Agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron a diez personas que estaban en una fiesta clandestina en el distrito de San Martín de Porres, pese al estado de emergencia que rige durante 60 días debido al incremento de la inseguridad ciudadana.

América Noticias indicó que fue gracias al aviso de un vecino de la zona que alertó a los efectivos del orden que llegaron de inmediato.

San Martín de Porres: fiesta clandestina

Al llegar al restobar, ubicado en la cuadra 31 de la avenida Mariano Ignacio Parado, este se encontraba a puertas cerradas, sin embargo, eso no impidió a que junto a personal de Fiscalización la PNP ingrese.

MIRA AQUÍ | Pleno aprueba excluir responsabilidad penal en uso letal de la fuerza en defensa propia

Los detenidos fueron llevados a la comisaría de Condevilla para su plena identificación. Se conoció, también, que la promoción de este evento se realizó a través de un flyer que circulaba por las redes sociales.

¿Qué dijo la presidenta Din Boluarte sobre el estado de emergencia?

La jefa de Estado afirmó que este decreto supremo que declara en estado de emergencia por 60 días, en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y los distritos en Sullana (Piura) es una medida “bien pensada” y no improvisada.

“En principio, para nosotros como gobierno es prioridad atender el tema de la inseguridad ciudadana, que no nace ayer ni hoy, es histórica, porque hemos tenido autoridades y gobiernos anteriores que no han sabido atenderla. ¿Que estamos improvisando? No, esto ha sido bien pensado, por la necesidad que las autoridades locales han pedido que el Ejecutivo intervenga”, indicó la mandataria.