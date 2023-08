Ya son ocho meses desde que el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llegó al sillón municipal y la mayoría de estas principales propuestas todavía están pendientes. La eliminación de los peajes ha sido una de las más polémicas en los últimos días pues la empresa Rutas de Lima, según indicó el alcalde, tenía hasta el pasado 29 de julio para entregarlos. Sin embargo, estos continúan funcionando con normalidad, generando una ola de molestias en los vecinos.

El Comercio conversó con el gerente municipal de la MML, Óscar Lozán Luyo, para conocer los trabajos que viene realizando la comuna y cuál es el próximo accionar en cuanto a los peajes de Lima. El funcionario consideró el tema de transporte y seguridad ciudadana como los puntos indispensables.

Movilidad y transporte

Una de las más reiteradas promesas de López Aliaga era recuperar o renegociar las concesiones de peajes de Lima. De hecho, al llegar al municipio, el Concejo Metropolitano resolvió de manera unilateral los contratos con Rutas de Lima. Tras esto, el alcalde invocó a a la empresa para que el 29 de julio, a las doce de la noche, devuelvan a Lima los “peajes de la corrupción”. Sin embargo, pasada esta fecha, la empresa no ha tomado ninguna medida y los peajes siguen funcionando con normalidad. Ruta de Lima se sujeta a una decisión internacional para seguir operando.

Además… Razones del Concejo En enero, el Concejo Metropolitano de Lima resolvió el contrato de concesión por seis motivos: las altas tarifas de peajes, deficiencias contractuales, deficiencias en el servicio, disminución de la velocidad del tránsito, afectación a las familias que viven en alrededores del peaje Chillón y por la aprobación de una adenda y 31 actas privadas que modificaron términos contractuales.

Ante esto, ciudadanos de Puente Piedra han mostrado su molestia y han realizado diversas protestas debido a la inacción del municipio y de la empresa. De hecho, para este jueves 3 de agosto se espera una concentración más grande para forzar el retiro de dicho peaje.

“El alcalde de Lima nos ilusionó, nos dijo a las 12 del 29 el peaje no va más. El Consejo Metropolitano, en su momento, tomó una decisión acertada, pero la operatividad, ejecución, estrategia y todo lo que se nos dijo, nada. Ya estamos por acabar julio y nada de nada”, dijo Rennán Espinoza, alcalde de Puente Piedra.

Vecinos de Lima Norte se han movilizado durante la semana en reclamo del peaje en Puente Piedra.

El gerente municipal de la MML explicó a este Diario que “esto toma bastante tiempo porque el tema es legal (...). No es un tema que se va a solucionar en seis meses [haciendo referencia al tiempo de gestión], es un tema que va a tomar un tiempo mayor”, dijo. Actualmente, el conflicto entre la MML y la empresa se encuentra en un proceso legal. Rutas de Lima ha sometido la decisión del Concejo, que categorizó de ilegal, a un arbitraje a cargo de un Tribunal Arbitral Internacional sujeto a las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).

Lozán indicó que este contrato nació de manera unilateral porque “si la empresa, en este caso Rutas de Lima, realiza para la firma de un contrato acciones corruptas, es un contrato que nace de una sola parte”. Expresó que no es un contrato justo, además afecta a los vecinos que tienen que pasar diariamente por ahí pagando altas tarifas y sin rutas alternativas.

Especialistas consultados por este Diario, para un informe previo, establecieron que la MML debe suspender el proceso de caducidad contractual hasta que termine el arbitraje en el Tribunal Arbitral. De no ser así, cualquier resolución que finalice el contrato no tendría validez jurídica. El 25 de julio, la empresa publicó un comunicado donde explicaba que el tribunal había emitida una medida cautelar donde ordenaba que la MML suspenda el proceso de caducidad del contrato durante el trámite de arbitraje.

Por su parte, Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, indicó que lo que está sucediendo ahora e s parte de una estrategia legal “que no se puede revelar” . Agregó que “estamos siendo muy rigurosos para que la estrategia legal, que se aplicará en los próximos días, pueda traer como resultado que recuperemos unos peajes que, lamentablemente, están plagados de irregularidades”.

Indicó que la MML tiene un plan que darán a conocer “proximamente”. “[El cierre de peajes] es posible que se de en cualquier momento, pero hay que esperar un poco y tener un poco de paciencia”, expresó.

Además… Investigación de Fiscalía La adjudicación del proyecto actualmente es investigada por la fiscalía, pues en la planilla de pagos ilegales de Odebrecht se registraron transferencias por US$711.000 al ‘codinome’ “Budian”, que se refiere a José Miguel Castro, exfuncionario de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. La tesis fiscal es que el dinero entregado se debió a negociaciones ilícitas por la adjudicación y la primera adenda al contrato del proyecto.

