Esta medida afecta tanto a ciudadanos de la Unión Europea (UE) como extracomunitarios, quienes deberán permanecer una semana en su hogar o residencia temporal antes de poder moverse libremente. El resto de medidas para los viajeros en avión que ya estaban en vigor, como el PCR obligatorio 72 horas antes de entrar al país o la suspensión de los vuelos desde y a Cataluña, en España, y Turquía, se prorrogan hasta el 21 enero.

Además, se mantiene la prohibición de entrada al país de ciudadanos no europeos, con la excepción de los procedentes de Singapur, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, se prorroga la restricción a los vuelos domésticos, permitidos sólo para “viajes esenciales”, que incluyen motivos de salud, laborales, reunificación familiar o el regreso al domicilio habitual.

En tanto en Japón, tras detectarse las nuevas cepas del virus en Reino Unido y Sudáfrica, decidió aplicar desde finales de diciembre y hasta finales de enero la prohibición total de entrada a los viajeros extranjeros, con algunas excepciones.