El plan de gobierno del alcalde también presentaba una variedad de obras entre vías expresas, tranvías, trenes, vías rápidas y teleféricos. Estos últimos dentro de un sistema de teleféricos urbanos que conecten San Juan de Lurigancho con Comas, en una primera etapa; luego, con Carabayllo. Hasta el momento no hay avances. El gerente municipal indicó que este expediente está avanzado y se está coordinando con el gobierno central las delegaciones que corresponden. El financiamiento sería de $140 millones de dólares.

Otra de las propuestas era mejorar las condiciones de las unidades del Sistema Metropolitano de Transporte e incrementar la flota de buses. Sin embargo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y las concesiones son las encargadas de esto.

Seguridad ciudadana

La compra de 10 mil motos para enfrentar actos delictivos en la ciudad fue también una de las principales promesas. Especialmente al ser la seguridad ciudadana una de las grandes preocupaciones para las más de 10 millones de personas que viven en Lima Metropolitana. Hasta el momento se ha firmado un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para los Proyectos (UNOPS) para iniciar el proceso de adquisición.

Lozán aseguró que ya inició el concurso para que empresas proveedoras puedan participar. Estas motos se usarán para dotar a la Policía Nacional y a los 43 distritos de Lima Metropolitana. Se espera que en enero del 2024 se pueda hacer la entrega de estas motos.

Alcalde López Aliaga en la firma del convenio con UNOPS para las 10 mil motos. (Foto: MML)

Por otro lado, López Aliaga indicó que la identificación obligatoria de motos sería obligatoria. Cada conductos de motos debería estar equipado con un chaleco y un casco con el número de placa. Sin embargo, el gerente municipal indicó que esto depende de una iniciativa legislativa.

Anemia y hambre cero

Otro de los grandes pilares de campaña del alcalde de Lima era el tema de salud y, dentro de esto, el apoyo a las ollas comunes de Lima Metropolitana. En su plan indica que la MML y municipalidades distritales destinarán un mínimo de 10% de sus ingresos a la asistencia directa de ollas comunes. La MML no pudo confirmar que este porcentaje se esté entregando, aunque mencionó que quedan unos S/ 80 millones destinados a las ollas en lo que queda del año. Agregó que se les está apoyando con donaciones de alimentos del Mercado Mayorista de Lima y donaciones de empresas privadas.

Fortunata Palomino, representante de la Red de Ollas Comunes en Lima Metropolitana, conversó con este Diario y pidió una reunión con el alcalde para poder organizar este apoyo. Explicó que actualmente hay 2.199 ollas y ya están desabastecidas.

De la mano de esta propuesta, está también la de anemia cero. Sin embargo, este punto preocupa al Colegio de Nutricionistas de Lima. Jessica Huamán, decana de dicha institución, explicó que en la gestión pasada se aprobó la ordenanza que aprueba acciones municipales contra la anemia infantil y se contempló una Instancia de Articulación Local contra la anemia. Debido a esto, diversas instituciones tenían reuniones una vez al mes para ver las acciones respectivas. Sin embargo, este año no se ha realizado ninguna.

“No se sabe qué ha pasado con esas instancias. El Colegio de Nutricionistas forma parte de estas instancias y no ha sido citado”, dijo. Por otro lado, expresó que tampoco tienen información de lo que se está trabajando en el programa Lima vive sin anemia: “hemos enviado varios oficios y no tenemos respuesta”. Agregó que preocupa esta situación porque el 33% de niños entre 6 a 35 meses en Lima tienen anemia.

Agua para zonas alejadas

“Existe un 20% de limeños que no tienen acceso al agua. Una Lima sin hambre y sin sed, con acceso a este elemento básico e indispensable para la vida humana digna será nuestro norte”, menciona el plan de gobierno de Renovación Popular. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), 6% de la población de Lima Metropolitana no tiene acceso a agua potable desde la red pública.

López Aliaga prometió instalar en las partes altas de Lima un sistema de atrapa niebla que permita captar el agua de la humedad y almacenarla en depósitos elevados. En febrero de este año, la MML declaró el abastecimiento de este recurso en emergencia, esto permitió que se concreten ciertos proyectos; pues solo si se está en emergencia, el acceso al agua es competencia de la comuna.

Lozán expresó que actualmente se ha instalado un sistema de agua en San Juan de Lurigancho que permite llevar agua a las zonas altas de los cerros mediante dos pozos y una bomba de agua. Actualmente, esto ha llegado a 20 mil familias y se espera poder llegar a 1 millón de habitantes en otros distritos, agregó.